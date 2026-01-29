Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026

Un’occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel week-end!

Cosa fare a Como nel week-end

Appiano Gentile – Una serata speciale all’insegna della convivialità e della solidarietà. Il Rotary Appiano Gentile e delle Colline Comasche organizza una cena di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto alle attività di Casa di Gabri, comunità della cooperativa sociale Agorà 97. Insomma, ancora una volta il sodalizio, si rende protagonista mettendosi al servizio. L’appuntamento da segnare in agenda è quello di sabato 31 gennaio, alle 20, nell’ampio salone dell’area feste situata nel parco comunale di Villa Rosnati. Il menù della “Serata Gran Bollito”, prevede, come dice il nome stesso, un antipasto misto gran bollito con salsa verde. A seguire, tortellini in brodo, dolce e caffè.

Binago – Fare memoria non significa solo guardare al passato, ma assumersi una responsabilità nel presente: coltivare rispetto, difendere la dignità di ogni persona ed educare al valore della libertà e della convivenza. Nell’ambito del Giorno della Memoria celebrato, domenica primo febbraio lo scrittore Mario Alzati presenterà il suo libro “Il gemello di Olonia”. La storia snocciola la vicenda del panettiere di Olonia, ma s’intreccia con le storie, vere, degli ebrei di Tradate, incappati nelle persecuzioni nazifasciste. Sono storie che l’autore ha recuperato da documenti d’archivio o ascoltando testimonianze dirette dei protagonisti o dei loro parenti. Ad accompagnare alcune letture del testo Il violino, la chitarra e la voce di di Giulietta Muraca e Luca Mazzucchi con le melodie tradizionali klezmer e con la lettura di brani scelti. Un percorso di approfondimento culturale aperto alla cittadinanza, che vuole rappresentare una preziosa riflessione e consapevolezza aperto alla cittadinanza Appuntamento in sala consigliare, in piazza Vittorio Veneto, alle 16. Ingresso libero.

Como – Il convegno di studi “Giovio dopo Giovio” si inserisce nell’ambito della mostra “La Collezione. Paolo Giovio e i ritratti senza tempo” in corso alla Pinacoteca civica di Como fino all’8 febbraio. Sabato 31 gennaio, dalle 10 alle 17.30 alla biblioteca comunale, l’iniziativa intende approfondire la fortuna della collezione gioviana dopo la morte del suo fondatore, analizzandone le derivazioni figurative, le vicende ereditarie della famiglia Giovio e le relazioni artistiche, politiche e culturali che ne hanno accompagnato la diffusione, la trasformazione e, in parte, la dispersione dopo la morte di Paolo Giovio. Attraverso contributi di storici dell’arte, archivisti e studiosi del collezionismo, il convegno ricostruisce la complessa rete di influenze che il progetto gioviano ha esercitato nel tempo.

Como – Ial (Innovazione apprendimento lavoro) Saronno e Cisl dei Laghi insieme per sensibilizzare contro la violenza, focalizzando l’attenzione su quella contro le donne. All’origine dell’evento c’è l’esigenza di far riflettere. Da qui l’invito a visitare la mostra “Violenza inconsapevole – pensieri e riflessioni su cartoncini rossi e t-shirt parlanti”: l’iniziativa affronta il tema della violenza inconsapevole attraverso i lavori delle allieve e degli allievi di Ial Lombardia – sede di Saronno. L’iniziativa nasce all’interno di un percorso educativo e di sensibilizzazione che prosegue l’impegno delle due organizzazioni nella promozione della persona e nel contrasto a ogni forma di violenza, in particolare quella contro le donne.

Dopo la presentazione programmata per venerdì 30 gennaio nella sede Cisl in via Fratelli Recchi 11 a Como – anche con un momento conviviale offerto dagli allievi di Ial Lombardia – la mostra sarà visitabile per un periodo limitato di soli 14 giorni, fino al prossimo 13 febbraio.

