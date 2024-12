Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel weekend

Olgiate Comasco - sabato 14 dicembre, "Nati per leggere - Speciale Natale" in biblioteca, alle 10 letture per i bimbi nati nel 2022 e nel 2023, alle 11 per i nati nel 2019, 2020 e 2021. Per partecipare, prenotazione allo 031-946388 o a olgiatecomasco@ ovestcomobiblioteche.it

Olgiate Comasco - sabato 14 e domenica 15 dicembre Aa Medioevo, "In cammino con la Stella - Presepi e natività da tutto il mondo": apertura oggi dalle 14 alle 18 e domenica 15 dicembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, ingresso libero.

Olgiate Comasco - sabato 14 dicembre, dalle 14.30 alle 19.30, l’associazione genitori "La Lanterna" con i "Bagaii" invita i più piccoli a incontrare Babbo Natale ai laboratori a tema nella scuola di via San Gerardo.

Olgiate Comasco - sabato 14 dicembre alle 21, al Medioevo, "Concerto di Natale" a favore di Telethon: protagonista il Como Gospel Choir.

Olgiate Comasco - domenica 15 dicembre, alle 10 nella sede della banda in via San Gerardo, saggio di Natale degli allievi della Scuola di musica del Corpo musicale olgiatese.

Montano Lucino - sabato 14 dicembre, dalle 10.30 alle 17, "Il villaggio di Natale" avvolgerà piazza Europa Unita con mercatini, laboratori, gonfiabili e Babbo Natale. Alle 11 l’esibizione delle scuole primarie e alle 14 della scuola "Butterfly danza".

San Fermo della Battaglia - domenica 15 dicembre "Un magico Natale". Le proposte della Pro loco saranno tantissime in piazza XXVII Maggio, in Villa Imbonati e in auditorium, tutte collegate dal trenino.

Solbiate con Cagno - sabato 14 dicembre alle 17.15, al parco comunale, ritrovo e corteo del presepe vivente che raggiungerà la chiesa parrocchiale di Solbiate. Il vicino oratorio sarà aperto, così come la cucina che garantirà qualcosa di caldo da mangiare e bere. Alle 21, nella chiesa di Sant’Alessandro, l’atteso concerto del gruppo vocale Famiglia Sala. A seguire vin brùlé.

Appiano Gentile - Natale in piazza Libertà. La manifestazione, alla sua prima edizione, è stata voluta dall’Amministrazione comunale con il fondamentale supporto di Confesercenti e della sempre attiva Pro loco. Inizio della festa alle 8 di domenica 15 dicembre con l’apertura del mercatino e delle bancarelle: sapori artigianali, prodotti curiosi e molto altro. Dalle 10 alle 14 Babbo Natale distribuirà le caramelle e scatterà fotografie con i bimbi presenti. Per pranzo, risottata offerta dalla «Antica Salumeria Rusconi». Per merenda, alle 15.30, panettone, pandoro e spumante, questi offerti da Confesercenti. Insomma, il modo migliore per godere appieno del clima delle feste. Lurago Marinone - Associazioni unite per la manifestazione che anticipa le festività natalizie. E’ giunto il momento di "Porte Aperte, Luci Accese", kermesse che animerà l’area Castello, laddove insiste la rinnovata area feste, nella giornata di domenica 15 dicembre. Appuntamento alle 10.15 con "La scatola dei sogni", animazione per i bambini della scuola dell’infanzia, che porteranno gioia e allegria per le vie del paese. Nel pomeriggio, alle 14, sarà il "Momento del dono". Saranno sempre i bambini che porteranno un pensierino nelle case degli anziani luraghese. Dalle 15 si aprirà la "Bottega artigiana", laboratorio per i bambini che si svolgerà nei locali del centro polifunzionale. Alle 16 il momento della recita «La notte Santa», affidata ai giovani attori della scuola primaria. Alle 17 una ghiotta merenda per tutti i partecipanti. Per i più grandi non mancherà il conviviale aperitivo, nella locanda del "Caval Grigio". La manifestazione vede la collaborazione di "Gruppo Ricordi", Pro loco, gruppo genitori, istituto comprensivo San Giovanni Bosco, circolo Oratorio San Giorgio, scuderia "Kart in Progress", San Giorgio Luraghese, associazione anziani e pensionati, "Fish Eye" e scuola dell’infanzia, col patrocinio dell’Amministrazione comunale. Albiolo - Tombolata natalizia in oratorio. L’appuntamento da segnare in agenda è quello di domenica 15 dicembre. Dalle 15, grandi e piccoli si sfideranno per aggiudicarsi gli ambiti premi. Coloro che desiderano offrire giochi, libri o altri regali possono donarli alla parrocchia.

