Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 23 e domenica 24 settembre 2023

La pioggia inizia a diventare ripetitiva, le temperature scendono e le giornate si accorciano, ma gli eventi a Como e provincia non si fermano mai. Il prossimo fine settimana, infatti, sarà ancora ricco di sorprese, di appuntamenti imperdibili e iniziative a dir poco interessanti. Come al solito la scelta è vasta e varia di tipologia in tipologia, ma ogni settimana ci sentiamo di eleggere un evento a "principe" del weekend e questa volta tocca al Palio del Baradello.

Si chiude il Palio del Baradello

La scorsa settimana la città di Como aveva rivissuto l'entrata in città dell'imperatore Federico di Hohenstaufen detto il "Barbarossa", "La carionala e la corsa delle lavandere" e anche la cena medievale sotto i portici del Broletto. Domenica, invece, si terrà l'evento finale del Palio, ovvero il Grande corteo storico.

Questo il programma: partenza alle 14.30 dall'area Ippocastano. Con la partecipazione di tutti i borghi e comuni aderenti al Palio, l'imperatore Federico e l'Imperatrice, il fratellastro dell'imperatore Corrado conte palatino del Reno, Condottieri, Cavalieri, Arcieri, Nobili e Dame, seguiranno l'Ariete ed il Carroccio. Il Corteo Storico sarà arricchito da numerosi gruppi medievali, tra cui: La Corte del Drago, Sbandieratori e Musici di Tavernola, Sbandieratori e Musici della 'Torre' di Primaluna, Sbandieratori e Musici del Borgo San Lorenzo di Alba, le Cornamuse della Franciacorta, Gruppo allevamento cani di razza Wolfspitz Keeshhond Petra del Lario, Agnese e Le Amiche del Tombolo, e madamigella Gaia Muscolino che darà una dimostrazione di abilità e di affiatamento col suo magnifico cavallo frisone. Saranno presenti le delegazioni medievali di Cantù, Casnate con Bernate, Lomazzo e Lugano. Il percorso si snoderà lungo le strade cittadine via Aldo Moro, via XX Settembre, via Milano, piazza Vittoria, viale Battisti, via Carducci, via Paolo Giovio, piazza delle Medaglie d'Oro, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo, via Plinio, con arrivo in piazza Cavour. Spettacolare esibizione di tutti I gruppi che hanno partecipato al gran corteo. Al termine proclamazione del borgo vincitore del Palio 2023 e consegna del drappo.

Sabato 23 settembre il Tempio Voltiano si trasforma in un palcoscenico di indagini e sospetti con “Cluedo – Space Odissey”, evento in cui i giovani partecipanti vengono catapultati indietro nel tempo, ai giorni di Alessandro Volta, per risolvere un mistero in pieno “stile Cluedo”. Indossando i panni di detective in piena regola e immersi in un’atmosfera storica e intrigante, le ragazze e i ragazzi sono invitati a mettersi alla prova e a svolgere indagini in pena regola per risolvere il caso di una morte sospetta all’interno del Tempio Voltiano. L’evento si svolge sotto l’egida delle “Giornate Europee del Patrimonio” (23 e 24 settembre), nate nel 1985 per promuovere la diffusione del patrimonio culturale attraverso due giornate di apertura al pubblico di mostre e musei, oltre all’organizzazione di eventi ad hoc negli oltre 50 Paesi partecipanti. Qualche info in più: durata prevista circa tre ore, dalle 14 alle 17 (suddivisi in due gruppi). Iscrizione all’attività gratuita mentre ingresso Tempio Voltiano 3 euro. Partecipazione: è possibile partecipare singolarmente o con una squadra di massimo cinque persone (che possono prenotare tutti i biglietti in un solo ordine). Età minima richiesta per partecipare: 16 anni. Iscrizione obbligatoria online.

Dal 23 settembre al 22 dicembre 2023 il Museo della Seta di Como ospiterà il nuovo progetto dell’artista Davide Molteni intitolato “Riarte, dettagli di colore”. Le opere in mostra nascono dall'idea di utilizzare copie di quadri di grandi artisti che vengono reinterpretate in un'ottica dadaista. Da Salvador Dalì a Pablo Picasso, da Leonardo Da Vinci a Sandro Botticelli... uno ad uno i capolavori dei più grandi maestri della storia dell’arte vengono reinventati dall’artista comasco. Qui, in questo articolo scritto da noi, trovate tutte le informazioni che vi servono.

