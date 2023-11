Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 18 e domenica 19 novembre 2023

Dai tanti appuntamenti a Como a un territorio canturino teatrale, passando per gli appuntamenti della lettura erbesi e ai tanti e variegati eventi dell'Olgiatese. Si avvicina un altro fine settimana e come al solito vi offriamo la nostra selezione di appuntamenti da non perdere.

Cosa fare a Como

- Nell'ambito del progetto "Per lago e per terra (lungo un filo di seta)" sostenuto da Fondazione Cariplo, il Museo della Seta promuove e Sentiero dei Sogni organizza, la passeggiata creativa Da Plinio a Eli Riva - Il genius loci di Como. Il ritrovo è fissato per le 9.45 di sabato 18 novembre in via Odescalchi a Como, presso l'opera più nota di Eli Riva (Rovenna, 21 novembre 1921 – Como, 12 febbraio 2007) presente in città e ispirata, nella sua impostazione formale, alle edicole dei Plinii collocate ai lati dell'ingresso del Duomo: la statua di papa Innocenzo XI realizzata tra il 1991 e il 1993 su commissione della Famiglia Comasca. L'itinerario di circa 2,5 chilometri si snoderà tra il centro storico e i quartieri di Como Borghi e San Martino, per scoprire alcune delle opere di Eli Riva presenti in città:

portone, maniglie e "Piastre" (anno 1956-57) in un condominio di via Manara 3/A;

un'altra serie di "Piastre" in un edificio privato di via Magenta 15 (anch'esse degli anni 1956-57);

la chiesa di San Giuseppe, per la quale tra gli anni Sessanta e Ottanta Riva realizzò un "Cristo risorgente in sepolcro", il tabernacolo e una "Sacra Famiglia";

il Museo della Seta, dove per l'occasione saranno esposte una serie di sculture in bronzo e in legno;

la sede dell'Università in via Valleggio, che conserva una scultura astratta di Riva dedicata all'onorevole Francesco Casati, uno dei "padri" dell'ateneo comasco.

Conclusione entro le ore 13 nella piazza tra il Museo della Seta e l'Università dell'Insubria, che un anno fa fu oggetto di una petizione, sottoscritta da 252 comaschi, perché fosse intitolata proprio a Eli Riva, "ultimo dei Maestri Comacini". La proposta è stata accolta dalla Giunta comunale ed è in corso di definizione l'accordo tra il Comune di Como e l'Università dell'Insubria per porre la targa.

- Sabato 18 novembre 2023 alle 11 sarà possibile visitare il Teatro Sociale di Como, il dietro le quinte, scoprire la storia di una delle sale più antiche e prestigiose del Nord Italia e quei luoghi solitamente inaccessibili agli spettatori; a seguire, chi lo desidera può terminare la mattinata con un aperitivo con una degustazione enogastronomica, che cambia a seconda dei prodotti del territorio disponibili, presso il Ristorante In Teatro. Costo visita: 8€ a persona, 15€ a coppia, 5€ dal terzo biglietto e under18, aperitivo 5€ a persona.

- Allo Spazio Gloria, sabato 18 novembre alle 16.30, va in scena "Care Seekers - In cerca di cura" un film documentario per riflettere sul futuro degli anziani non autosufficienti e bisognosi di cure. Cosa significa, realmente, avere e ricevere cura? Quale cura ci (a)spetta? Se lo chiedono i protagonisti di quattro storie - Vanni e Natalia, che hanno assistito le rispettive madri; la badante Vasilica; le operatrici sanitarie di una casa di riposo; quattro amiche decise a passare insieme la vecchiaia in Sardegna. Quattro storie, quattro racconti di cura che si incontrano in un surreale viaggio in macchina per la pianura padana. Ad ogni capitolo una delle protagoniste si aggiunge al variopinto gruppo alla ricerca di una risposta alla grande domanda che anima l’intero racconto: “quale cura ci (a)spetta?” Tra soste e autostop, bivi e vicoli ciechi, le strade si confondono e la meta rimane un miraggio. Non resta che proseguire il viaggio. Tutti provano a dare risposte attraverso idee, confronti ed esperienze. Ingresso libero.