Cosa fare a Cantù e nel Marianese

Mariano Comense - Gli Amici della Cultura presentano una mostra a "La Bottega". Sabato 14 dicembre, alle 16.30 è prevista l’inaugurazione de «Il Dono. Dall’Annunciazione all’Epifania». Due gli artisti che esporranno: il marianese Giovanni Panzeri e Antonia Songia, con le sue ceramiche. Gli orari: sabato-domenica dalle 10 alle 12.30, poi dalle 15 alle 19. Da martedì a venerdì dalle 15 alle 19. Resterà aperta fino al 22 dicembre.

Cadorago - Tante iniziative in paese in vista del Natale. Domenica, ci sarà Babbo Natale in treno. L’appuntamento, a cui tutti i bambini con le loro famiglie sono invitati, è per le 15.15 alla stazione ferroviaria di Caslino al Piano. Alla stazione di Cadorago il treno arriverà alle 15.30. L’idea è di un papà, Luca Carrera, che ha deciso di dar vita a questa iniziativa per far divertire tutti i bambini. Di fatto, così sarà: al «binario di Rudolf» i più piccoli potranno portare anche le loro letterine da destinare a Babbo Natale. A tutti sarà offerta la merenda. Domenica 22 invece, il corpo musicale di Cadorago si esibirà nel concerto la "Buona novella".

Cantù - Venerdì 13 dicembre dalle ore 18.30, aperitivo con i giocatori di Acqua San Bernardo Cantù. I giocatori della Pallacanestro Cantù metteranno a disposizione una maglia autografata. Il ricavato della raccolta verrà devoluto alla Casa dei Concettini di Cantù. Sabato 14 dicembre dalle ore 17.30 Max Spada. Max Spada - One Max Band propone un’ampia selezione di classici folk-rock tratti dal repertorio di Neil Young, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Creedence Clearwater Revival, Crosby,Stills&Nash, Eagles, Jackson Browne, John Denver, Johnny Cash, Simon&Garfunkel, Cat Stevens, Eric Clapton e molti altri. Il tutto riarrangiato in chiave solista (voce, chitarra acustica, armonica a bocca). Max Spada, classe 1975, è un musicista, cantautore e giornalista musicale milanese. È stato per cinque anni redattore del mensile "JAM – Viaggio nella Musica", per conto del quale ha avuto il privilegio di intervistare svariati musicisti di fama internazionale tra cui David Crosby, Graham Nash, Kris Kristofferson, Santana, Black Crowes, Stevie Nicks e Diana Krall. Domenica 15 dicembre dalle ore 11.00, The Maestro Revolution.

Cosa fare a Erba nel weekend

Anzano del Parco - "Magiche atmosfere": per tutta la giornata di domenica 15, il centro si animerà per aspettare insieme l’arrivo del Natale. Le tante iniziative ideate dalla volontaria e hobbista Mariangela Bianchi e messe in campo grazie alla collaborazione con Comune, volontari, associazioni e commercianti, sono in programma dalle 9 alle 17.30 circa e si snoderanno tra piazza Libertà, l’area della chiesa e le scuderie di Villa Carcano. A partire dalle circa 30 bancarelle allestite già dalle 9 tra la piazzetta, via Roma e le scuderie di Villa Carcano, con tante idee regalo, oggetti artigianali... Ci sarà spazio anche per i piccoli: i bambini della scuola terranno un mercatino di giochi usati, in buone condizioni, e il ricavato andrà in favore della scuola. Alle 11 sarà il momento del Corpo musicale “Verdi", che suonerà musiche natalizie a rendere l’atmosfera ancora più magica. A seguire, danze medievali alle 14.30 con Compagnia Antiche danze nella piazzetta della chiesa, seguito alle 15.30 dallo spettacolo di burattini nella scuderia di Villa Carcano. "Non solo: grazie alla disponibilità del Marchese Giorgio Bosetti Carcano nelle scuderie allestiremo una mostra di presepi - ancora Bianchi - Sarà visitabile in una sala affrescata che renderà l’esposizione ancora più suggestiva".

