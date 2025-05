Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 maggio 2025

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Erba

CANZO - Giornata del verde pulito sabato, 10 maggio, con la pulizia degli spazi verdi e delle vie del paese. Il ritrovo è alle 9.30 in Villa Garampelli dove ci si potrà iscrivere e si potrà ritirare il kit per raccogliere i rifiuti e la maglietta di partecipazione. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale.

CANZO - Torna "Direzione università", il pomeriggio dedicato all’orientamento universitario, pensato dai giovani per i giovani. Saranno proprio gli studenti di diversi atenei e di differenti corsi di laurea a incontrare in particolare i ragazzi di terza e quarta superiore per "due chiacchiere di orientamento". Dalle 15.30 di sabato 10 maggio, a Villa Garampelli saranno dislocati i tavoli di confronto. L’appuntamento si chiuderà poi con un aperitivo.



CANZO - Torna la deliziosa gara di cucina in occasione della Festa della mamma. Sabato 10 maggio la piazza del Municipio si trasformerà in un vero e proprio spazio da «Master cookies» grazie alla proposta di Canzo oltre le vetrine. L'associazione dei commercianti canzesi rilancia un'iniziativa che già in passato aveva riscosso successo. L'appuntamento è fissato per le 14 con l'apertura della raccolta di iscrizioni e biscotti prodotti «home made». Sarà anche attivo un laboratorio per bambini organizzato dall'oratorio. Alle 16 si chiuderanno le iscrizioni e prenderanno avvio gli assaggi e le relative votazioni della giuria. A seguire ci sarà la premiazione con la consegna degli omaggi ai partecipanti. In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà in oratorio.



CANZO - Mercatino in onore della Festa della mamma. E' l'iniziativa organizzata per sabato 10 maggio, presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso con uno scopo benefico. Con il supporto della Fondazione provinciale della comunità comasca, il mercatino servirà per raccogliere fondi per sostenere i lavori di restauro dell'organo Serassi presente nella Basilica di Santo Stefano. Dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 si potranno trovare splendide occasioni per poter fare un pensiero a tutte le mamme.



ERBA - Si tiene sabato 10 maggio, dalle 14 alle 17 l'open day dedicato al reparto materno-infantile e al percorso nascita dell'Ospedale di Erba. In occasione proprio della Festa mamma, si potrà approfittare per conoscere da vicino spazi, team di professionisti e servizi che il nosocomio erbese offre a future mamme, papà e bambini. Si potranno visitare reparti e sale operatorie, avere consulenze su allattamento e peso del neonato, ma anche consulenze ostetriche, neonatologiche e pediatriche e incontri con l'osteopata sia per adulti che per neonati. Nel giardino dell'ospedale poi sono previsti momenti ludici e di condivisione.

ERBA - Sarà "Canto d’anime" il diario musicale che ripercorrerà le due guerre come occasione per ricordare l’80º anniversario della Liberazione. Una proposta dell’assessorato alla Cultura, in collaborazione con la biblioteca e il museo civico. Protagoniste saranno la soprano Candida Spinelli e Angiolina Sensale al pianoforte. L’evento si svolgerà sabato 10 maggio, alle 21, nella sala polivalente di San Maurizio. L’ingresso è gratuito.



Il ricavato dell’evento sarà destinato al miglioramento dello skatepark. PONTE LAMBRO - "Lamber pork vol.2" è un evento che unisce il mondo dello skateboard al profumo irresistibile del barbecue. La manifestazione si svolgerà domenica 11 maggio, ovviamente allo skatepark di via Montale, il Lamber park. Il programma prevede alle 11 il via all’open day di Skate school, con prenotazione obbligatoria (342-8030833), e il laboratorio creativo per bambini con la possibilità di disegnare la propria tavola da skate. Alle 12, bbq party, alle 15 skate contest e alle 15 aperitivo e gin tonic. Per l’intera giornata si potranno ascoltare musica e concerti live.Il ricavato dell’evento sarà destinato al miglioramento dello skatepark.

Cosa fare a Como e Olgiate

OLGIATE COMASCO - Week-end all’insegna dell’«Olgiate Festival Bike», organizzato da Bmx Ciclistica Olgiatese. Sabato 10 e domenica 11 maggio di tutto e di più: acrobazie, ciclostorica di 40 chilometri con punti ristoro, gravel ride, prove della pista da Bmx in Pineta, musica, gastronomia e sorprese da scoprire. Di fatto, la seconda edizione, sulla scia del buon successo ottenuto lo scorso anno: evento ora ampliato nel programma.

La regia organizzativa è della Bmx Ciclistica Olgiatese, pronta a mettere in campo sforzi e creatività per offrire due giornate speciali agli appassionati dei pedali. Tra le proposte più particolari: “La Contrabbandiera”, ciclostorica che partirà domenica alle 9 da Villa Peduzzi. Una manifestazione per bici fino al 1987 con cambio sul telaio e partecipanti in abbigliamento storico. Il percorso passerà per Figliaro, Vedano Olona, Malnate, Bizzarone (località Santa Margherita), vecchia ferrovia, sette curve a Valmorea, Uggiate, Gironico al Monte, Castello e arrivo alla pista in Pineta.

