Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024

Finite definitivamente le feste natalizie, di cui si aspetta con ansia l'inizio (e per certi versi anche la fine), è il momento di liberarsi degli appuntamenti del fine settimana a tema Natale e di riprendere il filo del discorso tra musica, concerti, spettacoli e ricorrenze di paese in questo secondo fine settimana di gennaio. Ecco, quindi, una selezione degli eventi da non perdere a Como e in provincia.

Cosa fare a Como

- Sabato 13 gennaio a Como si terrà la Marcia della Pace: ritrovo alle 9.15 in piazza Tricolore ad Albate. Conclusione prevista per mezzogiorno con arrivo in piazza della Pace (già piazza Vittoria). L’iniziativa è organizzata nell’ambito del Mese della Pace 2024 comune ai territori di Como, Cantù e Mariano Comense. E’ prevista la testimonianza di alcune persone che hanno vissuto l’esperienza della Comunità obiettori di coscienza di Arosio, animata dal compianto Piero Torricelli (Acli). Interverranno Raffaella Chiodo Karpinsky (giornalista, scrittrice, mediatrice di pace) e don Fabio Corazzina di Pax Christi Italia.

- Continua la cavalcata del Como in Serie B con speranza di promozione e proprio sabato 13 gennaio 2024 alle 14 allo stadio Sinigaglia è in programma lo scontro con lo Spezia per la 20esima giornata di campionato.

- Attivamente invita tutti al Detox party di sabato 13 gennaio. Passate le feste è in programma un momento conviviale e gratuito nel quale "liberarvi" di oggetti, tossine e figli, rivolto a chi si sente appesantito dagli impegni che le festività impongono. Un pomeriggio in stile AttivaMente, diviso in tre momenti: Detox genitoriale, Detox experience e Detox regali (con aperitivo). A fine serata verranno presentati i nuovi corsi Attivamente per il 2024. Per chi volesse momenti Detox tutto l’anno. Il programma:

16-17: Detox genitoriale , laboratorio per bambini per la creazione di burattini con materiali di riciclo (imballi e carte dei regali);

, laboratorio per bambini per la creazione di burattini con materiali di riciclo (imballi e carte dei regali); 17.30-18.30: Detox experience , percorso interattivo per liberarsi dei pesi accumulati (per i genitori presenti sarà attivo - previa richiesta - un servizio di baby sitting);

, percorso interattivo per liberarsi dei pesi accumulati (per i genitori presenti sarà attivo - previa richiesta - un servizio di baby sitting); 18.30-19.30: Detox regali, per disfarsi dei doni indesiderati e nutrirsi in modo salutare. Qui trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno.

- Dinosauri live tour, una domenica mostruosa allo Spazio Gloria. Ci sarà la possibilità per tutti i bambini di toccare e vedere da vicino i giganti del passato, i dinosauri. La storia, vedrà protagonisti alcuni esploratori alla scoperta del mistero della “Tavola del Tempo”. Uno spettacolo indimenticabile, divertente ma soprattutto emozionante. Qui le prevendite.

- La Stagione Famiglie 2023/24 del Teatro Sociale di Como, dedicata alle famiglie e ai loro bambini, prosegue domenica 14 gennaio 2024, alle 15, con la Compagnia Carlo Colla & Figli che affronta uno dei capolavori più celebri ma anche più difficili da interpretare con le marionette: Pinocchio. Un testo che, oltre a essere l’origine della confusione dei termini “burattino” e “marionetta” nella tradizione italiana, esula dai canoni precisi della “fiaba” classica e si connatura più come “racconto fantastico”. Dirompente ed innovativo per l’epoca, 1883, è l’incipit “C’era una volta… un Re! Direte voi. No! C’era una volta…un pezzo di legno!”. Questo diviene il punto di contatto fra il mondo collodiano ed il mondo marionettistico che, paradossalmente, per raccontare le sue storie e le sue trame parte sempre dal legno o al legno sempre arriva. Le marionette della Carlo Colla & Figli, già presenti nello sceneggiato televisivo diretto da Luigi Comencini, rappresentano Le avventure di Pinocchio con il dovuto rispetto al romanzo, ma anche con senso critico, con la capacità di creare illusioni e un mondo pieno di fascino che sorprenderanno ancora una volta gli spettatori di ogni età.

