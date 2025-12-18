Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025

Un’occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel week-end!

Cosa fare a Como nel week-end

Appiano Gentile – Eventi per grandi e piccini in un programma corale per rendere più colorata la stagione natalizia. Sabato 20 dicembre, concerto di Natale del Corpo Musicale Appianese, in palestra comunale, alle 21. Domenica 21 dicembre presepe vivente e merenda in piazza Libertà alle 15. Rassegna corale in chiesa alle 21.

Como – Fioccano proposte dedicate al Natale, per andare alla scoperta del territorio nel periodo delle festività.

Da sabato 20 dicembre al 3 gennaio a Como e a Cernobbio appuntamenti e iniziative. Nella mattinata di sabato alle 10, tour guidato “Teatro Sociale e Misteri di Como… Xmas”; alle 14 a Cernobbio “Villa Bernasconi Slow… Xmas” ammirando uno dei rari esempi di architettura Liberty sul Lago di Como. E ancora: oggi e anche sabato 27 dicembre, alle 21.30, “Notte al Castello… “Xmas Edition”. Per approfondire con ulteriori informazioni e per le necessarie prenotazioni ai vari eventi è fruibile il sito: https://www.slowlakecomo.com.

Colverde – Una giornata di letture e di spettacoli dedicati ai più piccini. E’ il programma della giornata di domenica 21 dicembre in biblioteca a Drezzo. La mattina, alle 10.15, letture per bambini dai 2 ai 4 anni, e dalle 11 per quelli da 5 a 10 anni. Nel pomeriggio, dalle 15, laboratorio creativo alla scoperta del circo con l’associazione Allincirco. Dalle 17 performance acrobatica aerea e spettacolo a tema natalizio.

Colverde – Concerto di Natale in chiesa. Appuntamento con la buona musica e con le calde atmosfere natalizie sabato 20 dicembre, dalle 21, nella chiesa dedicata ai Santi Rocco e Sebastiano di Drezzo. Per l’occasione, diretto dal maestro Raffaele Cifani, si esibirà il Ghiricoro. La formazione corale nasce nel 2015 da un gruppo di amici amanti della musica che, nel 2017, visto il desiderio di crescita artistica, si costituisce associazione, diventando una realtà corale riconosciuta. Il coro è composto da ben 18 elementi suddivisi in quattro sezioni: soprani, contralti, tenori e bassi. Il progetto corale del Ghiricoro, fin dal principio, è quello di proporre un repertorio che spazi dal vocal pop, rock, con accenni di musica sacra e rinascimentale. Del repertorio fanno parte cover di brani contemporanei tra cui Take me to church di Hozier, Demons del gruppo Imagine Dragons, A Sky full of stars dei Coldplay, fino ad arrivare a canti del 1300. Dalla sua fondazione il Ghiricoro ha partecipato a diversi concerti ed eventi, di grande contributo formativo per i suoi coristi, ottenendo sempre buoni riscontri ed apprezzamenti da parte del pubblico. Al termine del concerto, voluto e patrocinato dall’Amministrazione comunale, i partecipanti sono invitanti a un conviviale rinfresco, che si svolgerà nei locali dell’attiguo oratorio san Giovanni Bosco. L’iniziativa, che vuol essere un modo per un cordiale scambio di auguri, è a ingresso libero.

Lurate Caccivio – Un concerto gospel per la pace. L’appuntamento da segnare in agenda è quello che andrà in onda domenica 21 dicembre, alle 17, nel cineteatro Pax di via Pascoli a Lurate. Si esibirà il Greensleeves Gospel Choir, una formazione italiana di ottimo livello: nato a Varese nel 1992 grazie all’iniziativa di Fausto Caravati punta a riunire giovani desiderosi di esprimersi attraverso la musica gospel. Dalla sua nascita il coro si è esibito in circa mille concerti tenuti in chiese, teatri e piazze in Italia e all’estero nonché su alcuni dei maggiori palcoscenici musicali italiani e internazionali. Il coro presenterà un emozionante percorso musicale al centro del tour natalizio “Give Peace a Chance – Christmas Tour 2025”.

Solbiate con Cagno – Le corali dirette da Roberto Colombo, di Olgiate Comasco, Solbiate e Cagno saranno in concerto “Cantiamo il natale” sabato 20 dicembre, alle 21, in chiesa parrocchiale a Cagno.

Uggiate con Ronago – Domenica 21 dicembre, “Sapori di Natale” in piazzale Europa, dalle 8.30 alle 18. Organizzati da Confesercenti Como e Gs Uggiatese Volley ’87, con la collaborazione e il patrocinio del Comune, la manifestazione ha il supporto di Asf Autolinee Como, Bcc Cantù, Eredi Bianchi Giuseppe e Gruppo Acinque. Per grandi e piccini ci saranno bancarelle dove trovare proodotti e sapori artigianali, mentre per i bimbi i gonfiabili per entrare nel magico mondo di “Cars”. Sarà compito dell’Uggiatese Volley ’87 preparare e proporre polenta e brasato da consumare sul posto oppure da asporto (dalle 11.30). Dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 15 uno zampognaro allieterà con melodie natalizie. Dalle 15.30 arriverà Babbo Natale per distribuire caramelle e scattare foto coi bimbi presenti. Allo stesso orario, brindisi di auguri con panettone e pandoro offerti da Confesercenti.

Villa Guardia – In paese arriva “La contea del Natale”. Il Comune, insieme alla Pro loco, invita al grande evento in programma sabato 20 dicembre, al parco comunale. Una giornata di magia nel villaggio di Natale. Il programma avrà inizio alle 10.30. Fino alle 17 i bimbi potranno salire sul trenino e incontrare Babbo Natale, scrivere la letterina e imbucarla nell’ufficio postale dell’elfo. Ci saranno anche gonfiabili e laboratori. Fino alle 19, attrazioni anche per i grandi: mercatini con artigianato e idee regalo, cibi e dolci da gustare. Dalle 12 alle 15 cucina aperta per la contea natalizia. Il pomeriggio esibizioni con la scuola dell’infanzia di Maccio e della primaria “Don Milani” e storie da ascoltare. Merenda, vin brulè e zampognari a cura di Lilt, Incontro e Alpini. Associazione Carabinieri e Gsv si occuperanno della sicurezza.