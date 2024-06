Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 15 e domenica 16 giugno 2024

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel weekend

Olgiate Comasco - Sabato 15 giugno, alle 20.45 al Medioevo, durante la Festa di Primavera dell’Avis, consegna delle benemerenze ai donatori avisini. La serata sarà allietata dall’associazione Binago in Musica e Teatro che presenterà una commedia dialettale cantata e ballata in due atti, dal titolo "In quel giorno, in quel luogo, in attesa che passi... l’ultimo treno". Ingresso libero.



Olgiate Comasco - Domenica 16 giugno tutti invitati in piazza Italia per la quarta edizione del "Raduno di spider, auto storiche e vespe". Un evento patrocinato dal Comune e che coincide col secondo Memorial Anna Maria Peduzzi. Alle 9 iscrizioni dei mezzi e colazione in piazza Italia. Alle 11 la partenza del giro turistico di 42 chilometri. Al rientro, alle 12.30, il momento dell'aperitivo e, per gli iscritti, il pranzo nella suggestiva cornice del parco comunale di Villa Peduzzi. Per informazioni e per la prenotazione del pranzo il numero WhatsApp da contattare è il 340-5224932. Colazione, aperitivo e gadget a 12 euro, con il pranzo 30 euro. Il menù è così articolato: aperitivo, antipasto all’italiana, casoncelli bergamaschi (pancetta, burro e salvia), arrosto con patate, dolce, bevande e caffè. Montano Lucino - "Sagra del pesce" col Gruppo Folcloristico. Sabato 15 e domenica 16 giugno, all’area fiera di Montano, verrà servito pesce fresco e di ottima qualità, da gustare sul posto insieme o da portare a casa con l’organizzato servizio d’asporto. Sabato sera i volontari apriranno la cucina alle 19, l’asporto sarà disponibile dalle 18.15 alle 18.45. Nella giornata di domenica, invece, sarà possibile pranzare dalle 12 (anche con servizio di asporto dalle 11.15 alle 11.45) e cenare dalle 19 sempre con la possibilità d’asporto dalle 18.15 alle 18.45. Inoltre, l’Orchestra Cinzia Belli accompagnerà l’evento allietando le serate con musica dal vivo e ballo liscio. Giostre fruibili per i più piccoli.

Colverde - Sagra di San Giovanni Battista giunta alla 30esima edizione. La frazione di Parè si è vestita a festa per una ricorrenza che mescola fede, tradizione, buona tavola e aggregazione. Sabato 15 giugno il menù, preparato per l’occasione dai sempre attivi volontari oratoriani, prevede: linguine del batelat, fritto misto di mare, trippa e carni alla griglia.

San Fermo della Battaglia - «Tre per due» è il primo evento dei quattro «Concerti in villa», la rassegna musicale organizzata dal Comune attraverso la commissione Attività culturali e dal Conservatorio di Como, nello scenario incantevole di Villa Imbonati. Il primo si terrà domenica 16 giugno, alle 18, e sarà un ponte fra Europa e America attraverso i musicisti Samuele Mauri alla tromba, Riccardo Giacalone e Francesco Albarelli al violino, Marta Comunetti al violoncello, Anna Ghilotti e Simone Cereda al pianoforte, con le musiche di Dvorak ed Ewazen. Il secondo concerto si terrà domenica 23 giugno, alle 18, con «Saxmania». Sabato 13 luglio l’appuntamento sarà alle 20.30 con «Brass in concert», mentre l’ultimo avrà luogo domenica 14 luglio con «I préludes di Debussy». L’ingresso è libero.



