Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025

Un’occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel week-end!

Cosa fare a Como nel week-end

Olgiate Comasco – Il Natale può anche essere una fiaba in musica. Sabato 13 dicembre, alle 15, al centro congressi Medioevo, il Corpo musicale olgiatese, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e la biblioteca comunale “Sergio Mondo”, invita grandi e piccini ad ascoltare la fiaba musicale di Natale di Hansel e Gretel. Musica ed esecuzione saranno a cura del Fairy Ensemble.

Al termine dell’esibizione, a ingresso libero, tutti i bambini presenti potranno partecipare a un divertente laboratorio natalizio gratuito, a cura della maestra Vittoria Fava. Si tratta di una delle numerose iniziative inserite nel ricco programma del “Bianco Natale” 2025.

Binago – L’atmosfera natalizia entra nel vivo e il cine teatro binaghese ospiterà due eventi musicali di grande valore. Sabato 13 dicembre, alle 21, sul palco della struttura oratoriale di via Caduti saliranno i New Sunrise, formazione corale composta da 25 elementi che proporrà brani gospel, pop e natalizi. Ingresso libero. Sabato 20 dicembre, invece, sarà la volta della Filarmonica di Beregazzo con Figliaro, che si esibirà nel Concerto di Natale, performance che contemplerà la partecipazione degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria beregazzese. Ingresso libero.

Appiano Gentile – Due palloni, due portieri e 20 calciatori in campo, dieci per squadra: Milan Club e Inter Club si sfidano nella seconda edizione di “Derbyssimo”.

Visto il successo dell’anno scorso, sabato 13 dicembre, in Pinetina, andrà in scena una partita del cuore da non perdere. Organizzata da Sportiamo e Massimiliano Rindone, con la collaborazione di Amici Sportiamo, vedrà protagonisti i soci dei due sodalizi appianesi. Sarà presente anche l’assessore Davide Belluschi (milanista) ed è atteso il sindaco Fabrizio Rusconi (interista).

Como – Apertura straordinarie e visita guidata della basilica di San Carpoforo.

Sorta alla fine del IV secolo, è stata la prima basilica della diocesi di Como e probabilmente la sua prima cattedrale. All’interno è caratterizzata da un’atmosfera mistica e raccolta, che cela importanti collegamenti con la storia comasca. L’edificio, normalmente chiuso, viene appositamente aperto per la visita guidata. Ritrovo domenica 14 dicembre, alle 10, all’esterno della basilica di San Carpoforo, nell’omonima via. L’appuntamento successivo è in programma per domenica 25 gennaio, alle 10. Costo di partecipazione al tour guidato: 15 euro per gli adulti, 5 euro dai 6 ai 14 anni, gratuito fino ai 5 anni. Dettagli e iscrizioni: https://www.slowlakecomo.com.

Como – Il Novocomum, edificio residenziale progettato da Giuseppe Terragni tra il 1927 e il 1929, rappresenta il primo esempio compiuto di architettura moderna in Italia applicata alla tipologia dell’abitazione. In mostra 28 opere dell’artista Mimmo Totaro tra sculture, disegni, stampe e grandi pannelli a parete. Curatela: Chiara Ghizzoni e Riccardo Longo. Apertura dallo scorso 9 dicembre al prossimo 6 gennaio: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, da martedì a domenica. Ingresso: intero 5 euro, ridotto 3 euro (studenti fino ai 18 anni, over 65), gratuito per i bimbi fino ai 10 anni, disabili e accompagnatori).

Villa Guardia – Voci unite per la pace aspettando il Natale e celebrando i 60 anni del gruppo Alpini del paese. L’evento musicale in programma per sabato 13 dicembre è stato organizzato dal Gruppo Alpini Villa Guardia, col patrocinio del Comune, a conclusione dei festeggiamenti per il sessantesimo anniversario di fondazione. Come momento finale, dunque, le Penne nere hanno pensato a un concerto in santuario Santissima Trinità Misericordia, a Maccio. Alle 21 inizierà il concerto che vedrà protagoniste la corale parrocchiale di Civello diretta da Guido Ferloni e Pierangelo Bianchi, insieme al coro polifonico “Regina Pacis” di Maccio, diretto dal maestro Fabio Manzo. L’ingresso all’evento “Armonie di Natale” è libero.

