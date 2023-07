Alla scoperta della storia di Canzo insieme ai Nost

Ciceroni esperti saranno i membri della Cumpagnia.

Iniziativa attesa e sempre molto partecipata

Torna quest'anno, dopo lo stop del 2022, "Conoscere Canzo" l'iniziativa promossa dalla Cumpagnia d Nost e che mira a far scoprire i luoghi della storia e della cultura del comune di Canzo. A sostegno della manifestazione c'è anche l'Amministrazione comunale. Si tratta di una proposta attesa e che vede sempre una nutrita partecipazione. I Nost porteranno i partecipanti a visitare scorci conosciuti di Canzo, ma arricchiti con approfondimenti e curiosità.

Il giro sabato prossimo, 15 luglio

Il tour per le bellezze storiche e culturali canzesi si terrà sabato prossimo, 15 luglio, a partire dalle 15, con ritrovo a Palazzo Tentorio. Da lì il gruppo passeggerà per le vie, soffermandosi in particolare alla basilica di Santo Stefano, a Villa Meda, al Teatro Sociale e alla chiesa di San Francesco. Il giro si chiuderà con uno sfizioso aperitivo presso l'osteria Gocce di sapore.

Prenotazione obbligatoria

La partecipazione, gratuita, a "Conoscere Canzo" è subordinata alla prenotazione: i posti sono limitati a trenta persone. E' necessario confermare la presenza entro giovedì 13 luglio scrivendo a cultura@comune.canzo.co.it o telefonando allo 031-674151 o allo 031-674163. Al momento della prenotazione si può riservare anche l'aperitivo, al costo di 10 euro.