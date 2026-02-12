Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026

Un’occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel week-end!

Cosa fare a Como nel week-end

Appiano Gentile – Maschere carri, colori e voglia di stare insieme per fare festa: il carnevale di Appiano Gentile sta per tornare e promette scintille.

I volontari della comunità pastorale Beata Vergine del Carmelo e delle associazioni Amici del carnevale di Cirimido ed Eureka sono pronti. Così come sono pronti gli amministratori del Comune appianese, Ente promotore dell’iniziativa. D’altra parte, la festa in maschera, tra colori e coriandoli, è una delle più sentite dell’anno e raduna a sé migliaia di partecipanti, sia adulti che bambini. Lo scorso anno, a causa del maltempo, la manifestazione aveva subito lo slittamento di una settimana ma, questa volta, salvo imprevisti meteorologici, la sfilata regalerà sorprese e gioia. Il programma messo in campo dai laboriosi volontari è di quelli davvero ricchi: partenza sabato 14 febbraio, alle 14.30, da via Milano, all’altezza dell’azienda “SAATI”. Da lì, il corso raggiungerà piazza Generale Dalla Chiesa dove l’evento potrà continuare tra musica, scherzi e balli per tutti i gusti. Ovviamente, ci saranno i giochi animati per i più piccoli. Non mancherà nemmeno un concorso durante il quale verranno premiate la maschera più originale, la maschera baby, la maschera di famiglia e la maschera di gruppo.

Per i più golosi, saranno disponibili le immancabili chiacchiere carnevalesche. Insomma, sarà impossibile mancare a un pomeriggio davvero eccezionale.

Beregazzo con Figliaro – La chiesa dei Santi Pietro e Paolo accoglie i componenti della Filarmonica. Appuntamento con la buona musica domenica 15 febbraio, dalle 15.30. Quello della giornata festiva antecedente l’inizio della Quaresima è un evento molto sentito per la comunità beregazzese. A 17 anni dalla prima volta, è ormai diventato una consolidata tradizione.

Bizzarone – Domenica 15 febbraio, gran finale: dalle 12, nel salone dell’oratorio, tradizionale risorto dicarnevale d’asporto. Dalle 14, al parco comunale, “Festa in piazza”: musica con Dj Maury, intrattenimento bambini e spettacolo di magia. Verranno premiate le maschere più belle di bimbi e adulti. Servizio cucina e bar. In caso di maltempo la festa sarà annullata.

Cassina Rizzardi – Il carnevale arriva in paese. Sabato 14 febbraio, l’appuntamento è al centro sportivo. L’Asd Cassina Rizzardi 1977 offrirà un piatto di pastasciutta a tutti i bambini che prenderanno parte alla sfilata. E’ richiesta l’adesione, da confermare al numero 333-6125679. La partenza dal campo sportivo avrà inizio alle 14. Il corteo passerà per le vie del centro, per poi raggiungere la piazza del Municipio. Qui, alle 15, ci sarà lo spettacolo “Raffolletto”. La partecipazione alla sfilata e allo spettacolo è gratuita. Si potranno assaggiare le frittelle, i pop corn e lo zucchero filato, accompagnati da una bibita. L’iniziativa è promossa dall’associazione genitori e ha il patrocinio del Comune. L’intenzione degli organizzatori è quella di creare un momento di gioia e di condivisione fra grandi e piccoli.

Colverde – E’ tempo di sfilata, ma anche di sfiziose leccornie. Sabato 14 febbraio, già dalle 9.30, trippa da asporto in oratorio a Drezzo. La sera, dalle 19.30, invece, cena con pizzoccheri e carni alla griglia. Domenica 15, con ritrovo alle 14 in piazza Miglio, avvio della sfilata per la 53esima edizione del carnevale drezzese. La sfilata per le vie della frazione sarà accompagnata dal corpo musicale di Rovenna e Maslianico. Arrivo in oratorio dove si avrà la possibilità di degustare sfiziosi tortelli. La sera cena con risotto con taleggio e speck e carni alla griglia e, a seguire, tombola con ricchi premi. Martedì grasso, il 17, non mancherà dalle 9.30 in oratorio, il merluzzo fritto e cipolle da asporto, ma anche il pranzo, con la stessa specialità in aggiunta alla polenta, in oratorio.

Lurago Marinone – Oratorio e Pro loco insieme per la festa più divertente dell’anno. Per la gioia dei più piccini, nel pomeriggio di domenica 15 febbraio, la struttura oratoriale di via Risorgimento ospiterà la kermesse carnevalesca. Suoni, luci, colori, maschere e travestimenti, ma anche qualche peccatuccio di gola. Il programma dell’iniziativa prevede, alle 15.30, lo spettacolo interattivo «Come per Magia», portato sul palco dal prestigiatore Serenomagic. A seguire sfilata delle mascherine, con premiazione per quella più originale. Non mancherà una conviviale merenda per tutti gli intervenuti e le zuccherate frittelle per i più golosi. L’evento è patrocinato dall’Amministrazione comunale.

