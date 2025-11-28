Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025

Un’occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel week-end!

Cosa fare a Como nel week-end

Appiano Gentile – Il Natale è già nell’aria grazie a un fitto programma di appuntamenti calendarizzato dall’Amministrazione comunale. Da segnare in agenda quelli di domenica 30 novembre, con la caccia al presepe all’interno del parco di Villa Rosnati. Si comincerà alle 14.30 con un’esperienza pensati per i bambini. A metà del pomeriggio prevista anche la merenda.

Bizzarone – Sabato 29 novembre “BizzaronEventi” propone “Accendiamo il Natale”. Ecco il programma dell’iniziativa: alle 17 messa in chiesa parrocchiale di Sant’Evasio, alle 18 concerto col Coro Gospel. Un’ora più tardi partirà il corteo verso il parco comunale e l’accensione del grande albero di Natale. Un momento magico in attesa del 25 dicembre per iniziare a respirare aria di festa. Domenica 30 novembre, invece, tutti a tavola. L’associazione “I Carbunatt” propone il pranzo con Sant’Evasio in oratorio, alle 12.30. Il menù prevede un aperitivo di benvenuto, sciatt e bresaola, pizzoccheri di pasta fresca fatta in casa, tagliata di maialino su letto di rucola all’aceto balsamico con scaglie di grana, frutta di stagione, dolce, caffè e digestivo. Costo di 25 euro per gli adulti, 15 per i bimbi sotto i 12 anni. Prenotazioni fino a esaurimento posti ai numeri 031-948838 (Damiano) o 338-8723417 (Sabrina). Contemporaneamente, anche gli amici del centro sociale “La Compagnia” gusteranno il pranzo di natale nella sede della cooperativa “L’Ancora” di Lurate Caccivio.

Bulgarograsso – Stop alla violenza sulle donne. Sabato 29 novembre, alle 10.30, davanti alla panchina rossa posizionata nel parco comunale, un minuto di silenzio coi ragazzi della Consulta giovanile. Un momento di sensibilizzazione, riflessione e rispetto. Nel pomeriggio, alle 16, invece, in Sala consiliare, presentazione del libro “Storie e Misteri del Lago di Como”. Disegni di Claudio Villa e Alessandro Piccinelli. Testi di Dario Campione.

Como – Ultima visita della stagione alle chiese di Sant’Abbondio e dei Santi Cosma e Damiano. Sabato 29 novembre, alle 10, tour alla scoperta delle bellezze nascoste di uno degli edifici di culto più noti della città e di un luogo ancora sconosciuto ai più. L’itinerario avrà inizio dalla basilica, capolavoro del romanico europeo, edificata a partire dal V secolo d.C., cattedrale nel IX, ricostruita nell’XI, quando divenne sede di una comunità benedettina cluniacense. Ritrovo alla basilica di Sant’Abbondio, in via Regina Teodolinda 35. Dettagli, costi e iscrizioni: https://www.slowlakecomo.com.

Como – “The Christmas Show” a sostegno della mensa solidale di Casa Nazareth. L’appuntamento è per la serata di sabato 29 novembre, alle 21 nella chiesa di San Giuseppe, in via Geremia Bonomelli 4. Concerto del coro milanese Monday Gospel, diretto da Carlo Rinaldi: circa 60 cantanti, tra coristi e solisti, celebri per la loro bravura e grande sensibilità. Evento col contributo di “Breva 70”: ingresso con offerta libera a favore del fondamentale servizio quotidianamente garantito dalla mensa solidale di Como.

Como – A teatro per riflettere sul tema della genitorialità. Lo spettacolo “Fai la brava! – Storie di mamme tra istinto e pregiudizio” è promosso dal Dipartimento Materno – Infantile dell’ospedale “Valduce” nell’ambito del progetto “Nascere in Centro”. L’invito è per il pomeriggio di sabato 29 novembre, alle 16 nella biblioteca comunale “Paolo Borsellino”. Ingresso gratuito (con prenotazione obbligatoria). L’iniziativa è un momento di condivisione culturale aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere una riflessione comune sul diventare genitori e sul sostegno che la comunità può offrire.

Faloppio – Un’iniziativa a sostegno di opere umanitarie. Prima e dopo le messe di sabato 29 e domenica 30 novembre sarà possibile acquistare panettoni e pandori dell’associazione “La Goccia”. Il ricavato verrà destinato alla realizzazione di due scuole nel villaggio di Postrervalle, in Bolivia. Inoltre, per ogni unità venduta, un euro andrà a sostenere le opere missionarie di padre Attilio Mombelli, in Madagascar, e padre Settimo Zanella, in Argentina.

Olgiate Comasco – Arti marziali e boxe nella palestra comunale di via Tarchini. Sabato 29 novembre, la “Kimeru Night”: evento sportivo dedicato alla Muay thai, promosso e organizzato da Kimeru Academy. Intera giornata, dalle 9.30 alla sera. Informazioni e prenotazioni: info@kimeruacademy.it e 334-9910285.

Domenica 30 novembre, invece, nella stessa location sportiva, la “Fight Night” di boxe con protagonista Christopher Sanfilippo (8 round), appianese e vigile del fuoco volontario: sul ring contro Gilberto Centra. E ancora: Matteo Impieri contro Fabio Cavallucci (6 round), Alessio Terragno contro Fernando Mosquera (6 round). Previsti tre match della categoria Dilettanti con inizio alle 18 e altrettanti match professionistici dalle 19. Fruibile il servizio bar e food truck. Ingresso sulla gradinata a 10 euro, 15 euro per i posti a bordo ring. Per informazioni: 345-2764697.