Cantù

Cantù - Una festa prolungata quella per Sant'Antonio a Cantù. Infatti, domenica 14 gennaio ci sarà la preparazione alla vera ricorrenza con alle 21, presso la chiesetta di via Daverio, la preghiera di intercessione a S. Antonio, a cura di don Antonio; lunedì 15 gennaio, sempre alle 21, si terrà l'incontro "Sant’Antonio Abate, tra storia e arte", a cura del prof. Francesco Pavesi; e martedì 16 si terrà il concerto di Sant’Antonio di Musica Barocca “Vivaldi sacro, Vivaldi profano”, a cura dell’Ensemble Locatelli. Infine, la vera festa ricade mercoledì e questo sarà il programma della giornata:

Celebrazione delle S. Messe alle ore 9.00, 10.30 (animata dalla Corale di S. Teodoro), 20.30 (concelebrata dai sacerdoti della Comunità e animata dai giovani);

ore 11.45 – Benedizione degli animali;

ore 15.00 / 19.00 – Benedizione delle auto;

ore 21.00 – Intrattenimento musicale a cura della banda “La Cattolica”;

ore 21.40 – Accensione del falò di Sant’Antonio.

Cantù - Oltre che per la festa di Sant'Antonio a Cantù ci sarà spazio anche per un appuntamento musicale come "Si fa presto a dire angelo". Uno spettacolo da non perdere:

Cantù - E dopo l'appuntamento musicale non poteva mancare, per domenica 14 gennaio, l'ospite illustre: Stefano Di Martino al Teatro Fumagalli.

Mariano Comense - L'Antico e premiato corpo musicale città di Mariano Comense è pronto per accogliere il 2024. Domenica 14 gennaio, alle 16, si terrà il concerto per l'anno nuovo, diventato ormai un appuntamento fisso per centinaia di appassionati. L'esibizione avrà luogo nell'auditorium dell'istituto superiore "Jean Monnet", in via Santa Caterina da Siena. Il corpo musicale sarà diretto dal maestro Sonia Spada. Il concerto sarà suddiviso in due parti: nella prima, saranno eseguiti brani originali per banda e grandi classici della tradizione operistica italiana, come la sinfonia del "Tancredi" di Gioacchino Rossini o l'altrettanto celebre "Intermezzo" dell'opera "Cavalleria rusticana", di Pietro Mascagni. La seconda parte, invece, condurrà il pubblico in un viaggio attraverso le suggestioni della musica contemporanea, grazie alle opere di compositori come Jacob De Hann e alla colonna sonora del film "Il signore degli anelli", scritta da Howard Shore. E poi, ancora, una travolgente versione dei pezzi più famosi delle grandi orchestre swing del secolo scorso. Presente anche un’ospite d’eccezione la cui identità non è ancora stata rivelata.

Erba

Albavilla - "Candle night": concerto a lume di candela in chiesa a Carcano. L’appuntamento è organizzato dalle parrocchie di Albavilla e Carcano ed è in programma per la sera di sabato 13 gennaio, a partire dalle 21. A esibirsi nella chiesetta di San Dionigi della frazione albavillese saranno i musicisti del Corpo musicale "Cavalier Pietro Masciadri" di Ponte Lambro, con la direzione del maestro Veronica Tosetti. I musicisti presenteranno "La musica come nutrimento del cuore", concerto di un ensemble di legni nella suggestiva e magica atmosfera creata dalla luce delle candele e nella chiesetta di Carcano. Il concerto "Candle night" di questa sera è a ingresso libero e gratuito, e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla suggestiva serata.

Barni - L'intero paese si prepara per la Festa di Sant'Antonio che si terrà domenica 14 gennaio. Tutte le informazioni necessarie sono nella locandina qui sotto:

Olgiate

Colverde - A Gironico è tutto pronto per la tradizionale festa del Bambin da Gironich. Sabato 13 gennaio, dopo le confessioni, dalle 15 alle 17, messa prefestiva presieduta da monsignor Flavio Feroldi. Domenica 14 gennaio, giorno della festa di Gesù Bambino, prima messa alle 7, officiata dal parroco don Gerardo Bernasconi, con successiva venerazione. Alle 8.30 la seconda funzione, questa volta presieduta da don Simone Bernasconi, rettore del santuario della Madonna dei Miracoli di Morbio Inferiore. Alle 10 la messa solenne che sarà celebrata da don Alessandro Alberti. Seguirà la venerazione al Bambinello. Nel pomeriggio, alle 14.30, dopo il canto del vespro, la tradizionale processione che si snoderà lungo le vie di Gironico, come sempre richiamando partecipazione dal circondario e anche dalla vicina Svizzera.

Beregazzo con Figliaro - Sabato 13 gennaio si festeggia Sant’Ilario. Nella chiesa parrocchiale di Figliaro, alle 18.15, messa solenne celebrata dal parroco, don Paolo Zucchetti. Al termine della funzione (attorno alle 19.30), in oratorio, momento di convivialità con la tradizionale cena comunitaria: risotto, bolliti misti della tradizione e l’immancabile scarpetta di Sant’Ilario, un dolce di pastafrolla.