Per tutta la giornata ci saranno frittelle, vin brulé e caldarroste; una slitta antica, casetta degli elfi, renne e altre sorprese... E la Bottega di Elisa sotto a piazza Libertà, sarà aperta per tutta la durata dell’evento per piatti caldi, aperitivi, colazione e molto altro.

La giornata ha un ricco programma grazie alla rete di volontari che con impegno organizza da settimane. In caso di maltempo lo spettacolo di burattini e la mostra presepi si terranno ugualmente. Per tutta la giornata piazza Libertà e l’area della chiesa sarà chiusa alle auto.

Albese con Cassano - Sabato 14 dicembre, il Comune organizza due laboratori natalizi presso il Padiglione Polifunzionale Sala Passerella di via Cristoforo Colombo. Appuntamento alle 15 per bambini e ragazzi e alle 21 per adulti con il laboratorio «Natale su carta»: si potrà realizzare una scatolina tridimensionale che si apre rivelando un mondo di decorazioni, colori e sorprese.

Inoltre il sabato successivo, 21 dicembre, si terrà alle 15 e alle 16.30 il laboratorio «Creatività e calore», in cui si potrà lavorare la lana e creare una bacchetta di Natale.

Tutti i laboratori sono gratuiti e le iscrizioni sono a numero chiuso.

Montorfano - Nel pomeriggio di sabato 14 dicembre, alle 14.30 il Parco Rsa I Laghi di Montorfano si trasformerà in un luogo magico, dove i sogni dei bambini diventeranno realtà.

L'evento «Desideri di Natale in Volo», il primo dell’associazione GenUp, offrirà ai piccoli ospiti della Rsa e alle loro famiglie l'opportunità di inviare le loro letterine a Babbo Natale, accompagnate da una merenda insieme. L'iniziativa, organizzata dalla nuova associazione Genup APS in collaborazione con Rsa «I Laghi» e con la presenza di don Alessandro Casartelli, vuole creare un momento di gioia e condivisione, in cui i bambini potranno esprimere i loro desideri per il Natale e condividere i loro sogni con gli ospiti della Rsa. I palloncini saranno compostabili e sono stati selezionati con il supporto dell’associazione ambientalista «L'Ontano». Per ulteriori informazioni, contattare l'associazione Genup APS al numero 328 679 5548 o visitare il sito www.genup.it.

Lipomo - Domenica 14 dicembre, l’associazione Tintillà laboratorio creativo di gioco APS, organizza l'evento «Famiglie in Musica» nella sala Atel. Guidati dall'esperta Ombretta Poratelli, operatrice «Nati per la musica», genitori e bambini potranno partecipare a laboratori musicali adatti a tutte le età. Tre turni, ognuno dedicato a una fascia d’età differente, daranno la possibilità a bambini da 0 a 5 anni e ai loro genitori di sperimentare insieme la gioia della musica, scoprendo nuove sonorità e sviluppando la creatività.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di offrire alle famiglie un'opportunità per trascorrere del tempo insieme in modo divertente e educativo.

L'evento è gratuito ma l’iscrizione è obbligatoria. Per maggiori informazioni contattare l’associazione sui suoi canali social Instagrem e Facebook, oppure inviando una mail a info@tintilla.it.

Erba - Il programma della scorsa domenica, 8 dicembre, è slittato a domenica 15. A causa delle previsioni meteo avverse, l’Amministrazione comunale ha preferito rimandare l’evento natalizio. Dunque si recupererà domani con i mercatini e i laboratori di Lariosoccorso, Eroi per gioco e Pro loco Ponte Lambro. Il lancio dei palloncini si svolgerà alle 15.30. Tutte le iniziative, previste inizialmente al parco Majnoni, si svolgeranno in piazza Mercato. Sul piazzale la mattina si svolgerà regolarmente il mercato straordinario domenicale, appositamente organizzato per le feste.

Erba - E’ tempo di «Babbo&dog Xmas run» domenica 15 dicembre. La camminata non competitiva con finalità benefica organizzata da Sportdinamic e Open Smile torna infatti per le vie di Erba. L’appuntamento è a partire dalle 9.30 presso la Corte dei Maghi: i partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, il Green da 5 chilometri, per chi vuole passeggiare o correre in modo più rilassato, e il Red, da 10 chilometri, perfetto per chi desidera cimentarsi in una sfida più impegnativa.