Alla Villa del Grumello, domenica 24 settembre, si terrà "Libri di Corsa": una domenica tra sport, cultura e paesaggio con la consueta staffetta letteraria che aprirà la sesta edizione. Una giornata ricca di appuntamenti, anche con il teatro e la narrazione per i più piccoli e il concerto dei Sulutumana per tutti. Anche in questo caso, in questo articolo scritto da noi potete trovare tutti i dettagli.

Cantù - Dopo averci accompagnato in questi ultimi mesi, anche gli eventi dell'Estate Canturina volgono al termine:

Oggi, venerdì 22 settembre, alle 19 nell'ex chiesa Sant'Ambrogio, si terrà l'incontro con Alessia Gazzola per la rassegna "Sfoglia Cantù" e la presentazione del nuovo libro dell'autrice. L'evento è in collaborazione con associazione "Le Sfogliatelle" ed è a cura della Biblioteca U. Bernasconi.

e la presentazione del nuovo libro dell'autrice. L'evento è in collaborazione con associazione "Le Sfogliatelle" ed è a cura della Biblioteca U. Bernasconi. Sabato 23 e domenica 24 in piazza Garibaldi si terrà una sfida culinaria dal risultato imprevedibile, "Cacio e pepe vs Carbonara" . Per entrambi i giorni la piazza della città metterà a disposizione tanto cibo, il servizio bar, musica dal vivo, birre selezionate, area relax e servizio d'asporto. Tutto questo a ingresso libero.

. Per entrambi i giorni la piazza della città metterà a disposizione tanto cibo, il servizio bar, musica dal vivo, birre selezionate, area relax e servizio d'asporto. Tutto questo a ingresso libero. Sabato sera, invece, al Teatro San Teodoro andrà in scena lo spettacolo della compagnia "I Ruzanivul" in occasione del centenario del Gruppo Alpini di Cantù.

Mariano - Una sfilata a scopo benefico lungo via Risorgimento è in programma per domenica 24 settembre. Lo scopo è quello di aiutare l’orfanotrofio Sartimieri, in Ughanda. L’iniziativa "Mod&art" è stata portata avanti dal negozio di abbigliamento Lorella, con la collaborazione creativa dell’artista Riccardo Gaffuri e la musica live della band marianese I Fracassoni. Ospite speciale l’ex campione di ciclismo Gianbattista Baronchelli (professionista dal 1974 al 1989, nel 1980 fu medaglia d'argento ai mondiali di Sallanches. In carriera vinse inoltre due Giri di Lombardia, un Giro del Piemonte, sei Giri dell'Appennino consecutivi e cinque tappe al Giro d'Italia). Le modelle sfileranno con delle borse e una parte del ricavato supporterà i bambini ugandesi. La sfilata prenderà il via alle 16, la musica però inizierà un’ora prima e proseguirà poi anche tra le 17 e le 18.

Erba - Era in corsa per l'evento "principe" della settimana, ma la 14esina "Mostra Scambio" a Lariofiere si deve accontentare del primo posto negli eventi erbesi. Organizzata dall’Associazione Amici della Paraplegia, con il patrocinio dell’Associazione Amatori Veicoli Storici, A.A.V.S, Federata FIVA dal 2000, e con il sostegno di oltre 34 associazioni ruotanti intorno al tema delle auto e moto storiche. È l’unica Mostra Scambio in Italia organizzata non per il tradizionale e corretto business, ma per raccogliere e devolvere ad alcune opere di solidarietà i fondi raccolti in questo contesto. Per saperne di più vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato alla mostra.

Erba - A parco Majnoni domani, sabato 23 settembre, dalle 10 alle 12.30 de dalle 14 alle 18 si terrà la Festa dello Sport.

Canzo - "Puliamo la Val Ravella" è il titolo dell’iniziativa promossa da Ersaf e Lagambiente per domenica 24 settembre, inserita nel progetto "Puliamo il mondo". Agli escursionisti che vorranno partecipare saranno consegnati guanti e sacchetti per raccogliere i rifiuti lungo il loro cammino. In questo modo ci sarà il contributo di tutti per la pulizia della Val Ravella a Canzo. Il ritrovo è fissato a partire dalle 8.30 presso il parcheggio in località Gajum, dove iniziano le mulattiere per la valle. I volontari consegneranno sacchetti e pettorine per la raccolta dei rifiuti.

