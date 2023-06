Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 giugno 2023

Se non sapete ancora cosa fare nel prossimo fine settimana ecco a voi una selezione degli appuntamenti più interessanti a Como e provincia.

Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 giugno 2023

Dal weekend tutto yoga e mindfulness di Oikos alla StraWoman in centro città a Como, passando per i soliti appuntamenti dell'estate canturina, gli appuntamenti col cibo romano a Erba e i tanti eventi dell'Olgiatese.

Como

Torna la terza edizione di OIKOS, il festival per adolescenti e adulti animati dalla voglia di conoscenza di sé e alla ricerca di cambiamento. Una due giorni di laboratori di teatro, mindfulness, yoga, scrittura creativa, arti manuali, fotografia, conferenze e incontri in cui si affrontano i temi della metamorfosi e della crescita personale. Appuntamento sabato 24 e domenica 25 giugno 2023 e cliccando su questo link si potrà vedere il programma completo di entrambe le giornate.

Dopo un intenso mese di giugno, che ha coinvolto gli atleti di tutte le età in tornei commemorativi, si chiudono sabato 24 giugno i festeggiamenti per il cinquantesimo dalla costituzione dell’US Tavernola con TAVERNOLAND, una giornata di festa dedicata ai giovani, ma aperta a tutti. Si partirà alle 10 con i tornei di calcio a 5 e beach volley, le cui iscrizioni sono già sold out, che proseguiranno fino alle 18. Durante la giornata sarà attivo un servizio di ristorazione con cucina aperta dalle 11 alle 14.30 e dalle 18 alle 22, e servizio bar disponibile a tutte le ore. Non mancheranno, comunque, i giochi per bambini, organizzati sempre dai giovani, dalle 9.30 alle 13. La musica accompagnerà l'intera giornata: durante i tornei con fabio.deejay, mentre all'aperitivo sarà il momento di DJ Dummy. Dalle 20 musica con le band Moor, Lalaband e il nuovo gruppo Coste alte e frastagliate. A concludere la giornata, dalle 23 fino a fine serata, djset con DJ Dummy.

L’organizzazione della giornata è stata curata direttamente da giovani del quartiere appartenenti all’US Tavernola e alla Parrocchia, che si sono appositamente formati per affrontare tutti gli aspetti organizzativi per la gestione di un evento, dalla comunicazione, alla burocrazia, dalla ristorazione, alla sicurezza e alla gestione dei volontari. Un percorso realizzato all’interno del Progetto “Giovani START - Sport Tavernola Relazioni nel Territorio”, grazie al sostegno di Regione Lombardia con l’iniziativa “GIOVANI SMART (SportMusicaARTe), realizzato da US Tavernola, Parrocchia di Cristo Re, Lumilhub e Comune di Como. Per maggiori informazioni contattare Simone Bianchi al 348 5444029.

Il Birrivico porta tutti in gita al Baradello per il "Birradello" sabato 24 giugno 2023. L'evento porterà i partecipanti dal Birrivico fino al Baradello con musica live sia durante il percorso che in cima con birrette e kefir che idrateranno lungo tutta la giornata. Partenza nel pomeriggio dal Birrivico dove verrà consegnato il Kit survivor con un gadget e una birretta. Durante il viaggio sono in programma 3 tappe con musica e birre e poi arrivo in cima al Baradello dove si terrà un concertino con cibo fino a sera. Tutte le info a questo link.

StraWoman, la corsa/camminata non competitiva dedicata, in particolare ma non solo, alle donne, torna a Como sabato 24 giugno. Una giornata di festa tra sport, musica, animazione e tanto divertimento. 5 km tra le vie del centro storico e il lungolago di Como. La gara parte alle 21, mentre dalle 16 alle 20 è aperto il Village StraWoman. Qui tutte le info.

