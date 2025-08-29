Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 30 e domenica 31 agosto 2025

Grandate - Un evento per bambini e famiglie: sabato 30 agosto, alle 21, nel cortile del Municipio, ci sarà lo spettacolo «La fame di Arlecchino».

Si tratta di una rappresentazione teatrale interattiva con attori e burattini, destinata a un pubblico dai 3 anni in poi. Lo spettacolo è promosso dalla rassegna «Terra e Laghi 2025» ed è realizzato dalla Bottega Teatrale di Torino. Nel corso degli anni la rappresentazione ha ricevuto anche dei premi: nel 2017 il premio «Ribalte di Fantasia» e nel 2019 il premio come miglior spettacolo al Red Mood Festival di Mosca, in Russia. «La fame di Arlecchino» è stato portato anche all’estero in stati come Bulgaria, Francia, Svizzera, Polonia, Spagna, Marocco, Russia e tanti altri.

L’obiettivo dello spettacolo è mettere in rilievo, in modo divertente, le maschere della grande tradizione italiana: nel racconto emergerà un Arlecchino sempre affamato che dovrà fare i conti con Pantalone, Pulcinella, Colombina, Brighella e Balanzone per soddisfare la sua fame. Ma per Arlecchino non andrà sempre bene, come nella classica tradizione del teatro dei burattini.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Giuseppe Cardascio, con lo stesso Cardascio che nella baracca manovra i diversi burattini, mentre Salvatore Varvaro interpreta Arlecchino. I personaggi, nel corso della storia, interagiranno anche con il pubblico. In caso di maltempo, l’evento verrà realizzato nel salone interno del Municipio. L’ingresso è libero.