Montano Lucino – Operazione Spesa Solidale: l’associazione Origami invita a regalare un pasto a chi ne ha bisogno. I ragazzi del gruppo invitano a donare beni alimentare ai più bisognosi, trasformando un piccolo gesto in un grande aiuto. Si raccolgono alimenti a lunga conservazione: pasta e riso, olio, zucchero, caffè, tonno, legumi, salse, biscotti e detersivi. Le donazioni andranno portate entro sabato 13 dicembre nella sede dell’Associazione in via Varesina 12, oppure allo stand di Origami al Mercatino di Natale organizzato in piazza Europa Unita sabato 13 Dicembre. Tutto il ricavato sarà consegnato a don Giusto Della Valle di Rebbio. Una missione natalizia speciale, nelle vesti di Babbo Natale si può riempire la dispensa delle case in cui questo semplice gesto è un problema da affrontare.

Uggiate con Ronago – Bimbi, sta per arrivare Babbo Natale. Il Comune invita tutti, grandi e piccini, ai mercatini natalizi in programma per domenica 14 dicembre. Dalle 10 alle 17, le vie del centro di Uggiate si animeranno con bancarelle e stand di associazioni e hobbisti e negozi aperti. Mentre la Filarmonica Santa Cecilia suonerà brani natalizi, i sodalizi potranno deliziare i visitatori con caldarroste, salamelle, vin brulè, luganega, polenta uncia, trippa da asporto, pane e salame cotto, cioccolata calda, pandoro e panettone. Alle 15, l’evento più magino: arriva Babbo Natale e tutti i bambini potranno creare e imbucare la loro letterina. Un’ora più tardi, il gruppo lettori della biblioteca comunale accompagnerà il concerto dei Tea for two.

Cosa fare nel week-end a Erba

Erba – Il Lake Como Wine Festival si veste da “Wine Christmas” per un’edizione speciale natalizia. L’appuntamento è in cartellone nella giornata di sabato 13 dicembre, dalle 10 alle 18 al Castello di Casiglio, in via Cantù 21. L’ingresso (biglietto a 15 euro) permetterà di assaggiare liberamente i vini delle 13 cantine in esposizione. Si potrà mettere in gioco il proprio palato spaziando tra diversi prodotti: Barolo e vini delle Langhe; Barbaresco e vini delle Langhe; Vini del Roero; Vini dell’Astigiano e del Monferrato; Amarone e vini della Valpolicella; Prosecco di Valdobbiadene; Vini del Piave; Chianti e vini dei Colli Fiorentini; Chianti e vini dei Colli Arentini; Vini della Valtenesi e del Lago di Garda; Vini dell’Oltrepò pavese; Vini dei Colli Piacentini. Presenti anche tre produttori food: si potranno assaggiare salumi e formaggi umbri, pecorini sardi e nocciole e dolci piemontesi. L’evento è organizzato dal vicepresidente di Confesercenti di Como, Claudio Bizzozero, insieme alla stessa Confesercenti, con il sostegno di San Bernardo, BCC Cantù, Asf Autolinee, Eredi Bianchi Giuseppe, Gorla Energie e Acinque.

Cosa fare nel week-end a Cantù

Fino Mornasco – L’ufficio postale di Babbo Natale arriva in paese. Domenica 14 dicembre in piazza Tessitura, vicino alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, ci sarà la possibilità di spedire la letterina a Babbo Natale. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Scuola Famiglia con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Dance music Academy e Simonelab. Dalle 14.30 alle 18 ci saranno anche musica, esibizioni dei ragazzi che seguono il corso di hip hop al polo civico, cioccolata calda, vin brulè e cori gospel. Informazioni a asf.finomornasco@gmail.com.

Fino Mornasco -La biblioteca comunale propone un pomeriggio di giochi per domenica 14 dicembre. “Gaming zone” è il nome dell’appuntamento che si terrà nei locali di via Trento al civico 12 dalle 15 alle 18. Durante il pomeriggio verranno proposti diversi giochi da tavolo con il supporto e l’assistenza del ludologo Oscar Suriano, degli operatori di CoopLotta e di volontari formati. Il pomeriggio è rivolto a tutti coloro che avranno voglia e curiosità di cimentarsi con i diversi giochi da tavolo, a partire dai 7 anni di età e sarà a entrata libera. Per informazioni telefonare allo 031-929291, oppure scrivere a finomornasco@ovestbiblioteche. it.