Domenica 25 giugno alle 21 presso la Piccola Accademia, come cappello introduttivo al saggio degli allievi Over di TeatroGruppo Popolare con Gita a Tebe, si terrà il terzo dei tre incontri previsti di Escape Theatre “Room Escape Theatre”. Un gioco di sfida in realtà molto simile alla tradizionale caccia al tesoro. Spesso la scuola ne utilizza le dinamiche per stimolare l’apprendimento in modo utile e divertente. Il progetto di TeatroGruppo Popolare è quello di usufruire di tali dinamiche per sperimentare la partecipazione del pubblico in modo attivo. Il pubblico, che avrà a disposizione un determinato lasso di tempo, pur rimanendo perlopiù seduto al proprio posto verrà coinvolto nella vicenda che si andrà sviluppando scenicamente e dovrà, insieme agli attori, attraverso la risoluzione di giochi e il passaggio di alcuni ostacoli, arrivare positivamente alla conclusione. Escape theatre inoltre è frutto di un laboratorio di scrittura effettuato con gli allievi dei corsi di drammaturgia di TeatroGruppo Popolare. Qui tutte le info su TeatroGruppo Popolare e le sue iniziative.

Cantù

Continuano gli appuntamenti con l'Estate Canturina, il ciclo di eventi organizzato dal Comune di Cantù. Sabato 24 giugno, alle 16 in largo XX settembre si terrà “Cantù dei bambini”, un laboratorio-circo dei piccoli in collaborazione con Teatro San Teodoro. Sabato 24 giugno, alle 22 oratorio, all'oratorio San Giuseppe si terrà il laser show, uno spettacolo di luci e suoni. Domenica 25 giugno, dalle 9 presso il centro sportivo Toto Caimi di Vighizzolo si terrà il 2° trofeo "Ti Aido - l'amore per la vita a cura" del gruppo Aido Città di Cantù. Domenica 25 giugno in centro città con partenza alle 9.30 da piazza Marconi si terrà il raduno sezionale a cura del gruppo Alpini Cantù, il gruppo festeggia anche i 100 anni dalla fondazione della sezione canturina. Domenica 25 giugno, alle 17 in basilica di Galliano andrà in scena "Quando a cantar con organi si stea" con il coro da camera Sine Nomine (Varese), la camerata polifonica (Milano) e il Corgentile (Meda). Domenica 25 giugno, 21al teatro San Teodoro ci sarà l'inaugurazione della rassegna "teatro in corte" con lo spettacolo "Quantu Tribülà per i Ültim Vuluntà!” della compagnia “I Poco-Stabili” di Cantù, evento in collaborazione con Pro Loco Per Cantù. Infine, domenica 25 giugno, dalle 19 alle 21.30 all'oratorio San Giuseppe e nel centro di Vighizzolo si terrà la sfilata e il palio tradizionale dei rioni della parrocchia SS. Pietro e Paolo.

Un torneo di calcio, con lo scopo di divertirsi e dare un contributo alla Croce Bianca di Mariano Comense. Domenica 25 giugno, andrà in scena la seconda edizione di "Sammer cap 2023", un torneo estivo di calcio a sette. Le iscrizioni sono aperte a 16 squadre di 12 giocatori a squadra, l’età massima per partecipare è per i classe 2003, il costo invece è fissato a 200 euro per ogni team. La manifestazione andrà in scena al centro sportivo di via per Cabiate, dove sarà presente anche un punto ristoro per rifocillarsi dopo i match. Sono previsti anche diversi riconoscimenti: 2mila euro per il primo premio, 800 euro per il secondo, il miglior portiere riceverà invece 100 euro, stessa cifra anche per il miglior giocatore. Ad organizzare l’evento sono stati Andrea D’Addesio e Loris Mondella, due ragazzi innamorati del calcio e desiderosi di fare un bel gesto per la comunità. La vittoria più bella infatti sarà quella della solidarietà. Come spiegato dagli organizzatori, una parte del ricavato verrà devoluta in beneficenza a Croce Bianca, fondamentale nel suo lavoro di soccorso su tutto il territorio. Lo sponsor è Cdr Autoricambi di Mariano Comense.

Erba

Nella programmazione dell’estate erbese entra anche il weekend di piazza Mercato dedicato alla pasta alla carbonara e ai piatti tipici della tradizione romana in collaborazione con Tipico Eventi. La piazza si animerà già questa sera con lo street food nella parte rialzata, ma si replica anche sabato 24 giugno, dalle 11 alle 24 e domani domenica 25 giugno, dalle 11 alle 22.30.

Sabato alle 21.30 ci sarà l'esibizione della band "Punto it" che proporrà i migliori successi della storia della musica italiana. Domenica, alle 20, musica dal vivo a cura di Giuseppe Spina che porterà i migliori cantautori e la musica popolare romana.