Per i coraggiosi dalle 11 a Primalpe si cercheranno di recuperare alcuni rifiuti dalla scarpata vicino al torrente dove una volta venivano gettati i rifiuti dell’alpeggio. Dopo la passeggiata, dalle 14 alle 15, l’appuntamento è al centro di Primalpe per la consegna del «bottino» raccolto durante il trekking. Alle 15 sarà possibile anche gustare una piccola merenda.

Ponte Lambro - Torna la tradizione con la Festa di Lezza. La Pro loco organizza per domenica 24 settembre la manifestazione che vedrà protagonista la frazione pontelambrese. Dalle 10 alle 19 le strade (in particolare le vie Garibaldi, Colombo e Trieste) si animeranno di mercatini, street food, macchine customizzate e percorso artistico, ma tante sono le iniziative che si alterneranno nel corso della giornata. Per i bambini saranno presenti gonfiabili, go kart e tricicli in legno nei pressi della scuola "Aldo Moro" e stand dello zucchero filato.

Ponte Lambro - È tutto pronto per la 14esima edizione della "Festa delle Api", che si terrà presso Villa Guaita di Ponte Lambro nel weekend del 23 e 24 settembre. L’iniziativa, dedicata al favoloso mondo delle api e dell’apicoltura, vedrà molti eventi: dal mercato bio, con miele e altri prodotti agricoli, alle animazioni per bambini, alle conferenze per gli apicoltori e molto altro ancora. Qui sotto il programma completo.

Olgiate Comasco - Venerdì 22 settembre, alle 20.30 al centro congressi Medioevo, si terrà l'apertura della mostra "Grafica & fotografia nella comunicazione pubblicitaria", 50 anni di storia della comunicazione con bozzetti di Giancarlo Peruffo. Alle 21 incontro con "Le poesie bastarde" di Adriana Somaini, che dialoga col giornalista Massimo Del Viscio. Evento organizzato dal circolo culturale Dialogo, al termine della serata buffet. Ingresso libero.

Olgiate Comasco - Venerdì 22 settembre, alle 21, nell'auditorium del Medioevo, ci sarà l'incontro con Alberto Pellai, noto psicoterapeuta dell'età evolutiva. Organizza il Basket Olgiate Comasco. Ingresso libero.

Villa Guardia - Sabato 23 settembre, dalle 18, si terrà il Basket Bier nel parco comunale di via Tevere/via Varesina con la presentazione delle squadre di pallacanestro del Gs Villa Guardia. Servizio cucina, tanta birra e il piatto speciale dell'evento: la Mortazola. Dalle 21 musica live con i Miss Match e gli In2pretense.

Lurate Caccivio - Un pomeriggio per riflettere sulla violenza di ogni genere, di ogni forma. L’appuntamento da segnare in agenda è quello pensato per domani, sabato 23 settembre, alle 17.30, al centro culturale Spazio Volta 3. All’interno dei locali della biblioteca, infatti, verrà presentato il libro di Fabiola Grosso. "Se è amore non brucia" racconta la storia di William Pezzullo, vittima di un attacco con l'acido da parte della ex. Un punto di vista diverso, dove la vittima è un uomo. Continuano così gli appuntamenti culturali programmati dalla biblioteca. L’ingresso è libero.

Lurate Caccivio - I Pink Floyd e il loro Atom heart mother tornano a splendere in un concerto d’eccezione. Domani, sabato 23 settembre, alle 21 in piazza Mercato, si esibiranno i Pink Tonik insieme al Corpo musicale Santa Cecilia e il Free Angels’ voices.

Bulgarograsso - Buon cibo e divertimento andando alla scoperta del paese. La Pro loco, guidata dal presidente Ferruccio Cotta, insieme al gruppo dei "Pesca Boys", all’associazione "Amateur Radio Society" e la cooperativa "Il Mosaico", organizza la prima edizione della "Festa dei cortili". Domani, sabato 23 settembre, dalle 18 alle 23, i partecipanti potranno visitare quattro cortili di via Battisti dove si troveranno proposte di gusto. Al numero 10 aperitivo con stuzzichini; al 18 pizza, polenta e zola, pasta e patatine; al 28, arrosticini, salamella, patatine; al 15 candy shop, zucchero filato, caffè, dessert e un goccio di vino. Suonerà il gruppo folkloristico "Sem chi insci cui Scusaritt" e si esibiranno i "Trampolieri tra le nuvole" con il loro soap balloon show. Inoltre, luna park vintage e musica con karaoke. Partecipare è molto semplice: basterà scegliere il menù all’inizio del percorso oppure girare per i cortili e gustare tutto quello che si desidera.