Cultura, conoscenza e aggregazione: riprende la rassegna culturale di Ageo con Bcc e la Mutua Sicura

Le eccellenze italiane e internazionali nei più svariati campi, dall’arte, alla musica, dall’enogastronomia alla ricerca storica con esperienza immersiva 3D: al via la prima fase del programma culturale dal titolo “Cultura, conoscenza, aggregazione”. La Bcc Brianza e Laghi di Alzate Brianza (nella foto il presidente Giovanni Pontiggia) insieme all’associazione Ageo e alla mutua SìCura, riparte per una stagione 2024/2025 ricca di appuntamenti e uscite culturali.

Tanti appuntamenti per tutti i gusti

Si parte dal progetto “Cultura, conoscenza e aggregazione”: quattro appuntamenti, tra ottobre e novembre, che segnano la prima fase dell’ampio programma culturale che la rete, guidata dalla Bcc Brianza e Laghi e nata ormai due anni fa, in occasione del suo 70esimo di fondazione.

Tredici uscite, due viaggi, dieci visite a mostre (Rubens, Artemisia Gentileschi, Warhol, solo per fare alcuni esempi), una mostra immersiva (Van Gogh), due spettacoli teatrali per grandi personaggi e spettacoli della nostra cultura (tra cui Roberto Bolle), otto città visitate (tra Bergamo capitale della cultura, Torino per il Museo del Cinema alla Molte Antonelliana), tre esperienze (Langhe e Trentino) di conoscenza del territorio, una battellata sul Lario con visita a Villa Carlotta. In totale sono stati poco meno di 500 complessivamente i partecipanti. Questi i numeri della iniziativa fino a ora.

Si inizierà il prossimo 20 ottobre con Grand tour Italia, a Bologna: tra gli stand della cultura enogastronomica delle venti Regioni italiane, con un laboratorio “mani in pasta” e un pranzo a tema in compagnia. Nel pomeriggio visita alla Madonna di San Luca, cuore della tradizione e della devozione dei Bolognesi.

Il 3 novembre si viaggerà sulle note musicali e del cuore e giocheremo in casa, nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, per un candlelight omaggio a Ennio Morricone e alle colonne sonore. Un'esperienza musicale e sensoriale in luoghi mozzafiato illuminati dalla luce delle candele.

Il 24 novembre tornano le mostre: è in programma la visita alla mostra “Picasso lo straniero”, a Palazzo Reale, nel cuore di Milano, con più di 90 opere dell’artista: una nuova e audace interpretazione dell’artista, che affronta tematiche urgenti del nostro presente.

Nel mese di novembre c'è poi l'intenzione di partecipare alla mostra viaggio immersivo sul Titanic, allo Scalo Farini di Milano. Come sempre per tutte le iniziative sarà prevista una doppia partenza, da Alzate Brianza e da Lesmo.

Maggiori dettagli sulle uscite saranno resi noti a breve.