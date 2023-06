Se non sapete ancora cosa fare nel prossimo fine settimana ecco a voi una selezione degli appuntamenti più interessanti a Como e provincia.

Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023

Dallo spettacolo di Max Angioni a Mariano a tutti gli eventi dell'Estate Canturina, dai mercatini in centro a Como all'esclusiva visita al Duomo insieme al Fai.

Como

Dall'8 all'11 giugno 2023 a Como ci saranno i mercati e i mercatini occasionali in città. Verranno allestiti ai Giardini a lago, in piazza San Fedele e al Mercato Mercerie dalle 8.30 alle 19. A Rebbio, invece, solo nella giornata di sabato 9 giugno 2023, si terrà il mercato dei produttori locali e biologici dalle 8 alle 12. Qui tutte le informazioni.

Dall'8 all'11 giugno 2023, e dalle 10 alle 23, ai Giardini a lago si terranno anche quattro giorni all’insegna di cibo e artigianato proveniente da tutta Europa. Regioni d’Europa ritorna con piacere a Como dopo il successo del primo weekend svoltosi a maggio e porterà ancora in città l’artigianato e lo street food internazionale, grazie ai più importanti e qualificati espositori del settore. Sarà un’importante occasione per gli espositori per far conoscere al pubblico i prodotti enogastronomici della propria terra. Grazie a Regioni d’Europa, si potranno assaporare specialità tipiche di Spagna, Francia, Irlanda, Germania, Lussemburgo, Scozia, Belgio ecc. E ovviamente non mancheranno le prelibatezze italiane, amate ed apprezzate in tutto il mondo. Qui tutte le info.

Il 10 giugno 2023 alle 10 presso la biblioteca comunale di piazzetta Lucati si terrà il convegno "Piroscafo Patria: passato, presente e futuro". Un incontro per ripercorrere la storia di uno dei più emblematici piroscafi del Lago di Como che proprio questa settimana è stato oggetto di una visita da parte del vice premier Matteo Salvini che ha promesso la sua rimessa a nuovo entro il 2025. A questo link tutte le informazioni.

Sabato 10 giugno 2023 alle 17 si esibiranno il "Quartetto" e "l’Ensemble di Sax" del Conservatorio in un concerto poliedrico e coinvolgente. Protagonista il sassofono e le sue melodie. Qui tutte le info.

La visita al Duomo con il Fai e Parolario

In occasione del bimillenario pliniano anche il Fai rende omaggio al nostro illustre concittadino: in collaborazione con Parolario, con le guide abilitate di Como e la Basilica Cattedrale, domenica 11 giugno dalle 13.30 alle 15.30 sarà possibile percorrere i camminamenti alti del Duomo per accedere a spazi solitamente interdetti al pubblico con una vista inedita alle volte delle navate e una sosta nella sala dove sono conservati i calchi in gesso delle statue pliniane poste sulla facciata. Al sito del Fai tutte le informazioni sulla visita.

Cantù

Continuano gli eventi dell'Estate Canturina 2023 e domani, sabato 10 giugno, in piazza Garibaldi tornato i "Magnan sotto le stelle" con i loro storici carri il loro consueto buon cibo e un dj set. Ma non saranno l'unica attrazione del weekend canturino. Qui trovate tutti gli altri appuntamenti: Estate Canturina 2023 - Il programma.

Max Angioni a Mariano

A Mariano Comense, invece, ci sarà l'appuntamento con il comico comasco emergente Max Angioni. Sabato 10 giugno 2023, alle 21 al Palatenda si terrà lo spettacolo "Miracolato". L'evento è a scopo benefico in favore di Croce Bianca Mariano.

Sempre a Mariano, domani, sabato 10 giugno, e domenica, sarà possibile visitare la mostra "Laudes", di Carmen Caimi in via Santo Stefano al civico 51, all'interno dello spazio espositivo "La Bottega". Appuntamento dalle 10 alle 12, mentre nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. La mostra, il cui ingresso è gratuito, è stata possibile anche grazie alla collaborazione con La Comunità pastorale San Francesco d’Assisi e il patrocinio del Comune di Mariano Comense. Tutte le info domani sull'edizione del Giornale di Cantù.

Atteso domani, sabato 10 giugno, ad Arosio l’appuntamento con la decima edizione della Giornata dello sport. Si svolgerà dalle 15 alle 19.30 all’oratorio San Luigi e si concluderà con la possibilità di cenare e la proiezione alle 21 su maxi schermo sotto al tendone della finale di Champions League, Inter-Manchester City. Alle 15 apertura delle attività. Percorsi in mountain bike anche con mezzo proprio, esibizioni di vari stili di danza, piccole gare di minibasket e beach volley aperte al pubblico. Attività di orientamento , ginnastica e prove libere per tutti. Tutte le società sportive e le associazioni saranno disponibili per cimentarsi nelle loro discipline e fornire informazioni sulle attività svolte. Alle 19.30 consegna dei riconoscimenti. Tutte le info domani sull'edizione del Giornale di Cantù.

