Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026

Un’occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel week-end!

Cosa fare a Como nel week-end

Appiano Gentile – Disegno, colori e fantasia per una mostra da non perdere. L’arte al centro per l’iniziativa prevista per domenica 8 febbraio, nella sala polifunzionale “Adolfo Wildt». In sostanza, sarà una giornata dedicata alla creatività e al talento degli alunni e delle corsiste dei corsi di Vanna Alfieri e Valentina Sgarbi. Un bel modo per andare a conoscere la creatività di chi, nelle scorse settimane ha preso parte alle lezioni. In esposizione, quindi, diverse opere realizzate con tecniche differenti: dall’acquerello al disegno intuitivo, senza dimenticare lo stile tipico dei manga. Dimostrazione pratica alle 11 e alle 16.30. Apertura dalle 9.30 alle 18 e rinfresco per tutti i partecipanti.

Appiano Gentile – Il “Cammino Famiglie” è un’esperienza pensata per accompagnare le famiglie in un percorso di crescita umana e spirituale, radicato nella vita quotidiana. L’incontro di sabato 7 febbraio, in oratorio ad Appiano Gentile, si inserisce in questo cammino come un tempo prezioso di ascolto e condivisione. La proposta prende forma nello stile della sinodalità, intesa non come teoria, ma come pratica concreta: camminare insieme, imparare a non procedere da soli, dare valore al confronto e al tempo speso per costruire relazioni vere. Il programma prevede un momento di accoglienza e preghiera, alle 18, seguito da un tempo di silenzio personale o di coppia. La serata si concluderà con una cena condivisa in oratorio, segno semplice ma autentico di comunione. Durante l’incontro, animatori dedicati si prenderanno cura dei bambini.

Colverde – Tutt i donn… insema: è la festa che tradizionalmente la parrocchia di San Giovanni Battista a Parè dedica alle donne in occasione di Sant’Agata. Una cena, un momento di sana aggregazione, sabato 7 febbraio dalle 19.30, nei locali dell’oratorio del Sacro Cuore, al quale verrà poi devoluto l’incasso dell’iniziativa. Il menù della cena prevede, oltre all’aperitivo: antipasto, bis di ravioli di sant’Agata, sorbetto, tagliata del Lario, dolce, acqua, vino e caffè. Tombolata con ricchi premi e omaggio floreale alle donne.

Como – “Stoffe da campioni” in mostra al Museo della Seta. Evento in occasione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. Apertura al pubblico dal primo febbraio e fruibile fino al prossimo 15 marzo nello spazio museale di via Castelnuovo 9 a Como, l’esposizione è dedicata ai tessuti tecnici per lo sport: approfondimento sull’innovazione tessile applicata alla performance atletica, tra tecnologia, design e ricerca, in collaborazione con “Tessitura Taiana Virgilio” di Olgiate Comasco. L’iniziativa è inserita all’interno del programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, in particolare nel palinsesto promosso dal coordinamento Ville e Musei del Lago di Como.

Como – Passeggiata lenta botanico-paesaggistica e attività creative per coinvolgere tra natura, storia e valori olimpici

L’Associazione Villa del Grumello aderisce al progetto Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026, il programma culturale diffuso e partecipativo che accompagna i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, promuovendo i valori fondanti dello sport – inclusione, rispetto, disciplina e partecipazione – attraverso iniziative di cultura, arte, territorio e comunità.

Villa del Grumello, in sinergia col programma promosso dal Coordinamento Ville e Musei del Lago di Como, propone due mattinate aperte a tutti: domenica 8 febbraio e domenica 8 marzo.

Olgiate Comasco – Carnevale olgiatese. Venerdì 6 febbraio, alle 19, nella tendostruttura, apertura del servizio cucina, alle 22 il “Fluo Party”. Sabato 7 febbraio, alle 14.30, la tendostruttura sarà il punto di ritrovo per il “Carnevale dei bambini” con stand, laboratori e “Nutella Party”. Alle 18 aperitivo, apertura della cucina e “Serata swing” con musica anni 80-90-2000. Domenica 8 febbraio, come detto, la grande sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati: quest’anno sarà aperta dall’associazione genitori La Lanterna.

Cosa fare a Cantù nel week-end

Fino Mornasco – Sabato 7 febbraio in biblioteca si svolgerà un nuovo appuntamento di “Ciak si pensa! Film, popcorn e chiacchiere”. L’incontro rientra nel progetto “Dai fumetti Fino allo sport – Bando Cultura 2025” che ha il contributo di Regione Lombardia ed è in collaborazione con gli educatori di Coop Lotta. Il fil proposto sarà “The Creator” di G.Edwards del 2023. La storia è ambientata in un futuro distopico devastato dalla guerra combattuta tra la razza umana e le forme di intelligenza artificiale. L’entrata sarà libera per ragazzi dagli 11 anni.