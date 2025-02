Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 1 e domenica 2 marzo 2025

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

BELLAGIO - Tutto pronto per il Carnevale organizzato dalla Proloco di Bellagio: la sfilata di carri e maschere si terrà sabato 1° marzo. Il ritrovo è previsto alle 14.15 nel parcheggio del palazzetto sportivo (dove si ricorda che è in vigore il divieto di sosta dalle 13 alle 15), alle 14.40 partenza in direzione San Giovanni, arrivando al parco della frazione (dove ci sarà il divieto di sosta lato prato, per venti posti auto, dalle 13 alle 18). Qui verranno presentati i gruppi e si terranno le premiazioni: oltre al carro migliore, ci sarà un premio anche per i travestimenti più creativi di adulti e bambini. Infine, merenda per tutti i partecipanti. Per quanto riguarda la viabilità, si ricorda la momentanea sospensione del transito veicolare in via Lazzaretto, Volta, Paolo Carcano e Papa Giovanni per il tempo strettamente necessario al transito del corteo.

BELLAGIO (CIVENNA) - In occasione del sabato «pre» grasso, torna un amatissimo appuntamento tradizionale con la parrocchia e la Proloco di Civenna. Sabato 1° marzo, dalle 12 alle 12.30 si avrà infatti la possibilità di ritirare la propria porzione di "polenta e luganeg" (ovvero polenta e salsiccia) che verrà distribuita all’esterno dell’asilo della frazione. L’intero ricavato della vendita del tradizionale piatto verrà poi devoluto alla parrocchia di Civenna. E’ possibile prenotare la propria porzione d’asporto contattando Tiziana (3485304206) oppure Manuela (3287189016).

SUELLO - domenica 2 marzo, «Carnevale in volo» del Club Parapendio Scurbatt di Suello: ritrovo alle 11 all'atterraggio di via Boschetto con carri volanti, parapendio in costume, festa e rinfresco.

CESANA BRIANZA - domenica pomeriggio, sfilata con merenda in oratorio con la Comunità pastorale Santa Maria: appuntamento alle 14 in piazza per tutte le maschere, a seguire alle 15.30 la merenda per grandi e piccini (chi vuole potrà portare graditi dolci e torte).