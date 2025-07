Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 12 e domenica 13 luglio 2025

Fine settimana

Ecco una selezione di appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo.

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel week-end

Olgiate Comasco - Un ricco programma di intrattenimenti e proposte gastronomiche per la Notte Arancione, dalle 18 di sabato 12 luglio. Per le vie del centro bancarelle, mercatini e hobbisti, in via Vittorio Emanuele performance di body painting con Benedetta Carugati (iniziativa a cura del sodalizio vespistico), "Binario 24" in piazza Umberto, gazebo informativo e assistenza Areu col Sos di Olgiate Comasco nel parcheggio di fronte alla palestra di via Tarchini. In piazza Volta calcetto con tiro dei rigori; in via Tarchini “Volagorà" con la pesca a premi, tiro a segno, pista per quad elettrici e punchball; in piazza Italia truccambini a cura del "Vespa Club"; in piazza della chiesa pesca a premi; al Medioevo la Bella e la Bestia in Fiaba; nel parcheggio di via Leonardo da Vinci lo Schiuma Party con la Pro loco; itineranti i trampolieri del Mondo dall’alto e le Fate del bosco incantato, a cura del "Vespa Club Olgiate Comasco”. Nel parco privato di Villa Giardini, messo a disposizione dal proprietario, esposizione di quadri a cura di “Dialogo" e possibilità di ammirare veicoli d’epoca di "Auto storiche con Stile". Nella stessa location “Diapho’s" coinvolgerà i partecipanti in foto sulla Vespa. In piazza della chiesa mostra di pizzi e laboratorio di "Armonia dei fili".

Il "Vespa Club Olgiate Comasco" avrà come base il cortile del Medioevo: tagliere, pasta silana, polpette fritte, lonza in carpione, panino silano arancione, crocchette di patate, polenta e zola, gelato artigianale, cocktail. Al parco Boselli i volontari dell’associazione "La Corte di Baragiola" con il loro punto ristoro. Nel parco di Villa Giardini Alpini e “Avis" con straccetti di pollo fritto con lime e pepe rosa, servizio bar e frittelle. L’associazione “Noi" dell’oratorio in piazza col suo punto ristoro. In via San Gerardo l’associazione "Gemellaggio Liancourt" con bollicine francesi. Nel parco di Villa Peduzzi la Pro loco proporrà frittura di sarde, costine e servizio bar. In piazza Italia "Mi vida dance school", panino chimichurri e patatine. In via San Gerardo ristoro con Armando e cocktail spagnoli. Frittelle e caramelle in centro, negozi e locali pubblici aperti.

Al Medioevo col "Vespa Club" la Fiaba la Bella e la Bestia con Piè Dones e Moira, tributo a Vasco Rossi, scuola di ballo, musica anni 80, tributo a Elton John, Lady Gaga ed Elvis Presley. Al parco Boselli intrattenimento musicale. In piazza della chiesa musica in diffusione. In piazza Italia "Mi vida dance school". In via San Gerardo musica e pop jazz col "Corpo musicale olgiatese". In via San Gerardo dj Samu. In piazza della chiesa Spiderman col suo sax. In via Milano auto tuning con "ET Tuning Club".

Dalle 17.30 chiusa al traffico la strada statale nel tratto tra la rotatoria nei pressi del market “Lidl" e l’intersezione con via De Amicis. Chiuse alcune strade interne (interamente o per tratti): via Volta, via Lucini, via Roncoroni, via Boselli, piazza Italia, via Milano, viale Pio Roncoroni, via Leonardo da Vinci, via Manzoni, via Rovelli, via Volpi Caimi, via Santa Caterina, via Cavour, via Tarchini, piazza Umberto, via Garibaldi, via Indipendenza, via Parini, via San Gerardo, via Santa Caterina, via Silvio Pellico, via Luraschi, via Carducci.

