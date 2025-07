Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 19 e domenica 20 luglio 2025

Fine settimana

Ecco una selezione di appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo.

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel week-end

Olgiate Comasco - Un’ampia carrellata di eventi proposti dal calendario di "Olgiate Estate 2025", sempre a ingresso libero. Dopo il notevole successo di partecipazione riscontrato dalla quarta edizione della "Notte Arancione”, sabato 19 luglio, l’appuntamento è per una serata nazionalpopolare col concerto tributo a Raffaella Carrà. Dalle 21, in piazza Italia, sarà protagonista la Raffaband, che dal palco farà cantare e ballare il pubblico.

Lurago Marinone - Sabato 19 luglio, ritornerà la "West Fest", alla sua settima edizione. Dalle 19.30 apertura della cucina, che proporrà piatti della tradizione tex mex, ma anche musica dal vivo e balli country con gli Half Blood e Jack & Jack. Ingresso libero.

Montano Lucino - «Taberna Itaca - il Festival della Cucina Greca» approda in paese. «Tipico Eventi» porta i sapori della penisola ellenica nel parcheggio di San Giorgio: venerdì 18 luglio (dalle 18 alle 24), sabato 19 (dalle 11 a mezzanotte) e domenica 20 (dalle 11 alle 22.30). Venerdì sera la musica sarà della band 80 voglia di 90 & 2000, mentre sabato sera il palco sarà dei Rotta x casa di Max, con inizio alle 21.30. Infine, alle 17.30 di domenica si terrà lo spettacolo di «Mr & Mrs UAO!».

Solbiate con Cagno - I volontari della Pro loco di Cagno sono entusiasti e l’evento, a ritmo di musica, che ha preso avvio nella serata di ieri, lascerà il segno. Location dell’iniziativa il Palasport Intercomunale di via Brella, dove si sono accesi i riflettori su "Fermento Music Festival". Alla console del palco, allestito per la speciale occasione venerdì 18 luglio, hanno suonato disk jockey del calibro di dj Gali, da Brozz e Che ne sanno i 2.000. Nel tardo pomeriggio di sabato 19 luglio, alle 18, la festa e la musica vanno avanti, con illustri protagonisti. Sul palco: dj Meto, Marco Delbue, che non mancherà di far scatenare il pubblico, e anche i protagonisti di «Lo Zoo di 105» con la loro proverbiale energia. Il finale della serata sarà affidato a Sandro e Dijo.​

Non mancherà il puntuale servizio food & drink, come pure i banchetti di vendita con il merchandising brandizzato dell’evento. Predisposta un’ampia area destinata a parcheggio, con percorsi sicuri per raggiungere la location.​​​​ Biglietti in prevendita sulla piattaforma TicketSms (15 euro) oppure direttamente nelle biglietterie all’ingresso.

Como - "Moda Divina" al Museo della Seta. Inaugurata lo scorso 7 giugno, nella sede museale in via Castelnuovo 9, l’esposizione resterà visitabile fino al 21 settembre in primo piano. Prodotta e curata dal Museo della Seta, la mostra celebra la figura della diva, ponendo l’accento sul ruolo dell’abito come dispositivo narrativo e iconografico. Sabato 19 luglio, alle 16, visita guidata sia alle opere esposte temporaneamente che al museo.

A rendere possibile questa potenza espressiva è, da sempre, anche il sapere manifatturiero del distretto tessile serico di Como - Città Creativa Unesco dal 2021 - cuore pulsante del Made in Italy e protagonista nella creazione dei tessuti che hanno dato forma all’immaginario della diva. Un viaggio tra abiti unici di alta sartoria, tessuti, bozzetti, fotografie d’autore di Giovanni Gastel ed Elio Luxardo, dipinti contemporanei e materiali storici provenienti da archivi prestigiosi. Nel percorso espositivo tematico saranno presenti creazioni come il Tanagra, abito manifesto di Rosa Genoni, una creazione di Emilio Schuberth, il sarto delle dive, un abito della costumista americana Irene Lentz, figura di spicco della Hollywood degli anni Trenta, un abito di Biki, sarta che trasformò la figura di Maria Callas, fino ad arrivare alla contemporaneità con il completo di Antonio Riva Milano realizzato per Ornella Vanoni al popolarissimo Festival di Sanremo del 2018. In "Moda Divina", l’immagine prende vita attraverso tre opere dell’artista visivo Luca Gandola (ospite martedì 15 luglio per un tour speciale) e una selezione di fotografie provenienti dalla Fondazione 3M, dall’Archivio Giovanni Gastel e dall’Associazione Amici di Rosa Genoni.

Como - Promosso dall’Associazione Villa del Grumello, il festival è un appuntamento di riferimento, grazie alla presenza di artisti di altissimo livello e alla direzione artistica di Flavio Minardo. La rassegna si conclude domenica 20 luglio nel parco del Grumello (parterre Villa) con l’eccezionale presenza della Mike Stern Band, guidata dal leggendario chitarrista americano Mike Stern. Per condurre lo spettatore nell’atmosfera della musica jazz, a partire dalle 20, possibilità di gustare un aperitivo vista lago a cura di Pris Food&Events, immersi nella bellezza del parco storico del Grumello. Programma completo e prenotazioni. Biglietti in vendita a 30 euro. L’accesso alla villa è solo pedonale. L’ingresso al parcheggio per le auto è da via Bignanico.