LURATE CACCIVIO - La musica e il divertimento come chiave di volta per la creazione della prima Consulta giovanile. I tempi sono ormai maturi e l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Serena Arrighi si sta muovendo per unire i giovani, ascoltare i loro bisogni e, con passo successivo, rispondere alle loro esigenze. Proprio per questo motivo ha organizzato, nella serata di sabato 10 maggio, un evento aperto ai ragazzi di età compresa tra i 17 e i 30 anni. Apertura della manifestazione alle 19.30 con un momento di accoglienza fino alle 20.15. Alle 20.30, saluto del sindaco. Dopodiché, silent disco fino a mezzanotte. Musica hip hop, trap e reaggeton con Dj Crippo. Musica Edm, commerciale e house insieme a Dj Arna. Dj Tommy T suonerà revival 80 e 90, techno e trash.

APPIANO GENTILE - Torna la Festa dell’Unità: sabato 10 e domenica 11 maggio nel parco di Villa Rosnati. Una due giorni di incontri, dialoghi e dibattiti, ma anche musica e buon cibo, organizzata dai Circoli Pd della Bassa comasca, in collaborazione con il provinciale. La festa inizierà alle 16.45 con i saluti istituzionali del sindaco Fabrizio Rusconi e del coordinatore Pd della Bassa comasca Luciano Nettis. Il primo momento di confronto avrà come tema quello del lavoro, centrale nel referendum dell’8 e 9 giugno. Intitolato "Oltre il lavoro povero", si terrà alle 17 e, dopo il saluto della segretaria provinciale Carla Gaiani, vedrà come relatori la deputata e responsabile nazionale sul tema del lavoro Cecilia Guerra, la capogruppo alla Camera Chiara Braga, Alessandro Genovesi della Cgil nazionale, il presidente della Cna del Lario e della Brianza Pasquale Diodato e la direttrice del Cfp di Como, Antonella Colombo. Modera Rosalba Cicero, responsabile del Dipartimento lavoro e imprese del Pd provinciale. La serata proseguirà alle 21 con la musica dei 7Grani. Domenica, alle 17.30, "Europa, ritrova te stesa", con l’eurodeputato Pd Pierfrancesco Maran, la deputata Lia Quartapelle e il giornalista e scrittore Nello Scavo. Introdurrà il consigliere regionale Pd Angelo Orsenigo. Alle 18.30, invece, la presentazione del libro “Vogliamo vivere!”. Termine, alle 21, col concerto del trio Fuorimodo. Cucina sempre aperta.

VENIANO - I festeggiamenti per il centenario del Corpo Musicale Venianese vanno avanti. L'intento della compagine musicale locale è quello di celebrare l'importante traguardo di fondazione aggregando anche altri gruppi musicali presenti sul territorio. "Concerto a due bande" è il titolo dell'iniziativa che si svolgerà nella serata di sabato 10 maggio, con inizio alle 21, nella palestra della scuola primaria, in via Paolo Carcano. Un'esperienza sonora ricca e dinamica, con un programma che spazierà tra diversi generi musicali, che vedrà l'esibizione del Corpo Musicale Santa Cecilia di Lurate Caccivio, diretto dal maestro Flavio Brunati e la formazione venianese diretta dal maestro Matteo Monti. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

BULGAROGRASSO - Torneo spritz pong con la Consulta giovanile. La divertente giornata si terrà domenica 11 maggio nella palestra di via del Ravarino. Ancora una volta, il sodalizio guidato da Marco Peraldini punta a unire i ragazzi bulgaresi all'insegna del divertimento e della compagnia. L'iscrizione al torneo è di 5 euro. Con due euro in più sarà possibile avere un ottimo spritz, ovviamente riservato ai maggiorenni. Per minori di 18 anni, invece, bibita analcolica. Per maggiori informazioni, infine, è possibile contattare i numeri 371-4663824 e 392-9827870. Inizio del torneo alle 14.30: è necessario portare da casa la propria racchetta.

Cosa fare a Cantù

BREGNANO / CADORAGO - Nel fine settimana ci sarà la «Giornata del verde pulito». L'appuntamento sabato 10 maggio è a Cadorago. Il ritrovo è alle 14.30 all'area cani di via Cantù, nel parcheggio del cimitero. Domenica, invece, toccherà a Bregnano. Il ritrovo al museo delle api, in via Prava, è per le 9. Le due giornate, organizzate dal Parco del Lura, si svolgono nel fine settimana in tutti i Comuni che aderiscono al Parco e hanno lo stesso programma. Gli interessati sono invitati a trovarsi in uno dei punti definiti, all'ora fissata. La partecipazione è gratuita. A tutti saranno ricevuti i materiali per la raccolta dei rifiuti, che saranno raccolti sia lungo le strade di maggior traffico che nelle aree verdi maggiormente colpite da questo fenomeno. Per tutti i partecipanti sarà attivata anche la copertura assicurativa. Al termine della manifestazione i rifiuti raccolti, smaltiti nel modo corretto, saranno portati alla piazzola ecologica del paese per essere conferiti. L'iniziativa è promossa dal Parco del Lura, in collaborazione con la Regione Lombardia e con i Comuni che fanno capo al parco. Per avere dettagli in più in merito all'iniziativa è possibile rivolgersi agli uffici comunali o direttamente sul sito www.parcolura.it oppure www.parcosorgilura.it