L'artigiano e la cadrega

A Cabiate domenica 11 giugno alle 17.30 verrà inaugurato il murale dal titolo "Cabiate, l’artigianato e la cadrega", realizzato dai maestri della Scuola d’arte di Cabiate, un’opera realizzata all’interno del progetto «Make Como» finanziato da Fondazione Cariplo cui Cabiate ha aderito con grande entusiasmo. Il progetto nel suo complesso ha potuto usufruire dei finanziamenti prevedendo la riqualificazione e il rifacimento dell’edificio della Scuola d’arte, luogo emblematico del territorio cabiatese e della sua storia, con la successiva realizzazione del grande murale sul muro interno della Scuola d’arte, che domenica verrà inaugurato.

Erba

Tutti in piazza Mercato a sostenere il Lariosoccorso a Erba in occasione della prima "Lariofest" erbese. L’associazione, fresca di rinnovo del consiglio direttivo, ha infatti deciso di avviare un rinnovo del parco mezzi per continuare a garantire qualità ed efficienza all’utenza di cui si mette al servizio su tutto il territorio e proprio per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di una nuova ambulanza saranno indirizzati i proventi della due giorni di festa in piazza. Appuntamento a sabato 10 giugno con la cucina degli Alpini sotto i portici, dalle 16 spazio giochi per bambini con gonfiabili, ambulanze aperte e automezzi dei Vigili del fuoco, alle 18 spettacolo con il Mago SuperZero, alle 19 apertura della cucina, alle 21 presentazione con Konrad il brianzolo e dalle 21.30 concerto de La compagnia del Blasco.

Valbrona - Sabato 10 e domenica 11 giugno, si svolgeranno i "Valbrona Sport Days" presso il centro sportivo in via Milano. Organizzato dall’As Inter Club, è un weekend di sport e divertimento. Durante le due giornate si svolgeranno dei tornei di calcio alla memoria di Franco Carelli per gli Under 10, Under 12 e Under 14. Calcio, ma non solo. I "Valbrona Sport Days" intratterranno i partecipanti anche con altre attività sportive. Per tutta la manifestazione sarà aperto il servizio bar con cucina. Inoltre, ci sarà la possibilità per tutti i tifosi di seguire la finale di Champions League tra Inter e Manchester City grazie a un maxi-schermo. Tutte le info domani sull'edizione del Giornale di Erba.

Merone - Come ogni anno, l’associazione giovanile Il Tricheco organizza "Ciao Tia", un evento in memoria di Mattia Menin, venticinquenne luraghese scomparso a seguito di un incidente stradale nel novembre del 2012. Al fine di ricordare l’amico, il centro sportivo meronese ospiterà una giornata all’insegna di ciò che a Mattia stava più a cuore: gli amici, lo sport, la musica. L’evento è fissato per domenica 11 giugno: dalle 10 alle 19, presso il centro di via Papa Giovanni XXIII, giornata ricca di intrattenimento, gioco e buona cucina. Gruppi musicali, tornei, graffiti e lo street food & drink della Birreria Majnoni scandiranno i vari momenti della giornata. Tutte le info domani sull'edizione del Giornale di Erba.

Orsenigo - Orsenigo Sport Day: appuntamento a domenica 11 giugno, per una giornata interamente dedicata allo sport. Organizzata dal Comune con il consigliere comunale allo Sport Fabio Chiavenna e l’associazione Polisport Ssd, è patrocinata dal Coni di Como e si svolgerà per tutta la giornata in piazza Filatoio: il programma della prima edizione della manifestazione è ricco di iniziative principalmente all’insegna dello sport ma anche per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento. Grazie alla collaborazione con numerose realtà associative sportive orsenighesi e del territorio, che allestiranno apposite postazioni per tutta la piazza, grandi e piccoli potranno cimentarsi in svariate discipline sportive e conoscere le tante realtà che operano in paese e non solo. Tutte le info domani sull'edizione del Giornale di Erba.

Olgiate

È tutto pronto a Olgiate Comasco per "Sport & Solidarietà". L'evento si terrà nel parco comunale di Villa Peduzzi ed è organizzato dalla Consulta dello sport con le associazioni sportive e altri sodalizi del territorio. Tutto il ricavato del servizio cucina andrà a sostenere "Un euro al metro - 30.000 bracciate di solidarietà". Tutte le info domani sull'edizione del Giornale di Olgiate.

Ad Appiano Gentile domenica 11 giugno, dalle 10 e fino a tarda sera nel parco comunale di Villa Rosnati, si terrà la festa per i 30 anni della Nuova Team, società di pallavolo del territorio. Tutte le info domani sull'edizione del Giornale di Olgiate.

La festa del Villa Guardia

A Villa Guardia andrà in scena la "Festa del Gruppo sportivo Villa Guardia", sabato 10 dalle 19 e domenica 11 giugno dalle 14.30 nel parco comunale Garibaldi: giochi, attività, musica e servizio cucina. Il sabato sera maxischermo per la finale di Champions League. Tutte le info domani sull'edizione del Giornale di Olgiate.

Se poi volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi di sabato 10 e domenica 11 giugno in Lombardia.