Cosa fare a Erba nel week-end

Canzo - Proseguono le iniziative dell’estate canzese e per sabato 19 luglio, alle 21, l’Amministrazione comunale organizza una serata di musica con Pasol tribute band Pooh. L’appuntamento è al Parco Barni.

Eupilio - Appuntamento musicale gratuito sabato 19 luglio con L’orchestrina delle ore. L’italian big band sarà ospitata a partire dalle 21 in piazza XXV Aprile (in caso di maltempo in sala civica in piazza Freyrie). Sarà vietato il transito in piazza dalle 20 alle 24 e sarà temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione in via IV Novembre e in via Scheibler.

Asso - Domenica 20 luglio al Circolo ricreativo di Scarenna il Gasp (Gruppo amici Saint-Peray) organizza un pranzo con paella ai frutti di mare e molluschi, al costo di 14 euro. Bellagio - Fine settimana ricco di eventi, per tutti i gusti e le età, in paese. Sabato 19 luglio, sagra dell’oratorio: appuntamento dalle 19 in piazza a San Giovanni con paella e musica; il ricavato andrà a sostenere le opere parrocchiali. Sempre sabato, alle 19 in Torre delle Arti, inaugura la mostra internazionale di arte contemporanea "Face Arts”. Ancora, alle 20.45, all’auditorium Cappella Cappuccini della Fondazione Rockfeller ci sarà il "Concorso Cosima Wagner”. Domenica torna la tradizionale Marcia del Narciso della Proloco Civenna: ritrovo dalle 7.30 alle 9 al parco Belvedere per la sesta edizione dell’evento ludico-motorio a passo libero per 7, 12 oppure 18 km. Sempre domenica, la Polisportiva Alta Valassina Asd organizza la 24esima Arrampicata in vetta al San Primo in ricordo di don Luigi Farina, nell’11esimo anniversario della morte. Alle 11.30 ci sarà l’incoronazione della statua della Madonna di Fatima, venerazione della reliquia di San Giovanni Paolo II e santa messa celebrata da don Maurizio Salvioni in suffragio di don Luigi; il pranzo sarà al sacco. La sera, alle 21 al parco di San Giovanni, spettacolo "La lampada di Aladino" organizzato nell’ambito del terzo Festival dei Burattini del Triangolo Lariano; l’ingresso è gratuito. Inverigo - Nuovo appuntamento con il luglio inverighese. Il momento clou sarà domenica: Messa in chiesa Sant'Ambrogio alle 11.15, esibizione trampolieri alle 17.30 in piazza Foscolo e sempre in piazza alle 18.30 consegna benemerenze civiche "Il Gigante d'Oro" a Cai Inverigo, ai ragazzi dell'oratorio e a Giuseppe Molteni.

Erba - Patronale di Crevenna. Sabato alle 20.30 in chiesa ospite il giornalista Luca Frigerio per parlare di "L'apostola della speranza. Santa Maddalena nell'arte". Domenica alle 10 Messa celebrata da don Ettore Dubini, poi pranzo in oratorio.

Anzano - Sabato in corte Monticello concerto d'estate con la banda Giuseppe Verdi alle 21.

Alzate Brianza - Al centro sportivo di Fabbrica Durini prende il via la 62esima festa di Sant'Anna da sabato sera, fino al 28 luglio. Domenica dalle 10 raduno dei trattori, in serata musica dal vivo.

Canzo - Sabato alle 21 al parco Barni tributo ai Pooh promosso dall’Amministrazione.

Eupilio - Sabato alle 21 orchestrina delle ore ospite in piazza 25 aprile.

Magreglio - Sabato 19 luglio verrà presentato "L’armonia" (Manzoni editore), cronache di storia e tradizioni nelle pagine del bollettino d’epoca: 1910 - 1945, mese dopo mese. Il volume è nato da un’idea di Fulvio Paredi, con la collaborazione di Maria Orsola Castelnuovo, Noemi Manzoni e Piera Polti. Raccoglie i bollettini delle pievi di Asso e Canzo, coinvolgendo molti paesi del circondario. L’appuntamento è alle 16, al Museo del ciclismo al Ghisallo. L’ingresso è gratuito. Domenica 20 l'associazione Demes Una man organizza la "Festa del bosco", all'area picnic in via Castagneti. Alle 10:30 passeggiata guidata alla sorgente del Lambro guidata dalle GEV Guardie ecologiche Triangolo Lariano, per tutto il giorno laboratorio per bambini presso il banchetto dell'associazione Trapeiros di Emmaus Erba ODV, dalle 14 alle 16 il gruppo di pugilato Team Gatti proporrà un'attività per tutte le età, dalle 16 giochi tradizionali. Proserpio - Sabato 19 luglio avrà luogo l’evento di punta della nuova realtà "Proserpio Tradizioni e futuro": si tratta del Festival dei Cortili. A partire dalle 16, sarà possibile passeggiare per le vie di Proserpio, visitare i cortili, consumare cibi tradizionali accompagnati dall’intrattenimento musicale.

Albese - Sabato all'area feste di via Magni si esibiscono gli NoxOut con musica dal vivo dalle 21. Cucina aperta dalle 19.

Cosa fare a Cantù e Mariano Comense nel week-end

Mariano Comense - "I luoghi di Giovanni e Paolo - I cento passi”. Mostra fotografica a cura di Giuseppina Colosio. Testi e presentazione: Simona Salvatore. Appuntamento a Villa Sormani, (ingresso dal parcheggio di Via Palestro). Da domenica 20 a domenica 27 luglio 2025

Domenica 20 luglio, alle 18, inaugurazione con rinfresco e parole che pesano.