Lurate Caccivio – “Carnevalando”: domenica 15 febbraio sarà un giorno di festa per Lurate Caccivio, per una manifestazione storica, sentita e sempre partecipata. Taglio del nastro e inizio della festa: ricco il programma dell’evento con il ritrovo dalle 13.30 alle 14 in via Stucchi. Lì si raduneranno i gruppi e i carri. L’inizio del corso mascherato è previsto alle 14.30: i carri proseguiranno verso il Municipio per pois voltare in via Volta, passando davanti al centro civico. Proprio lì verrà allestito uno spazio dove troveranno posto la giuria, presieduta dal sindaco Serena Arrighi. All’altezza del parcheggio, invece, il primo punto ristoro della Pro loco: patatine, salamelle, birra, le immancabili frittelle e, gratuitamente, il tè e il vin brulè omaggiato dagli Alpini. I carri proseguiranno sino alla Varesina e si dirigeranno verso l’area mercato passando da via Unione. Nei pressi della sede della Pro loco le premiazioni e il secondo punto ristoro. Il servizio d’ordine sarà garantito dalla Polizia locale, Nucleo volontari, Bersaglieri e Fanti, oltre che dall’Associazione Nazionale Carabinieri.

Tremezzina – Villa Carlotta accende il proprio braciere olimpico e inaugura “Il Giardino dei Talenti”. Il programma di iniziative è promosso dal coordinamento Ville e Musei del Lago di Como e inserito nel palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026, che, fino al 15 marzo, accompagna le Olimpiadi e le Paraolimpiadi invernali. Il Museo e il Giardino di Villa Carlotta osserveranno delle aperture anticipate sabato 14, domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 febbraio, poi sabato 21 e domenica 22 febbraio, infine sabato 28 febbraio.

L’adesione di Villa Carlotta al progetto è nella prospettiva di ampliare l’offerta culturale, anche in un periodo tradizionalmente chiuso alle visite, per attrarre i flussi turistici in movimento sull’asse Milano-Cortina, verso la sponda occidentale del Lario, tra Como e Colico. Dall’altro lato, invece, rafforza la considerazione di Villa Carlotta come location di prestigio e ideale per ospitare eventi di grande rilievo, come già avvenuto lo scorso 4 febbraio, giornata in cui la fiaccola olimpica ha toccato il suolo lariano. In particolare, in quella data, Villa Carlotta ha accolto alcuni tavoli tematici di confronto dell’International Youth for Peace Forum, che ha visto giovani provenienti da tutto il mondo discutere di temi come pace, diritti umani, partecipazione giovanile, inclusione e il potere dello sport e della cultura come strumenti di dialogo.

Uggiate con Ronago – Risotto degli Alpini in piazzale Europa.

Come ogni anno, in concomitanza del carnevale, le Penne nere del gruppo di Uggiate Trevano sono pronte a mettersi dietro i fornelli, indossare i grembiuli da cucina e preparare un risotto speciale. Gli Alpini sono pronti a deliziare il palato di numerosi cittadini con una ricetta tradizionale: risotto con salsiccia accompagnato da salamino bollito. E’ sufficiente recarsi in piazzale Europa e gustarne una porzione d’asporto. L’appuntamento da segnare in calendario è per domenica 15 febbraio. Dalle 12, fino a esaurimento, gli Alpini guidati dal capogruppo Silvano Baruffini distribuiranno porzioni del piatto caldo a tutti coloro che si presenteranno. Sarà possibile lasciare un’offerta per il gruppo.

Valmorea – Tutto pronto per la quarta edizione del carnevale valmoreese. Domenica 15 febbraio, Valmorea ospiterà la tradizionale sfilata in maschera organizzata dall’Associazione genitori in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il gruppo Alpini, il gruppo Avis, la Protezione civile Valle del Lanza e le scuole dell’infanzia del paese. La festa prenderà il via alle 11 alla scuola primaria di via Roma, con griglie accese, bar aperto e tanta musica fin dal mattino. Alle 14, poi, la grande partenza della sfilata dalla piazza: quattro carri colorati animeranno le vie del paese, accompagnati da cinque auto d’epoca messe a disposizione dall’Associazione Nazionale Carabinieri. Il percorso proseguirà lungo via Roma fino alla posta, per poi svoltare in via Manzoni da via XXV Aprile e tornare sulla via Roma, con arrivo alla primaria. Le strade saranno chiuse al traffico per garantire sicurezza e divertimento a tutti. La festa continuerà con musica, dj, animazione per i bambini, frittelle, chiacchiere e le salamelle preparate dal gruppo Alpini.