Guanzate – La tradizione si rinnova ancora una volta per la gioia di grandi e, soprattutto, dei piccini: sta per tornare il tanto atteso rogo della Giubiana orchestrato dall’inossidabile associazione dei Mangiacuscienza. L’appuntamento da segnare in agenda è quello che andrà in scena sabato 31 gennaio. A fare da cornice alla manifestazione, tra le più amate del sodalizio, sarà, piazza Partigiani: l’area ospiterà il fantoccio della vecchia signora, che verrà poi dato alle fiamme, e i tanti guanzatesi presenti. L’evento inizierà alle 20 con il ritrovo e l’apertura della cucina con menù a base di cassoeula e polenta uncia (su prenotazione chiamando il numero 339-3566896).

Durante l’iniziativa saranno coinvolti anche i più piccoli: i bimbi, infatti, saranno invitati ad aprire il corteo per il centro storico e a far rumore colpendo le tolle (dalle 20.30). Successivamente, invece, ritorno in piazza Partigiani per il rogo. L’evento ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Olgiate Comasco – Il “Carnevale Olgiatese” apre le danze del cinquantesimo anniversario. Sabato 31 gennaio, l’inaugurazione della manifestazione. Gli sforzi organizzativi della Pro loco olgiatese hanno fatto leva sul coinvolgimento. Tutti invitati al centro congressi Medioevo, in via Lucini, per la cerimonia di apertura: alle 16 la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Simone Moretti al Re (Angelo Bulgheroni) e alla Regina (Gabriella Benigno) del “Carnevale Olgiatese”. Poi l’inaugurazione della mostra fotografica a cura del Diapho’s e la presentazione del libro realizzato dal Giornale di Olgiate per celebrare il cinquantesimo del “Carnevale Olgiatese”. Un amarcord dal 1976 all’attualità, riavvolgendo il nastro dei ricordi e riassaporando lo spirito di condivisione di un genuino evento comunitario. La serata di sabato strizzerà l’occhio ai giovani: alle 21.30, nella tendostruttura allestita nel parcheggio di via Leonardo da Vinci (nei pressi di Villa Peduzzi) il “Carnival Party”, festa in maschera con musica da discoteca. Domenica primo febbraio, alle 14.30, la tendostruttura accoglierà l’attività di animazione per i bimbi. A seguire, aperitivo.

Montano Lucino – Apertura straordinaria del nuovo asilo. Sabato 31 gennaio, il nuovo nido d’infanzia comunale si veste a festa: un momento importante segnato dall’open day della struttura per i cittadini. Durante l’iniziativa, sarà possibile visitare gli interni del nuovo nido. Nel corso della giornata sarà allestita la mostra fotografica “La bellezza salverà il mondo” di Diego Barbieri, dalle 10 alle 18. Dalle 9.30 alle 11, toccherà al momento dedicato ai più piccoli: sarà allestito un atelier per i bambini da 1 a 3 anni. Alle 11 verrà presentato l’asilo nido con i rappresentanti di «Teicos», Fondazione Bambini Bicocca che, insieme all’Amministrazione comunale, hanno seguito ogni aspetto costruttivo e pedagogico della struttura. Al termine della presentazione, seguirà il rinfresco. L’iniziativa si concluderà alle 18 con il reading party a cura del gruppo Ad Alta Voce (necessari un libro e un cuscino da portare con sé).

Villa Guardia – Caccia al tesoro a Civello. Domenica primo febbraio la frazione di Villa Guardia si trasformerà in un grande tavolo da gioco. In occasione della festa dell’oratorio, la parrocchia dei Santi Cosma e Damiano propone la caccia al tesoro tra le vie di Civello. Un gioco adatto a tutte le famiglie che saranno divise in squadre per affrontare la sfida. Appuntamento alle 14 per giocare. Un’occasione per divertirsi, mettersi in gioco e scovare gli indizi seguendo la mappa che porta al tesoro. Tutti invitati a partecipare alla prima edizione dell’iniziativa ideata, realizzata e proposta dai “Beati fra le nuvole”, il gruppo di adolescenti della parrocchia di Civello.

Cosa fare a Cantù nel week-end

Senna Comasco – Un film per non dimenticare: sabato 31 gennaio verrà al centro sociale di via Roma verrà proiettata la pellicola “La zona di interesse”. La proiezione si inserisce nella rassegna “Oltre lo sguardo”, rassegna di film che tratta tematiche sui diritti umani e viene proposta in occasione della Giornata della Memoria. La serata sarà moderata da Renzo Salvi, autore televisivo e saggista. L’appuntamento si svolgerà alle 21.