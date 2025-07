Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 5 e domenica 6 luglio 2025

Fine settimana

Ecco una selezione di appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo.

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel week-end

Olgiate Comasco - Un’esatte tras musicas, spettacoli e divertimento. Iniziate sabato 14 giugno, le serate con intrattenimenti e animazione prevedono appuntamenti sino a sabato 2 agosto, condivise dal Comune e da varie associazioni olgiatesi. Sabato 5 luglio, alle 10.30 nel parco comunale di Villa Camilla, "Il Parco delle Storie": iniziativa dedicata a bimbe e bimbe, da 1 a 5 anni. Per la serata di sabato 5 luglio, invece, l'invito è in piazza Italia. Alle 21 il concerto di Fabio Bianchi e la sua band. L'opportunità di ascoltare il medico olgiatese nella versione cantautorale.

Lurate Caccivio - Oggetti vintage, usato, hobbisti... e chi più ne ha più ne metta: la Pro loco conquista Lurate Caccivio con un mercatino diverso ogni mese.

Ritorna domenica 6 luglio l’iniziativa lanciata dalla storica associazione: l’area di via Marconi e piazza Alpini, infatti, ospiterà stand e bancarelle. Insomma, nonostante l’arrivo dell’estate, come annunciato dal presidente Mario Ronchetti, il mercatino dell’usato non si ferma: i prossimi appuntamenti saranno nel mese di agosto, settembre e ogni prima domenica sino alla fine dell’anno.

Appiano Gentile - "Melodie della sera a Villa Rosnati". Questo il titolo di una serata imperdibile per tutti gli appassionati di musica e non solo in programma domenica 6 luglio. In occasione del tredicesimo «Festival di Musica del Seprio - Musica Sibrii», l’Amministrazione invita a un suggestivo concerto nella splendida cornice offerta dal chiostro di Villa Rosnati. I solisti ambrosiani & friends - Tullia Pedersoli (soprano), Davide Belosio (violino), Elena Fumagalli (chitarra) - si esibiranno proponendo musiche di Crescentini, Paganini e Beethoven.

Como - "CortIntelvi 2025" invita a un viaggio tra cinema, paesaggio e visione.

Dal 6 luglio al 24 agosto la Valle Intelvi, infatti, torna a farsi palcoscenico per il cinema breve. La sesta edizione verrà inaugurata domenica 6 luglio a Orimento, alle pendici del Monte Generoso. Alle 15.30 passeggiata naturalistica guidata (prenotazione obbligatoria al 388-1578121), alle 17.30 proiezione di documentari a tema ambientale. I cortometraggi: «La montagna che rivive» di Daniele Gangemi, «Lassù con loro» di Augusto Spirito, «Il Cimino torna su» di Samuele Brambilla (fuori concorso, omaggio a «Il Cimino», personaggio simbolo della cultura popolare ispiratore di Davide Van De Sfroos). Il Comune di Centro Valle Intelvi ha predisposto una navetta dalla piazza di San Fedele Intelvi a Orimento con partenza alle 15.

Villa Guardia - Festa di fine Grest in villa.

I bimbi e i ragazzi dell’oratorio di Maccio sono pronti a scoprire quale squadra ha totalizzato più punti e occuperà la posizione più alta in classifica. Dopo un ricco e intenso percorso, ecco quindi che è arrivato anche il momento di festa. Anzi, due. Sabato 5 e domenica 6 luglio, un ricco programma organizzato all’interno del parco comunale. Si inizia sabato alle 19 con l’apertura della cucina. Poi, alle 21, appuntamento sotto il palco per il tributo a Ligabue con la band Libera Uscita. Domenica, prima di accendere i fornelli alle 19 e cantare dalle 21 insieme all’Allegra Brigata, si terranno le premiazioni. Alle 18 sarà svelato chi tra le squadre di grandi e piccini Rossi, Blu, Gialli e Verdi è primo classificato.

Uggiate con Ronago - Tradizione ed estate vanno a braccetto.

Come di consuetudine torna l’appuntamento simbolo del paese. E a prendere in mano le redini dei primi due doppi appuntamenti è proprio il comitato locale di Croce rossa. Si inizia sabato 5 e domenica 6 luglio, in piazzale Europa. Piatto del fine settimana: pizzoccheri di Drezzo. Sono sempre presenti, inoltre: fritto misto, penne al ragù di cinghiale o al pomodoro, salamella e patatine fritte. Non mancheranno dolci. A intrattenere i presenti sarà la musica di Roby & Sonia. Il ricavato verrà destinato alle attività del comitato di Croce rossa locale. Il prossimo fine settimana tutti invitati a gustare le costine di San Maffeo.

Cosa fare a Cantù nel week-end

Fino Mornasco - "Heart of gaza" è la mostra di opere di bambini di Gaza che si potrà visitare domenica 6 luglio, al centro sportivo di via Leonardo Da Vinci, organizzata dalla Palestra Popolare Angolo Rosso. Dalle 12 alle 17 si potranno vedere le opere d’arte di 14 piccoli artisti palestinesi, tra i 3 e i 17 anni, sull’orrore della guerra e del genocidio in corso. La mostra è stata realizzata da un’idea di Mohanmed Timraz e Félie Butler e nella giornata si raccoglieranno donazioni per la creazione di 9 spazi nella striscia di Gaza per attività artistiche dedicate ai bambini.

Cabiate - Serata d’esordio per la nuova rassegna "Cinema sotto le stelle" che, anche quest’anno, avrà luogo all’interno del parco della Pace. Il primo film sarà "Conclave" e verrà proiettato sabato 5 luglio alle 21.30. Il costo del biglietto è cinque euro. In caso di maltempo il film potrà essere visto all’interno del palazzetto. L’evento è stato organizzato con «ControLuce» e proseguirà anche nelle prossime settimane.

Cosa fare a Erba nel week-end

Caglio - Sabato 5 e domenica 6 luglio festa della Comunità pastorale Madonna di Campoè. Sabato santa messa alle 18 al Santuario di Campoè; con l’occasione verranno anche celebrati gli anniversari di matrimonio. Domenica alle 10 processione con partenza dalla cappella morti di Pianura, alle 10.30 al Santuario di Campoè messa solenne. In questa giornata sono sospese le messe domenicali a Gemù, Sormano, Caglio e Rezzago. Inoltre, durante la festa ci sarà la possibilità di offrire fiori alla Madonna della Grotta: un gesto per esprimere gratitudine per un sacramento di gioia vissuto o per ricordare una persona cara.

Valbrona - Tutto pronto per il tradizionale appuntamento con le Penne nere del paese: sabato 5 e domenica 6 luglio, c’è "Alpini in festa". All’area ricreativa dalle 15, con l’apertura del servizio bar. Alle 19 cena con piatti tipici a base di polenta, alle 21 ballo liscio con orchestra Golden Five. Domenica alle 10 apertura del servizio bar. Alle 12 pranzo, dalle 15 alle 18 piccolo giro a cavallo nell’area prova con Erica. Alle 15.30 si esibirà il coro degli Alpini del paese, alle 19 cena. Per concludere la grande festa, alle 20.30 spettacolo di magia per grandi e piccini.