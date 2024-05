Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 25 e domenica 26 maggio 2024

Giunta alla 51^ edizione, l’evento podistico è organizzato dall’associazione Done, Gruppo missionario Cremnago con il patrocinio del Comune di Inverigo. Quattro sono i percorsi nei quali ci si potrà cimentare: da quello più breve di 8 km fino a quello di 24, passando per i percorsi di 13 e 18 km. La partenza sarà libera tra le 7.30 e le 9 e il ritrovo sarà all’oratorio San Luigi in Piazza San Vincenzo a Cremnago. I primi 10 gruppi, composti da almeno 20 partecipanti, riceveranno un premio con prodotti gastronomici confezionati.

Per i singoli è richiesto un contributo di partecipazione di 3,50 euro, per gli iscritti a Fiasp; di 4 euro per chi non è socio. Chi vorrà dare un contributo a sostegno dell’evento di 7 euro (per i soci Fiasp) e di 7,50 per i non soci, riceverà come dono promozionale delle calze tecniche sportive. Anche per quest’anno, con la Marciaverde della Brianza, l’associazione Done donerà il ricavato della manifestazione all’associazione Clup.

Il sodalizio di Hombolo, in Tanzania, utilizzerà i fondi per il progetto di scolarizzazione avviato nel 2005.