- Ritorna nel mese di novembre il Como Contemporary Festival, nato nel 2019 nella fucina di idee dell’Associazione Culturale Polifonie. Un fitto programma di eventi si snoderà dal 4 al 26 novembre 2023 in varie sedi della città di Como e a Cernobbio. Il CO.CO.Fe rappresenta un momento unico nel panorama culturale comasco, in cui la musica d’oggi si intreccia e si contamina con altre arti, dalla poesia al teatro, dalla danza alla fiber art, proponendo pagine composte per l’occasione ed eseguite in prima mondiale. Sabato 18 novembre 2023, alle 18.30 al Pontificio Collegio Gallio si terrà Pianoforte e live electronics con Alfonso Alberti al pianoforte, Maurilio Cacciatore live electronics e le musiche di Ivan Fedele (prima esecuzione italiana).

- Al Teatro Sociale di Como riparte anche "Prosa Open", la rassegna più leggera che vuole far ridere, svagare e riflettere allo stesso tempo, in collaborazione con MyNina Spettacoli. Ad inaugurare la rassegna, sabato 18 novembre, alle 20.30, sarà Debora Villa con il nuovo spettacolo 20 di risate per celebrare i suoi primi 20 anni di carriera. E qui trovate tutte le informazioni necessarie.

- Sabato 18 novembre, alle 21, il Teatro Cristallo di Breccia, farà da cornice a uno spettacolo di beneficenza: il ricavato della serata andrà a sostegno delle attività della mensa di solidarietà di Casa Nazareth. Anche in questo caso abbiamo scritto un articolo su Casa Nazareth e sullo spettacolo.

- Sabato 18 novembre, alle 21 alla Piccola Accademia, andrà in scena lo spettacolo teatrale Teberan, il vento che viene. Tratto da "I sette contro Tebe di Eschilo", "Teberan, il vento che viene" è una pièce teatrale sullo sfondo tristemente attuale della guerra. L’inizio è di assedio, guerra incombente, abisso d’angoscia. Poi, progressivamente, nelle pieghe della paura, non si distingue più il nemico dall’amico, il buono dal cattivo, il giusto dall’atroce. Tutto si confonde e si perde la ragione della guerra: così fiorisce la lotta, senza tempo e senza patria, oggi a Gaza come a Tebe venticinque secoli fa, come girando intorno ad una libertà per cui vivere e morire. E Teheran costituisce un aggravio ulteriore alla guerra, quella combattuta quotidianamente dalla gran parte delle donne, costrette a vivere condizioni di umiliante inferiorità e a atti di coraggio quali il semplice rifiuto di indossare un velo, atti per i quali si perde anche la vita. Ingresso € 10. Info e prenotazioni info@teatrogruppopopolare.it - 349 3326423.

- In occasione della Giornata Mondiale degli Alberi, Villa del Grumello celebra il proprio patrimonio naturalistico con una giornata di eventi e di attività per adulti e bambini, a ingresso libero domenica 19 novembre, dalle 10 del mattino a metà pomeriggio. A proposito di questo evento abbiamo scritto un articolo sul nostro sito.

- Per gli amanti dell'hockey domenica 19 novembre alle 18.45 c'è l'imperdibile appuntamento allo Stadio del Ghiaccio di Casate per la partita tra Hockey Como e Alleghe Hockey per il Campionato senior Italian Hockey League.

Cantù

Cantù - Continua la rassegna teatrale del Teatro San Teodoro. Domenica 19 novembre alle 21 sul palco del teatro canturino andrà in scena "Ecologia Capitalista. Dio non fa la differenziata". Sapevi che Groenlandia significa terra verde? Che un giorno Milano sarà una città di mare? E che l’acqua in bottiglia viene principalmente dall’Africa? Personalmente no, e sinceramente, non mi interessa… Il racconto, la riflessione di un ragazzo rispetto al mondo che lo circonda. Il presente, il passato, ma soprattutto il futuro. Pensieri su grandi sistemi si intrecciano a piccole paure personali che non fanno dormire. Uno spettacolo schietto e trasparente su quello che l’autore pensa veramente sul tema, un teatro popolare, concreto, senza retorica, buonismi e pietismi, accompagnato dalle musiche interpretate da Tommaso Imperiali.

