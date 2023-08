Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 12 e domenica 13 agosto 2023

La seconda settimana di agosto è spesso sinonimo di vacanza, ma non per tutti. Sono molti quelli che sono già partiti e rientrati o quelli che ancora aspettano di andare in vacanza, per questo vi offriamo, come per ogni fine settimana, una carrellata di idee per godersi il weekend nel migliore dei modi, a seconda dei gusti.

San Lorenzo e le stelle cadenti

In cima alla lista delle attività imperdibili del weekend c'è sicuramente l'osservazione delle stelle cadenti. La notte di San Lorenzo era ieri, giovedì 10 agosto, ma come spesso succede le serate migliori per osservare questo spettacolare fenomeno spaziale sono quelle successive alla ricorrenza. In questo articolo vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere, vi diciamo in quale serata ci sarà il picco di stelle cadenti e vi diamo anche qualche consiglio su dove andare a vederle.

Cosa fare a Como nel weekend

Como: dal 12 al 17 agosto, dalle 12 alle 24 di ogni giorno, ai Giardini al Lago, più precisamente in viale Corridoni, si terrà l'International Street Food Festival Como. Un appuntamento con i migliori Street Food internazionali, senza dimenticare le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. Birra da birrifici artigianali di eccellenza, italiani e stranieri.

Como: ogni secondo sabato del mese il Castel Baradello di Como apre le sue antiche porte ai bambini, per diventare un luogo di divertimento, sperimentazione, libertà e… magia! Una serie di laboratori sempre diversi, divertenti ed educativi, nella cornice di un vero Castello. Sabato, dalle 14 alle 15.30 si terrà il laboratorio "Pozioni, Draghi e un Magico Castello": la fantastica storia del drago che fa la guardia al Castello! Seguendo vari indizi i bimbi dovranno trovare tutti gli ingredienti per preparare una pozione magica. Tutto dovrà essere fatto a dovere, solo così il drago darà loro il permesso di entrare al Castello. Una avventura con tante sorprese e un pizzico di magia!

Como: per la rassegna cinematografica all'incantevole parco di Villa del Grumello, dal titolo "35mm", domenica 13 agosto dalle 21 verrà proiettato "La stranezza" di Roberto Andò. La trama: 1920. Il ritorno in Sicilia di Luigi Pirandello (Toni Servillo) e l’incontro con due teatranti amatoriali, Nofrio (Valentino Picone) e Bastiano (Salvatore Ficarra), che di mestiere fanno i becchini.

Como: Limiti. No(t)te in musica. Dal tramonto all’alba maratona di 13 ore di musica no stop con i più talentuosi artisti del panorama classico nazionale e internazionale. Dalla leggenda del pianoforte Bruno Canino, al "chitarrista dal sole in tasca" Giulio Tampalini, dal numero uno del sax italiano Jacopo Taddei, al grande flautista Giuseppe Nova, per arrivare all’eclettica e visionaria Floraleda Sacchi. A questo link tutti i dettagli.

Erbese

Canzo: Canzo music & beer park: sabato 12, dalle 18 alla una, si potranno gustare ottima cucina e dodici birre artigianali, oltre alla musica Party anni Novanta con Fabio Borghetti dj set a partire dalle 21. Domenica 13 agosto, dalle 18 alle 23, solita formula, con la musica del tributo ai Beatles sempre dalle 21. L’evento - organizzato dall’Amministrazione comunale e Paneliquido - si svolge al Parco Barni e sono a disposizione un’area bimbi attrezzata e ampi spazi verdi.

Pusiano: Domenica 13 agosto, alle 18, presso la suggestiva chiesetta di Santa Maria della Neve, si terrà una speciale sessione di yoga al femminile. L'evento è concepito come un'occasione per le donne di ritagliarsi uno spazio di tranquillità e riflessione, lontano dalla frenesia quotidiana.

Eupilio: Appuntamento musicale sacro quello atteso per domenica 13 agosto. Nella chiesa di San Vincenzo di Galliano, il comitato Organo storico Bernasconi e la comunità pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria presenteranno "Lodiamo Dio con inni e canti di gioia" dalle 14.30 alle 17: organisti e coristi locali si alterneranno con musiche e canti legati alla liturgia. L’ingresso è libero.

Erba: Gran festa di Ferragosto con gli Alpini: la manifestazione si apre sabato 12 agosto, con l'avvio del ristorante sotto i portici del mercato: da mezzogiorno i cuochi e i collaboratori lavoreranno a ciclo continuo fino alla sera di martedì 15 agosto. Ecco i piatti tipici serviti: foiolo in umido, trippa, brasato con polenta, vaniglia con lenticchie e polenta, spaghetti e penne al ragù e pomodoro, spiedini di carne con polenta, salamella , hamburger con pane, roast beef e arrosti freddi, polenta con zola. E poi formaggini, formaggio di grana, affettati, patatine fritte e dolci vari. Le serate danzanti si terranno nei giorni di domenica 13 con l’orchestra "I croma" e di lunedì e martedì, 14 e 15, con l’orchestra "Golden five".

Olgiatese

Colverde: Sagra dell'Assunta nell'area del Santuario di Chiesa Alta, venerdì 11 agosto cucina aperta dalle 19.30 alle 22.30 col piatto del giorno (risotto con pesce persico) e griglia attiva.

Sabato 12 agosto, stessi orari, pizzoccheri (pasta fresca). Domenica 13 agosto, stessi orari, polenta e brasato. Ogni sera celebrazioni previste nell'ambito della novena.

Bizzarone: sabato 12 agosto BizzaronEstate, alle 18 apertura di Piazza in festa in via Roma, dalle 18 nell'area del Piazzolo la pesca di beneficenza, dalle 19 sul Colle di Sant'Ambrogio sagra enogastronomica, alle 20.30 novena alla Chiesa dell'Assunta sul Colle, dalle 21 in via Roma serata fashion con l'elezione di Miss e Mister Piazzolo, musica con dj Maury. Domenica 13 agosto, invece, alle 17 in via Roma apertura di Piazza in festa, dalle 18 la pesca di beneficenza al Piazzolo, dalle 19 cucina aperta, alle 20.30 la novena, alle 21 consegna delle Pigotte Unicef da parte del Comune ai bimbi nati nel 2021 e nel 2022, a seguire lo spettacolo Giornalino di Giamburrasca con la compagnia Arterie Teatro di Bari.