Cernobbio - «Parolario» mette in campo la seconda parte del festival dedicato a Franco Basaglia e al tema della «Follia». Nel pomeriggio di sabato 15 giugno, incontro con la costumista Franca Squarciapino, vedova del geniale scenografo erbese Ezio Frigerio, del quale, insieme a Basilio Luoni e Paolo Aquilini, rievocherà la lunga e luminosa carriera partendo dal libro «Io sono un mago. Quasi un'autobiografia di un grande scenografo»: appuntamento alle 18.30 a Villa Bernasconi. La poetessa milanese Alda Merini, scomparsa nel 2009, sarà ricordata domenica 16 giugno, alle 21 (stessa location): «Alda Merini: la storia di un'amicizia», con Alberto Casiraghy, editore-poeta, papà della «Pulcinoelefante», casa editrice che dal 1982 stampa «librini» (il copyright è proprio di Merini, amica, musa e tanto altro di Casiraghy) che sono la gioia di collezionisti, bibliofili e cultori della carta stampata d'arte. Villa Bernasconi è anche teatro della mostra «Una stanza per Francisco Goya: il sonno della ragione», inaugurata lo scorso 10 maggio e visitabile fino al 17 giugno. In esposizione nove incisioni del pittore spagnolo: rappresentano comportamenti che l'uomo assume quando perde il lume della ragione: vizi e follie della società a cavallo tra Settecento e Ottocento che non sono poi molto distanti da quelli contemporanei. In chiusura della mostra sarà possibile partecipare a una visita guidata a cura dello storico e critico d'arte Luigi Cavadini (lunedì 17 giugno alle 18 a Cernobbio).Nell'evento conclusivo di «Parolario», il 17 giugno alle 21, organizzato dalla Società dei Concerti di Milano, il giovane violinista Tiziano Giudice e la soprano Ivanna Speranza eseguiranno brani di Angelo Corelli, Niccolò Paganini, Johann Sebastian Bach e Vincenzo Bellini (unico evento a pagamento con ingresso a 10 euro, informazioni sul sito internet villabernasconi.eu). Inoltre, sempre a Cernobbio, si terrà il laboratorio artistico/creativo per bimbe e bimbi «Liberi tutti con Marco Cavallo», condotto da Marta Stoppa e Cristina Quadrio (sabato 15 e domenica 16 giugno alle 11), animattrici da sempre «pazze per l'arte-bambina». Il racconto animato della storia di Marco Cavallo - fantastico destriero blu di cartapesta nato nel 1973 nei laboratori artistici voluti da Franco Basaglia nel manicomio di Trieste - sarà lo stimolo per i giovani partecipanti che, con cartoni, forbici, colori e colla, creeranno strani animali e insoliti personaggi. Questi esseri fuori dal comune formeranno un magnifico girotondo di mirabilia, di creazioni personalissime, al di là di ogni stereotipo e di ogni limite realistico. Opere scaturite dall'invenzione, dalla testa e dal cuore di tutte le bambine e i bambini uniti nel lavorare con pazza gioia e allegrezza piena.

Cosa fare a Erba nel weekend

Albavilla - Giornata dedicata alla montagna con una camminata e il concerto della banda musicale Santa Cecilia. L’appuntamento per l’evento, alla seconda edizione, è per domenica 16 giugno: le attività avranno inizio alle 14.15 con il ritrovo in piazza Roma e la partenza per la Camminata della Montagna. La manifestazione sarà guidata dall’associazione WeRoof con Gruppo Bolettone e Consulta della Montagna. Si raggiungerà a piedi l’Alpe del Viceré. Lì proseguirà la manifestazione: alle 17 è infatti in programma il Concerto della Montagna, organizzato dal Corpo musicale «Santa Cecilia». Seguirà un rinfresco finale offerto dalla Pro loco Albavilla a tutti i partecipanti.