Fino Mornasco - Procede anche la 14esima rassegna teatrale "Maria Clotilde Volpi" dell'Associazione Scuola Famiglia di Fino Mornasco e questa domenica, 19 novembre, ci sarà un appuntamento speciale in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che cadrà il giorno successivo. L'associazione genitori invita bambini e bambine, ragazzi e ragazze a vedere "Aurora", a cura della compagnia "Mumble Teatro" con Giulia Cattaneo e Alice Rossi, uno spettacolo adatto alle famiglie che ha come temi l'avventura, la scoperta e la ricerca, e che l'associazione offrirà per dare a tutti le stesse opportunità di crescita. Appuntamento alle 16.30 al cineteatro "Il Mulino" di piazza Odescalchi in via Raimondi a Fino Mornasco. Per prenotazioni contattare il numero WhatsApp 339.6253118, l'indirizzo asf.finomornasco@gmail.com o compilare il Google form. Asf, per l'occasione, offrirà l'ingresso gratuito ai propri soci e a tutte le famiglie tesserate. Si ricorda che è aperta la campagna tesseramenti per l'anno scolastico 2023/2024.

Erba

Erba - L’oratorio di San Maurizio batte tutti sul tempo e organizza un piacevole mercatino di Natale già per questa domenica, 19 novembre. Dalle 14 alle 18 presso gli spazi dell’oratorio Maria Immacolata ci saranno dunque tante bancarelle per i regali di Natale, con oggettistica realizzata a mano da abili appassionati, ma anche il servizio bar attivo per trascorrere un pomeriggio in compagnia già nella prima atmosfera natalizia di festa.

Erba - Prossimi appuntamenti con le serate di "Note d’autunno", la rassegna culturale del Comune di Erba. Sabato, 18 novembre, alle 21, tributo live a Ennio Morricone con il MovieTrio. La serata si tiene presso la sala polivalente di San Maurizio al costo di 5 euro. Prenotazione allo 031-615527.

Erba - Al Noivoiloro torna l’immancabile "Nuvembar festa". Sabato 18 novembre, dalle 19.30, e domenica 19 novembre, dalle 12.15, presso la sede della cooperativa si potrà mangiare, stare insieme, giocare e divertirsi.

Anzano del Parco - La banda musicale "Giuseppe Verdi" si esibisce in concerto, nel ricordo del caro amico Pierangelo Molteni. L’appuntamento è in programma per sabato 18 novembre alle 21 al centro polifunzionale. Ad andare in scena saranno i musicisti del Corpo musicale "Giuseppe Verdi", che presenteranno il "Concerto per Pierangelo": un'esibizione dedicata al caro amico e storico musicante del sodalizio Pierangelo Molteni, mancato lo scorso 16 febbraio. Molteni aveva cominciato a esibirsi con la banda musicale anzanese a soli 15 anni e non si era mai fermato. Aveva anche suonato collaborando con le bande musicali di Valbrona e di Parravicino. Il concerto sarà diretto dal maestro Francesco Mozzanica. L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata.

Lambrugo - In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che si tiene il 21 novembre, l’Associazione "Il Gambero", ha pensato di organizzare proprio una Festa dell’Albero che si terrà sabato, 18 novembre, alle 15 all’Asilo di Infanzia di Lambrugo. L’evento è aperto a tutti, ma nello specifico, si svolgeranno delle attività rivolte ai più piccoli. Durante l'evento verrà piantumato un gelso e successivamente si terrà la lettura del testo "La storia del Rospo e dell’ape", per i più piccoli. A seguire, la ProLoco di Lambrugo, terrà un laboratorio per tutti i partecipanti, e la giornata si concluderà con una merenda organizzata dall’Associazione Anziani di Lambrugo. La partecipazione è gratuita.