Olgiate Comasco – Sabato 29 novembre, nell’auditorium del Medioevo in via Lucini, una speciale serata insieme a Ivano Gabaglio: evento organizzato insieme alla sottosezione olgiatese del “Club alpino italiano” e col patrocinio del Comune. Alle 21 la proiezione dei video e delle immagini della spedizione in Cordillera Blanca: la scorsa estate, infatti, Ivano Gabaglio ha raggiunto la vetta del Nevado Copa (6.188 metri) e del Nevado Chopicalqui (6.354 metri). In particolare, quest’ultima conquista era stata tentata nel 2024 ma a un centinaio di metri dalla vetta, saggiamente, Gabaglio aveva rinunciato a causa del mal di montagna, scendendo rapidamente di quota. Allenamento costante, determinazione invidiabile e passione sconfinata hanno fatto sì che il secondo tentativo, appunto la scorsa estate, sia culminato in un’ascesa perfetta. Ora da raccontare, illustrando immagini ed emozioni. La serata è caratterizzata anche da una finalità solidale, che Gabaglio abbina alle proprie imprese alpinistiche, con quello sguardo aperto al mondo che gli ha permesso di familiarizzare con chi si spende per il sostegno a bimbi e persone bisognose di assistenza, accompagnamento e opportunità formative, didattiche e lavorative. Ecco perché, alle 19.30, la serata sarà aperta dall’apericena (costo di partecipazione 10 euro) nella sala mostre. L’intero ricavato dell’apericena verrà devoluto al «Marcelino Pan Y Vino» e alle attività del missionario laico Mario Vidori, originario di Lurate Caccivio e da più di trent’anni impegnato in Perù, da sempre sostenuto convintamente da Gabaglio.

Lurate Caccivio – Conoscenza, ascolto e aiuto: la dispensa solidale funziona e tende la mano a chi sta vivendo un momento di difficoltà. In occasione della terza giornata di Avvento, il gruppo di Lurate Caccivio ha programmato una nuova iniziativa. Sabato 29 e domenica 30 novembre sarà quindi possibile contribuire fattivamente ai progetti della Caritas. Tendere una mano agli altri, è questo l’obiettivo. Tendere una mano a quelle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese e non dispongono dei mezzi di sostentamento nemmeno per acquistare viveri di prima necessità. E’ possibile contribuire portando scatolame, tonno, sughi, pasta e molto altro.

Villa Guardia – Nel borgo di Civello tornano i mercatini di Natale. Hobbisti, argigiani e mestieri di una volta sono pronti a scendere in piazza. La nona edizione dell’evento natalizio – in programma domenica 30 novembre – vedrà schierati 87 espositori, ben 15 in più rispetto allo scorso anno. Anche lo spazio di esposizione si allargherà: una nuova area limitrofa sarà occupata per l’evento. Dalle 11 il via alla festa: aperitivo, pranzo con panini, salamelle, pizza, gnocco fritto, patatine e tanto altro. Alle 11.30 apertura del Villaggio di Babbo Natale: gonfiabili, truccabimbi, baby dance, laboratori creativi, staffetta natalizia, zucchero filato, palloncini modellabili. Insomma, di tutto e di più per i più piccini. Sempre alle 11.30 coretto dei bambini, alle 14.30 esibizione del duo di giocoleria “Acrojuggling”. Alle 15.30 lo spettacolo “Apologia dell’Armadillo” della Compagnia “Nudimascalzi”.

Nella grande sfera di Natale presente si potranno scattare foto ricordo, così come sulla slitta magica di Babbo Natale.

Uggiate con Ronago – Tutti invitati alla castagnata. Domenica 30 novembre, la sede del Comitato locale di Croce rossa ospiterà grandi e piccini per una giornata dai sapori di castagne per tutti, vin brulè per gli adulti e zucchero filato per i bimbi. Un classico e tradizionale appuntamento autunnale. Appuntamento dalle 11 alle 17. Ad aspettare i giovanissimi ci sarà anche l’”Ambulanza dei Pupazzi”: insieme ai volontari di Croce rossa si potrà curare il piccolo amico di peluche, imparare a effettuare una chiamata di emergenza e urgenza al a112 e scoprire come è fatta un’ambulanza.

Cosa fare a Cantù e nel Marianese nel week-end

Mariano Comense – La magia del Natale sbarca anche nella piazzetta di via Santa Caterina. Domenica 30 novembre arriva l’evento “Accendiamo il Natale” organizzato dall’associazione Pro loco con il patrocinio del Comune di Mariano Comense. Si parte subito alle 9. In via Santa Caterina ci sarà spazio ai mercatini degli hobbisti con tante idee regalo per soddisfare tutti i gusti. Per i più piccoli, invece, verrà allestito un mini luna park con tappeti elastici, gonfiabili e ci saranno tante sorprese da scoprire. Non mancherà, ovviamente, l’ospite più atteso: Babbo Natale che coi suoi modi gentili e divertenti sarà pronto ad accogliere i bambini nella sua casetta e a prendere tutte le loro letterine contenenti i desideri da esaudire. La giornata, che proseguirà fino alle 17.30, sarà allietata anche da vin brulé e tè caldo che saranno offerti dalla Pro loco. Il momento clou sarà alle 16.30. A quell’ora, infatti, è prevista l’accensione delle luci natalizie.