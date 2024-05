Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 18 e domenica 19 maggio 2024

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel weekend

Olgiate Comasco - sabato 18 maggio seconda edizione della "Festa nelle vecchie corti", organizzata da Vespa Club Olgiate Comasco, Alpini e Comitati di quartiere. Quattro location dove gustare cucina tradizionale, ascoltare musica e divertirsi: nel parco comunale di Villa Peduzzi, a Bragiola, a Somaino e nella sede degli Alpini (via Garibaldi). Primo appuntamento nel pomeriggio (iscrizioni alle 14.30) a Somaino col torneo di calcetto delle vecchie corti. In serata, dalle 19 cucina aperta nelle quattro location dell'evento.

Olgiate Comasco - "Concerto di Primavera". Domenica 19 maggio, alle 17 nell’auditorium del Medioevo, in primo piano non solo la banda senior del Corpo musicale olgiatese ma anche la miniband e pure una sessantina di piccoli musicisti del corso di avviamento alla musica bandistica promosso nelle scuole primarie di Olgiate Comasco. Il concerto sarà diretto dal maestro Edoardo Piazzoli. Ingresso libero.

Montano Lucino - "Sagra del pizzocchero" nel week-end all’area fiera di via Sant’Andrea a Montano. Apertura sabato 18 maggio con la trentunesima edizione dell’evento: protagoniste indiscusse saranno le specialità tipiche valtellinesi, giunte proprio dalla Valtellina fino al capannone dell’area fiera. La cucina aprirà alle 19, l’asporto sarà disponibile dalle 18.15 alle 18.45. Musica con l’orchestra "Stefano Siena". Domenica, 19 maggio, invece, sarà possibile pranzare dalle 12 (anche con servizio di asporto dalle 11.15 alle 11.45) e cenare dalle 19 sempre con la possibilità d’asporto dalle 18.15 alle 18.45. Montano Lucino - sabato 18 maggio, al centro sportivo di Scimee, dalle 9 alle 13, "Giornata dello sport" a conclusione del progetto "Sport nelle scuole". Verranno presentate le attività della stagione sportiva 2024-2025, compresa la novità della squadra di calcio femminile, per la prima volta presente fra le squadre dell’Aurora.



Lurate Caccivio - "Bioblitz" nel verde, insieme alla scoperta del Plis Sorgenti del torrente Lura. L'iniziativa promossa è un'azione educativa di citizen science (scienza dei cittadini) in cui scienziati, famiglie, studenti, insegnanti e altri membri della comunità lavorano insieme in natura per trovare e identificare il maggior numero possibile di specie viventi. Quest'anno è dedicata in particolare alle farfalle. Sabato 18 maggio, alle 15, ritrovo al parcheggio del centro sportivo di via Caio Plinio, i partecipanti saranno accolti dagli educatori ambientali dalla cooperativa sociale "Koinè" per poi partire alla scoperta della natura. Per partecipare è sufficiente scaricare gratuitamente sullo smartphone l'applicazione INaturalist, creare il un profilo, aderire al progetto "Bioblitz Lombardia 2024" e partecipare a una delle attività proposte dalle aree protette della Lombardia. Dopodiché sarà sufficiente scattare una fotografia alla biodiversità e caricarla sull'applicazione.

Cosa fare a Erba nel weekend

Altavilla - Raduno di bande giovanili: l’oratorio San Luigi, domenica 19 maggio, ospiterà la banda locale e i corpi musicali giovanili di Appiano Gentile, Molteno, Monte Olimpino con Montano Lucino e Maslianico. A fare "gli onori di casa" sarà il Corpo musicale Santa Cecilia, che proprio dieci anni fa, su proposta del maestro Michele Cappelletti, istituì la sezione giovanile della banda. Si tratta quindi del primo importante traguardo per la storica banda locale: era il 2014 quando Cappelletti, supportato dal presidente Giancarlo Binaghi e dal vice maestro Gianpietro Anzani, propose di fondare la sezione giovanile del Corpo Musicale di Albavilla. E in questo decennio con tante attività, il sodalizio ha formato tanti giovani musicisti in un clima di amicizia e condivisione, facendo nascere in loro la passione per la musica e accompagnandoli nella crescita. Domenica 19, a partire dalle 15, l’evento “Musicando" ospiterà dunque in oratorio, oltre all’esibizione della banda giovanile di Albavilla, anche quella dei gruppi giovanili delle bande di Appiano Gentile, Molteno, Monte Olimpino, Montano Lucino e Maslianico. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.

Alzate - Trofeo Gruppo Brianza Nord: domenica 19, c’è la 41esima edizione della corsa podistica, organizzata dal Gruppo Brianza Nord in collaborazione con la Pro loco e con patrocinio del Comune. La partenza è prevista dalle 7.30 alle 9 dal Palazzetto dello Sport per la camminata, omologata per i concorsi Fiasp e Internazionali Ivv e Concorso piede alato concorso provinciale Paesaggi lariani. Si tratta di una camminata di tipo podistico ludico-motorio a passo libero, aperta a tutti e con percorsi da 7,13,19 e 22 chilometri. Sarà donato ai gruppi di più di dieci partecipanti un omaggio in ricordo dell’evento. Per tutta la giornata, attivo il servizio bar al Palazzetto a cura della Pro loco. Tutti sono invitati a partecipare.

Inverigo - Non si fermano gli eco-trekking organizzati dal gruppo SiAmo Inverigo. Dopo l’appuntamento di aprile, nel quale i volontari hanno ripulito parte del centro paese partendo dalle Poste, domani, domenica 19 maggio si svolgerà l’eco-trekking di maggio. Armati di guanti, giubbotti e palette i volontari e i cittadini che vorranno partecipare all’iniziativa domani si concentreranno in un’area che, come scritto dal gruppo, "non è mai stata presa in considerazione" da loro: la zona industriale in Val Sorda. "Una zona molto vasta dove sicuramente ci sarà da lavorare", scrivono sulle loro pagine. Il ritrovo, per chi vorrà partecipare, è alle 8.30 al parcheggio della Tramo.