Lurago d'Erba - La Biblioteca "Rosa Maria Picotti" del Comune di Lurago d’Erba, presenta l’appuntamento con le letture animate per bambini dai 3 anni in su, grazie alla collaborazione con le volontarie del progetto "Nati per Leggere". L’iniziativa si terrà sabato, 18 novembre, alle 10 presso la sala bimbi della Biblioteca Comunale, in occasione settimana Nazionale "Nati per leggere", e della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia. Inoltre, durante la mattinata, si presenterà anche la bibliografia del progetto "Mamma Lingua", con le letture in italiano, ucraino e arabo. Per partecipare all’evento, è consigliata l’iscrizione, in quanto saranno massimo 10 i bambini che potranno partecipare. Inoltre, i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.

Tavernerio - Leggere è importante, lo è ancora di più in età pre-scolare: lo sanno bene le biblioteche comunali di Tavernerio e Albese con Cassano. Tornano infatti le letture per i bambini 0-6 anni. L’appuntamento è in programma per sabato 18 novembre dalle 15 presso la biblioteca comunale di Tavernerio. L’attività, che si svolge in occasione della giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre, è organizzata dai comuni e dalle biblioteche di Tavernerio e Albese in collaborazione con il sistema bibliotecario della Brianza Comasca. Le letture ad alta voce sono rivolte a tutti i bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie e sono tenute a cura delle Volontarie del progetto Nati per Leggere.

Olgiate

"Concerto di Santa Cecilia". Protagonista il Corpo musicale olgiatese, diretto dal maestro Edoardo Piazzoli. Evento presentato da Mariella Bernasconi. Ingresso libero. Olgiate Comasco - Sabato 18 novembre, alle 21 nell'auditorium del Medioevo, in via Lucini 2, si terrà il. Protagonista il Corpo musicale olgiatese, diretto dal maestro. Evento presentato da. Ingresso libero.

Olgiate Comasco - Domenica 19 novembre, dalle 18 alle 20.30 al Medioevo, ci sarà "Scarpette rosse": presentazione dell'omonimo volume in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Evento a cura di Simona Barberio, organizzato dai Ragazzi Generazione Z e dal circolo culturale Dialogo, col patrocinio dei Comuni di Olgiate Comasco e Valmorea, della Biblioteca della legalità di Olgiate Comasco, e la partecipazione dell'associazione genitori La Lanterna e della scuola di danza Euforia. In mostra i lavori dei ragazzi e dibattito con esperti. Ingresso libero.

"Urliamo a voce bassa", iniziativa di "Salottino culturale", in collaborazione con la biblioteca civica e l’Amministrazione comunale. Alle 15 al centro polifunzionale di via Ottorino Rossi a Solbiate l’occasione per ascoltare e dialogare con gli ospiti di questo appuntamento. In sala Fabrizio Fagnano che tratterà il tema "Benessere? Allena le emozioni positive", Marina Adotti con "Io 100 anni fa", Manrico Zoli e "La mente, mente" e con "L’ascolto" di Vincenzo Maugeri. Ingresso gratuito con prenotazione tramite il Solbiate con Cagno - Sabato 18 novembre, iniziativa di "Salottino culturale", in collaborazione con la biblioteca civica e l’Amministrazione comunale. Alle 15 al centro polifunzionale di via Ottorino Rossi a Solbiate l’occasione per ascoltare e dialogare con gli ospiti di questo appuntamento. In salache tratterà il tema "Benessere? Allena le emozioni positive",con "Io 100 anni fa",e "La mente, mente" e con "L’ascolto" di. Ingresso gratuito con prenotazione tramite il sito dedicato . Informazioni al 349-1023409.

Lurate Caccivio - "Regalati il Natale con un gesto solidale" è l’evento organizzato dall’associazione "Diversamente Genitori" al centro "Il sollievo", in via Cagnola 1 a Lurate Caccivio, nella giornata di sabato 18 novembre, a partire dalle 18. L’aperitivo, offerto in collaborazione della "Pasticceria RM" e "La Casa del Pane", è l’occasione dove verranno presentate, da ammirare e regalarsi, pregiate porcellane inglesi, raffinati cristalli e vetri soffiati di Murano di prestigiose firme e articoli da collezione, donati dai titolari dell’antico negozio di Como "Galleria Rusca", la cui attività è cessata nel 2005. L’intero ricavato andrà a sostegno del "Progetto Ossigeno".

