È tutto pronto per il "Salotto musicale" di Appiano Gentile, l'evento della scuola materna che si terrà, anche grazie al patrocinio del Comune, nel cortile di Villa de' Rosnati.

Appiano apre a tutti il suo "Salotto musicale: serata all'insegna della bella musica, dell'amicizia e della solidarietà"

Come dice il sottotitolo stesso dell'evento, la serata sarà all'insegna della bella musica, dell'amicizia e della solidarietà. La "bella musica" verrà portata da ospiti di prestigio, come cantanti e musicisti del Teatro Alla Scala di Milano, artisti di fama internazionale come il soprano Caterina Sala, il mezzo soprano Sofia Sala, il tenore spagnolo Gillen Munguìa, il basso-baritono Giuseppe Cattaneo e il maestro pianista Paolo Sala.

I proventi della serata serviranno per sostenere i progetti della scuola materna. Quindi, per chiunque volesse partecipare e al contempo dare il proprio contributo, l'appuntamento è fissato per il 18 agosto alle 21 alla Villa de' Rosnati.