Appiano Gentile -

Lurago Marinone - Prende avvio venerdì 11 luglio, la "Summer Fest", uno degli eventi clou della Pro loco luraghese. Due serate pensate per tutte le età, all'insegna della buona musica dal vivo, ma anche con un puntuale servizio di cucina, grazie all'eccellente lavoro degli infaticabili volontari del sodalizio. Sul palco, dalle 21.30, "I Tattici dello zen". Il servizio cucina, oltre alle tradizionali specialità (salamella, arrosticini, cotolette e polpette al sugo) propone la porchetta.

Como - Speciale visita guidata a Palazzo Terragni e al quartiere che lo accoglie.

Due proposte per addentrarsi nell’edificio considerato un capolavoro del Razionalismo italiano: la prima è in programma per la mattinata odierna, sabato 12 luglio. Alle 10, infatti, Palazzo Terragni apre le porte permettendo in particolare la visita al suo atrio. L’evento è organizzato da Slow Lake Como: davvero un’opportunità imperdibile per scoprire una straordinaria opera architettonica di cui si fregia la città di Como. Inoltre, la visita guidata dedica attenzione anche al contesto urbano in cui Palazzo Terragni è inserito.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla Guardia di finanza, che ha sede proprio all’interno di Palazzo Terragni. Per tutti gli interessati, il ritrovo è in piazza Verdi (di fronte al Teatro Sociale) a Como. Allo stesso modo, è prevista una seconda tappa per visitare Palazzo Terragni, fissata in calendario per venerdì 25 luglio in orario pomeridiano: in quel caso, infatti, la visita guidata si terrà alle 17. Costo del tour guidato: 15 euro per gli adulti, 5 euro dai 6 ai 14 anni, partecipazione gratuita per i bimbi fino ai 5 anni. La puntualizzazione degli organizzatori: l’ingresso a Palazzo Terragni è completamente gratuito, il costo è riferito esclusivamente alla visita accompagnati da una guida. Per ulteriori dettagli sull’iniziativa culturale e per le necessarie iscrizioni nella data preferita è fruibile il sito www.slowlakecomo.com.

Villa Guardia - Festa al parco comunale con la lista civica “Villa Guardia Insieme”. Via sabato 12 e si continua domenica 13 luglio. Cucina aperta dalle 19 e intrattenimento.

Montano Lucino - La Croce rossa fa festa, i volontari invitano tutti alla “CRIgliata" con la novità della sfida in sella al toro meccanico. L’evento è ormai diventato una tradizione. Proprio davanti alla sede del comitato di San Fermo, nel piazzale Don Prayer, la festa inizia venerdì 11 luglio e proseguirà oggi, sabato 12. I volontari apriranno la piazza alle 16 con il truccabimbi, il bar, l’ambulanza dei peluche con "Orso soccorso" e il suo team per far conoscere l’attività Cri e il "Gonfiabilandia Park". Dalle 18.30 inizierà la grande novità di quest’anno: con il toro meccanico la sfida per battere il record di resistenza in sella. Alle 19 sulla griglia ci saranno prelibatezze per cenare insieme. Dalle 21 avrà inizio la serata musicale con Zeronove - Italian tribute band. Il ricavato della “CRIgliata” sarà indirizzato al sostegno delle attività del comitato.

Uggiate con Ronago - Altro appuntamento in piazzale Europa con Croce rossa.

Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 luglio, sarà tempo di "Luglio in piazza". A tenere le redini delle serate saranno sempre i volontari rossocrociati del comitato locale di Uggiate Trevano. Tra piatti della tradizione e gustosità - come da tradizione - a spopolare saranno le costine di San Maffeo. Non mancheranno, comunque, anche altri piatti: fritto misto, penne al ragù di cinghiale o al pomodoro, salamella e patatine fritte, crostate, tiramisù e tanto altro ancora. Stasera, a intrattenere i presenti saranno Eleonora & Andrea, domani toccherà a Roberto & Valentina. Il ricavato delle serate è destinato alle attività del comitato. Gli appuntamenti per il week-end uggiatese non si esauriscono però qui: domani, infatti, le vie del centro saranno occupate dalla manifestazione "Un euro per un sorriso". Le associazioni di Uggiate con Ronago, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il sodalizio di Vacallo "El Volcan", dalle 19 propongono una serata di giochi, divertimento, allegria e amicizia. Il ricavato dell’iniziativa sarà donato alla "Casa della Gioia", a Kathmandu, in Nepal, per l’acquisto di supporti ortopedici per i 20 piccoli ospiti della struttura.