Erba - Un laboratorio natalizio, giochi e mercatino in centro grazie alla scuola dell’infanzia «Stanga». L’appuntamento è per sabato 14 dicembre, nel parcheggio della Banca Intesa San Paolo: dalle 10 alle 11.30 laboratorio natalizio per bambini, mentre per tutto il giorno, il mattino e poi il pomeriggio dalle 14 alle 18, giochi a tema e mercatino artigianale.

Domenica 15 dicembre, presepe vivente per le vie di Buccinigo organizzato dall’oratorio e con la partecipazione di asilo e fedeli.

Canzo - Fine settimana ricco di appuntamenti per il Natale. Si parte sabato 14 dicembre: dalle 13.45, l’asilo «Arcellazzi» sarà protagonista di «In cammino verso Betlemme», presepe vivente con partenza dal giardino della scuola e con arrivo a Villa Meda. Ad accompagnare la rappresentazione, la Piva di Valbrona.

Alle 16, a cura di Canzo oltre le vetrine, in piazza del Municipio si esibiranno i Noivoiloro gosper singers.

In serata, alle 21, su il sipario al Sociale con lo spettacolo «Sonata per tubi» proposto dalla compagnia di circo contemporaneo musicale, Nando e Maila.

Domenica 15 dicembre, «La corsa dei Babbi Natale» con percorsi da 3, 7 e 12 chilometri con partenza da Villa Garampelli alle 10. Kit a partire dalle 9. Il tutto a cura di Vivere e Atletica Triangolo lariano.

Dalle 14, «Natale è...» nella piazzetta di palazzo Tentorio: giochi e musica con il concerto di Biscroma, la tombola, il lancio dei palloncini, la merenda e il vin brulé degli Alpini.

Infine, alle 17.30, al Sociale, il Concerto di Natale della J&B wind band diretta dal maestro Veronica Tosetti . Alla voce Alessandra Molinari.

Ponte Lambro - «Christmas show» a Villa Guaita. Domenica 15 dicembre, alle 14.30, prenderà il via un intero pomeriggio dedicato a bambini e famiglie. Saranno organizzati animazione e laboratori creativi per bimbi e bimbe, oltre a una gustosa merenda in compagnia.

Asso - Questo fine settimana, in sala consiliare, ci sarà il Mercatino natalizio a scopo benefico "Donare per cambiare". Organizzato dalla parrocchia San Giovanni Battista di Asso, presenterà tante idee regalo per tutti: i proventi della vendita andranno a sostenere, appunto, le diverse attività della parrocchia. Appuntamento dunque oggi e domani, sabato 14 e domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 all’interno della sala consiliare assese (in via Matteotti, 6).

Bellagio - Sabato 14 alla Residenza Bellagio concerto di mandolino del Maestro Gianni Pellegatta alle 16.

Domenica 15 spettacolo dei burattini "La vera storia di Babbo Natale" all'oratorio di Visgnola, alle 15, organizzato dalla Parrocchia di Bellagio. Alle 16 esibizione del coro musicale "Tra virgolette" alla Residenza Bellagio. Alle 17 "Notte di cielo", tradizionale concerto natalizio della Corale Bilacus insieme alla Bajona nella chiesa parrocchiale di Civenna.

Caglio - Domenica 15 dicembre alle 18 sarà possibile partire alla scoperta delle case(lle) del calendario dell'Avvento diffuso (dalle 16 alla 24), organizzato dalla Pro Caglio. Appuntamento in piazza Giovanni XXIII.

Merone - Anche in biblioteca si respira aria natalizia: oggi, sabato 14 dicembre, i più piccoli sono attesi dalle 9.45 per una mattinata di festa da trascorrere insieme nel Villaggio di Natale. Si parte con una magica lettura natalizia e si proseguirà poi con un laboratorio creativo, durante il quale verranno realizzate le decorazioni per addobbare l'abete di Natale presente in biblioteca. Fino al 21 dicembre, sarà inoltre possibile visitare il Villaggio di Natale: i bambini potranno portare la letterina per Babbo Natale; i bibliotecari forniranno il francobollo del Polo Nord e sarà quindi possibile imbucarla nella cassetta postale dedicata.

Valbrona - Sabato 14 dicembre alle 16 ci sarà una lettura animata dal titolo "Natale per sul serio" con l’autore Stefano Motta e il vignettista Giovanni Beluschi. L'incontro fa parte della rassegna "Una valle di libri" organizzata dal Comune di Valbrona (assessorato alla Cultura).