Appiano Gentile - Insieme per un obiettivo solidale: i Vigili del fuoco e i volontari Lions uniscono le forze. "Castagne e novello", si chiama così l’evento proposto dal club satellite di Appiano Gentile per la giornata di domani, domenica 19 novembre. Un pomeriggio, dalle 14 alle 17, da trascorrere insieme, all’insegna della convivialità e con un alto fine sociale. A partire da una semplice e quantomai abbordabile offerta minima di 10 euro, infatti, sarà possibile gustare ottime caldarroste e sorseggiare un buon bicchiere di vino, ovviamente... novello. Il ricavato della piccola manifestazione sarà devoluto all’associazione lombarda "Pompieri per sempre" con l’obiettivo di aiutare il sodalizio nell’acquisto di mezzi e attrezzature per il soccorso tecnico urgente destinate al distaccamento appianese.

Appiano Gentile - Musica e poesia per la serata di premiazione di "Appiano degli Usignoli". Appuntamento imperdibile nel tardo pomeriggio di sabato 18 novembre con il momento conclusivo del tradizionale festival. Organizzato dal gruppo di lavoro comunale, in collaborazione con l’associazione culturale "Carlo Linati", presieduta da Dino Vullo, è giunto ormai al traguardo delle 15 edizioni. Quest’anno, in gara, ben 80 poesie in italiano, tre per la sezione giovani, ovvero fino a 25 anni di età, e 13 racconti. Le premiazioni si terranno in Sala consiliare e non, come avvenuto invece lo scorso anno, all’interno dell’area feste, situata nel parco di Villa Rosnati. Durante la serata, cui sono chiamati a partecipare appassionati e non, saranno premiate le prime tre poesie (300, 150 e 100 euro più targa), la prima della sezione giovani (cena per due offerta dal ristorante "Tarantola" e targa) e i tre racconti più belli (targa e pubblicazione sull’antologia). Durante la serata, inoltre, si terrà anche una votazione popolare. Ad allietare il tutto, anche la musica «Tinere Harpa». L’ingresso è gratuito, ma chi desidera partecipare è pregato di mandare un messaggio WhatsApp al numero 339-7952637.

Appiano Gentile - Il gruppo fotografico "Autoscatto" di nuovo in prima fila per esportare cultura e arte, ovviamente con l’occhio puntato sulla fotografia. Appuntamento imperdibile, questo weekend, nella sala polifunzionale "Adolfo Wildt" di piazza Libertà. L’associazione appianese, infatti, ha organizzato un’esposizione dei lavori del fotografo Bruno Fasola. Sabato 18 novembre apertura della mostra dalle 15 alle 18: rimarrà aperta fino al giorno successivo (9.30-12.30 e 15-18). Sempre sabato, alle 17, verrà presentato il volume "Orizzontali" di Fasola. Il chitarrista Davide Crenna eseguirà alcuni brani di musica classica spagnola.

Valmorea - Serata all’insegna della buona musica a Casanova. Sabato 18 novembre, alle 20.45 si potrà assistere al concerto d’organo di Erminio Villa. Organista della chiesa di San Giovanni Bosco di Caversaccio da più di 20 anni e grande appassionato di musica d’organo, Villa si esibirà con lo strumento settecentesco della chiesa di San Biagio. L’invito è rivolto a tutti, amanti della musica ma non solo.

Guanzate - Un sabato da (Pu)pazzi in biblioteca comunale. Proposta imperdibile questo fine settimana grazie alle instancabili volontarie del gruppo "Un sabato da favola". Sabato 18 novembre, alle 15.30, letture animate con appetitosa sorpresa e laboratorio a tema. Un’iniziativa molto particolare, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, che permetterà ai bimbi partecipanti di portare un loro pupazzo così da fargli trascorrere la notte in biblioteca. La seconda parte andrà in scena domenica: i partecipanti, alle 10, si ritroveranno sempre nei locali di viale Rimembranze per riabbracciare i loro amici e scoprire una dolce sorpresa. Prenotazione alla email guanzate@ovestbiblitoeche.it.