Uggiate con Ronago - I 7Grani suonano in piazza della Chiesa. Nella serata sabato 12 luglio, dalle 21, l’amata band animerà Ronago con la sua musica. Alle 19, inoltre, apertura della cucina con panino e salamella, patatine e birra.

Cosa fare a Cantù nel week-end

Fino Mornasco - E’ tutto pronto per la Festa dell’estate organizzata al campo sportivo parrocchiale di Socco dal circolo "Don Sassi”. Sabato 12 luglio ci sarà l’"Immersive summer country day", una maratona di danza dalle 10 a mezzanotte con i “Chaltrones" e dress code a tema country. La festa proseguirà domani con la serata di ballo liscio con Carmen e Nico. Ballo liscio anche nelle serate di venerdì, sabato e domenica prossima. Durante la festa sarà attivo il servizio bar e cucina dalle 19.30 alle 23.30. La manifestazione servirà per raccogliere fondi per il rinnovamento delle attrezzature.

Casnate con Bernate - Sabato 12 luglio, in piazza San Carlo 3, dalle 18 alle 24, ci sarà l’evento "Live in Villa 3.0", organizzato dalla Consulta giovani di Casnate con Bernate, con il sostegno dell’Amministrazione comunale, di Pleasure Event e dell’Anci Lombardia. Il programma prevede dalle 18 alle 20 "Sunset Vibes Sound", per poi proseguire, dalle 20 alle 21, con la Marcovita live band. Dalle 21 alle 22 spazio alle attività di Pleasure Event, per terminare con la magicroom, dalle 22 alle 24. Oltre alla musica, ci saranno numerose attività da scoprire sul posto e i food truck, ovvero i furgoncini itineranti con "cibo di strada", per la cena. L’ingresso è gratuito.

Cosa fare a Erba nel week-end

Inverigo - Proseguono gli appuntamenti con il "Luglio inverighese": domenica alle 11 Messa per la festa della Madonna del Patrocinio a Villa Romanò presieduta da don Giorgio Lavezzari, al suo 35esimo anno di sacerdozio.

Albese - Domenica alle 21 al parco comunale terza edizione del Festival dei burattini della comunità montana del Triangolo lariano. Titolo dell'evento "Farse meneghine". Ingresso libero

Lurago - Festa della Madonna della Careggia. Sabato sera alle 21 serata musicale con "Fuori Controllo", domenica Messa alle 11. Seguirà benedizione degli automezzi e pranzo comunitario, alle 15 frittelle della Careggia e giochi. Alle 16 vesperi, alle 20.30 processione e tombolata finale alle 22.

Erba - domenica alle 17 al centro polifunzionale San Maurizio il concerto in memoria di Vito Bellitto, promosso dalla figlia Luisa, violinista. Il ricavato delle offerte andrà all'associazione giovanile Lo Snodo per i suoi progetti.

Canzo - Sabato la sesta edizione di "Vive con noi" a Villa Garampelli promosso dall'associazione Vivere per ricordare Matteo Vivenzi. Sarà allestito dj set dalle 18. Ricavato sarà devoluto al centro di riabilitazione "Villa Beretta" di Costa Masnaga.

Anzano - entra nel vivo la festa paesana. Sabato sera musica dal vivo, domenica 16esimo motoraduno interregionale in collaborazione con Moto Club Como 1903, ci saranno anche esibizioni degli stuntmen. La sera si balla dalle 21.30, gran finale lunedì con i fuochi piromusicali.