Domenica 25 giugno appuntamento anche con la rassegna "Tesori nascosti", viaggio alla scoperta della chiesa di San Pietro di Buccinigo. Don Alessandro Vismara, parroco di San Cassiano racconterà la storia e l’arte del piccolo gioiello della frazione. L’appuntamento è alle 16. L’intrattenimento musicale sarà a cura dei Cantori di Erba diretti dal maestro Francesco Andreoni che presenteranno "Dal canto fermo al polifonico", melodie scritte, lette e cantate. A seguire, dalle 17, intrattenimenti vari in via Corti per l’intera serata.

Olgiate

Olgiate Comasco. Sabato 24 giugno si terrà "Par i turett da Ulgiò", una camminata storico-culturale con gli Alpini, la Pro loco e il gruppo podistico Dialogo Club Bric's. Partenza alle 17 dal parcheggio in via Tarchini, sul retro della sede delle Penne nere. Finale con aperitivo in sede.

Olgiate Comasco. Sabato 24 giugno, dalle 18.30, nel cortile del Medioevo, la Pro loco, con il patrocinio del Comune, invita alla terza edizione dell'Aperitivo sotto le stelle. Sfilata, musica e stand gastronomici.

Guanzate. Preghiera, comunione e condivisione: sono queste le fondamenta su cui si reggerà la seconda edizione guanzatese della "Notte dei Santuari". Dopo l’esperienza dell’anno scorso, che ha visto la partecipazione di moltissime persone arrivate da tantissimi luoghi della Lombardia, la parrocchia ha pensato di ripetere questo speciale evento: sabato 24 giugno, il santuario ospiterà la bella e toccante celebrazione della "Notte dei Santuari". L’appuntamento è alle 21.30 ai Quattro profeti per la Via Crucis. All’arrivo, sul piazzale del santuario, alle 22.15, accensione de "L'Albero della Luce" e presentazione della Gmg di Lisbona a cui parteciperanno anche alcuni ragazzi e ragazze della comunità pastorale accompagnati dal parroco don Alessio Bianchi. Alle 23 adorazione eucaristica e possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione. Alle 23.40, recita del rosario. A mezzanotte, messa con don Gigi Zuffellato, parroco di Maccio.

Appiano Gentile. Il fine settimana tanto atteso è giunto: divertimento, condivisione e scoperta del territorio con la "Holi Splash Run". L’evento si terrà domenica 25 giugno, con partenza alle 11. Al termine, pranzo in piazza Libertà e, nel pomeriggio, giochi per i più piccoli. Il kit, con zaino personalizzato, t-shirt, pettorina e bustine di colore, avrà un costo di 12 euro. Periscrizioni gratuite online al seguente link dedicato.

Oltrona di San Mamette. Ancora due giorni in compagnia di "Festultrona". Lo scorso anno è stato quello della ripartenza, con la manifestazione organizzata, per una sera soltanto, a distanza di sette anni dall’ultima edizione. L’omonima associazione, guidata da Elena Terzaghi, ha invece optato per tornare alla vecchia formula dei tre giorni. L’apertura della manifestazione è in programma nella serata di oggi al centro sportivo comunale. Ricco il menù: polenta, brasato, patatine, panini con salamelle, costine e tanto altro. Stasera prevista l’esibizione del duo Fattincasa, mentre sabato dalle 16, i giochi di una volta per grandi e piccini e uno spazio artistico dedicato ai bimbi. Dalle 19, cena ed esibizione musicale con Diana, Luca e Marco. Domenica volontari attivi anche a pranzo con il classico menù.

Lurate Caccivio. "Sulla soglia - Mitincanto di un’ostetrica luratese". Sarà un tardo pomeriggio a ritroso nel tempo, quello che andrà in scena domenica 25 giugno nella splendida cornice offerta da Villa Carosio. L’appuntamento è alle 18 (via XX Settemebre, 16): l'ostetrica Carla Carosio, che abitò la villa nel secolo scorso, rivivrà frammenti della propria vita tra del piante del suo giardino. Il monologo, con accompagnamento musicale, della durata di 45 minuti, è scritto ed interpretato da Giuliana Roda. Sceneggiatura basata sulle testimonianze della famiglia Carosio.

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso la biblioteca di Lurate Caccivio-Spazio Volta 3.