La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione tra la Pro loco, Gruppo Bolettone, la banda musicale Santa Cecilia, la sezione locale degli Alpini e la partecipazione dell’associazione WeRoof. Tutti sono invitati a partecipare. L’adesione è libera. Albavilla - Torna in paese la tradizionale Sagra della Polenta: l’appuntamento è in programma per sabato 15 e domenica 16 giugno. La manifestazione, organizzata nella frazione di Carcano dal Gruppo «I Paisan», permetterà per l’intero fine settimana di gustare polenta e tante pietanze tipiche della cucina brianzola: ci saranno, oltre alla polenta, un tempo piatto cardine del nostro territorio, anche cazzuola, brasato, salsiccia in umido, stinco con patate arrosto, salamelle, polenta e funghi porcini formaggi e altri manicaretti. Cucina aperta sabato dalle 19; domenica alle 12 e alle 19. Possibilità di asporto dalle 11 alle 11 e dalle 18.30. Ad animare la serata ci sarà poi un dj set di Arma Dj. Si consiglia la prenotazione contattando telefonicamente i numeri 334-9271730 o 349-1928669. E’ disponibile un ampio parcheggio in via Milano, a pochi metri dalla sede dei Paisan. Tutti sono invitati a partecipare alla manifestazione. In caso di maltempo sarà rinviata a data da stabilire. Albese - Domenica 16 giugno, Albese ospiterà la tanto attesa Color Run, una passeggiata a colori non competitiva aperta a adulti e bambini. L'evento avrà luogo nell'area delle feste in via Oreste Magni, con ritrovo fissato per le 17. La partecipazione prevede l'acquisto di un kit da corsa, comprendente una maglietta e colori. Il costo per gli adulti è di 8 euro, mentre per i bambini dai 3 ai 12 anni è di 5 euro. Al termine della passeggiata, i partecipanti potranno godere di una cena accompagnata da una sessione di baby dance. Non è solo un'occasione per fare esercizio fisico e divertirsi, ma anche un'opportunità per trascorrere del tempo di qualità con la famiglia e gli amici, creando ricordi indimenticabili. In caso di maltempo, l'evento verrà posticipato al 30 giugno. Per assicurarsi un posto, è consigliabile iscriversi il prima possibile tramite whatsapp ai numeri 389.3188838 o 371.6934117. L'iniziativa è promossa dalla Pro loco. Albese - Domani sera, sabato 15, si terrà l’evento «Forever Young - Tutta la musica di una vita: la tua!» presso l'area delle feste, luogo di ritrovo per tutti coloro che vogliono rivivere le emozioni musicali degli anni '70, '80 e '90. L'evento, organizzato dalla Pro loco di Albese con il patrocinio del Comune e il supporto dei volontari, promette una serata all'insegna del divertimento e della buona musica. La cucina aprirà alle 19 e la serata musicale inizierà alle 21 con il Dj Dario Oldani, noto per i suoi set di disco e revival che riportano in vita le hit del passato. Con il suo mix di brani iconici, Oldani trasformerà l'area in una pista da ballo a cielo aperto, dove tutti potranno ballare e cantare al ritmo delle canzoni che hanno segnato le loro vite. «Forever Young» non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, un'occasione per ritrovare vecchi amici e fare nuove conoscenze, unendo generazioni diverse sotto il segno della musica.

Cosa fare a Cantù nel weekend

Cantù - Torna il Teatro in Corte. L’iniziativa è promossa all’interno del ciclo di eventi della rassegna Estate canturina, che allieterà molte delle giornata dei canturini durante la bella stagione, da giugno sino a settembre. In modo particolare domenica 16 giugno, la compagnia teatrale «Svitol» di Lipomo metterà in scena lo spettacolo «Quanti bal in cà Ciappetti». La location è quella di villa Calvi mentre lo spettacolo avrà inizio dalle 21. L’organizzatore dell’evento è la pro loco Per Cantù.

Cantù - Anche quest’anno per gli amanti delle auto d’epoca, ma anche per chi è solo curioso di ammirarne la bellezza e l’eleganza, ecco che torna il 35° Giro del Lario rievocazione del giro notturno del Lario. Il suggestivo evento è in programma per domenica 16 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 11. Anche quest’anno sfileranno nella Città del Mobile alcune delle più belle auto d’epoca mai prodotte dalle case automobilistiche. A organizzare la manifestazione è il Veteran Car Club.

Cabiate - Weekend impegnato in paese dove, tempo permettendo, si terranno sia il torneo di pallacanestro sia la festa della birra, gestita dagli Alpini.

La Pallacanestro Cabiate ha organizzato la terza edizione del 3vs3 che attira atleti da tutta la zona. Quest’anno le squadre presenti sono più di quaranta che si sfideranno per un totale di circa 150 partite. Gli Alpini, invece, animeranno il parco della Pace con musica e cibo per un weekend in compagnia.