Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024

Venerdì è arrivato e vuol dire solo una cosa: si avvicinano i tanto attesi eventi del fine settimana. Ecco quindi una selezioni degli appuntamenti a Como e provincia per gli appassionati di ogni attività.

Cosa fare a Como

Como - Le Scuole del Teatro Sociale di Como ampliano la loro offerta con un nuovo corso che promette una fortissima energia. In programma tra febbraio e marzo, quattro workshop di Danze dell'Africa Occidentale, tenuti dall’insegnante Simona Cigardi, accompagnata da Riccardo Sollami alle percussioni. Una serie di quattro incontri per approfondire l'ascolto del proprio corpo e sviluppare il suo potenziale espressivo. Durante gli incontri ci si avvicinerà all'ascolto della musica a percussione e grazie alla sua comprensione si costruiranno delle sequenze coreografiche che rispetteranno il potenziale espressivo di ogni persona. I workshop, della durata di 2 ore ciascuno, si terranno nella Sala Pittori del Teatro, nelle seguenti date: sabato 3 e 17 febbraio, 2 e 16 marzo, dalle 10 alle 12.

Como - Prosegue il calendario di visite proposto dall’Ufficio Beni artistici della Diocesi di Como con un appuntamento dedicato alla chiesa di Santa Cecilia. La chiesa, gioiello del barocco, conta una lunga e articolata storia architettonica e decorativa segnata da episodi di grandissimo rilievo. Per l’occasione sarà proiettata la pala di Orazio Gentileschi realizzata per l’altare maggiore della chiesa, oggi alla Pinacoteca di Brera con un approfondimento di Alberto Rovi. Il ritrovo sarà sabato 3 febbraio alle 14.15 davanti alla chiesa, inizierà la visita alle 14.30 e finirà intorno alle 16.

Como - "Mia moglie è una squillo" commedia in tre atti brillanti di Claudio Morici e inscenata dalla compagnia "Quelli del 26 luglio". L'appuntamento è per il 3 febbraio alle 21. Una casalinga insoddisfatta, ignorata da marito e figlia. Due amici un po' particolari. Ma uno squillo inatteso sconvolgerà gli equilibri in quella casa... e non solo! E nulla sarà più come prima. Cosa succede quando i desideri più nascosti e perversi corrono lungo il filo di un telefono? Una commedia esilarante, ricca di equivoci e situazioni al limite dell'assurdo. Parafrasi di una realtà fatta di incomunicabilità e ipocrisie... ma tutta da ridere.

Como - Sabato 3 febbraio 2024 alle 21 è in cartellone alla Piccola Accademia di TeatroGruppo Popolare lo spettacolo teatrale "Il primo miracolo di Gesù" di Mario Bianchi. La vicenda di Mario Bianchi attraversa brevemente, con leggerezza e tenerezza laica, la parabola evangelica, emancipandosi e diventando un percorso in cui, nella narrazione di Gianpiero Liga, tre bambini vanno alla ricerca dei propri padri, sottratti dalla guerra, che ritroveranno solo quando la parola riuscirà a compiere il miracolo per cui è stata concepita: farsi artefice di pace, riuscire a immaginare possibilità altre alla minaccia della guerra, soprattutto aprire mille finestre oltre le quali poter vedere mondi possibili, così come le apre Manir, il costruttore di finestre, personaggio chiave del racconto.

Como - In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide il WWF Insubria organizza un'escursione guidata gratuita lungo il perimetro dell'Oasi WWF del Bassone alla Torbiera di Albate, domenica 4 febbraio alle 9.30.

Como - Il Corpo Musicale Albatese festeggerà in musica l'arrivo del carnevale con un concerto a tema alle 21 di sabato 3 febbraio 2024. Dirige il Maestro Lorenzo Fossati.

Alta Valle Intelvi - È tutto pronto per il carnevale lanzese. Domenica 4 febbraio si terrà prima la risottata, a cui seguirà la consueta sfilata per le vie del paese alle 14.30, poi giochi per i più piccoli. La festa sarà accompagnata dalla musica degli Sbandati.

Schignano - Domenica 4 febbraio va in scena la “prima” della tradizionale sfilata del carnevale di Schignano. Un appuntamento solitamente dedicata ai più piccoli.

Cantù

Cantù - Sabato 3 febbraio alle 21 andrà in scena al Teatro San Teodoro "R+G" di Stefano Cordella. R+G è una drammaturgia originale ispirata a Romeo e Giulietta. Il capolavoro di Shakespeare è una fonte inesauribile di spunti e temi che riletti oggi possono raccontare le contraddizioni del nostro tempo. Si metterà a fuoco l’inquietudine adolescenziale che porta Romeo e Giulietta a vivere la storia d’amore forse più famosa della letteratura e a morire in nome di questo amore dopo soli 4 giorni dal loro primo incontro. I nostri due protagonisti raccontano la condizione di disagio che capita di attraversare a quell’età: la paura di essere sbagliati, il giudizio dei coetanei, i rapporti conflittuali con la famiglia sono solo alcuni dei temi che vengono affrontati nello spettacolo. Ingresso: €18,00 biglietto intero €16,00 biglietto ridotto €14,00 biglietto BCC €9,00 biglietto 50%.

Mariano Comense - L’oratorio San Rocco si prepara per la festa della famiglia che è in programma per domenica 4 febbraio. La giornata inizierà alle 10.30 con la messa, dopodiché alle 12.30 il pranzo in oratorio, alle 14.30 il via alla tombolata con la presentazione dell’estate 2024 tra vacanze, esperienze e oratorio estivo, si chiuderà alle 16.30 con il falò della Giubiana. Le iscrizioni restano aperte fino alla mattinata di sabato 3 febbraio.

Erba

Eupilio - A un anno dalla sua presentazione si parlerà del progetto "Sport terapia integrata" promosso dalla Federazione italiana di canottaggio e attuato al Centro remiero lago di Pusiano. L’incontro di svolgerà sabato 3 febbraio, alle 11, presso la sede del centro eupiliese. Un percorso, quello avviato lo scorso anno, che permette di vivere lo sport non solo nella sua veste agonistica ma anche come metodo di prevenzione e cura. Avviato il 13 febbraio 2023 e mai interrotto, il progetto è rivolto a pazienti o ex pazienti oncologici, persone over 65, personale sanitario e persone con malattie croniche.

Eupilio - Riapre la chiesa di San Lorenzo. Sabato 3 febbraio, la frazione di Penzano potrà festeggiare l’inaugurazione dell’edificio religioso, completamente messo in sicurezza dopo la chiusura avvenuta nel maggio del 2022. In occasione della giornata dedicata a San Biagio, la chiesa ospiterà al celebrazione alle 15, con la benedizione della gola. Al termine sul sagrato sarà possibile assaggiare una fetta di panettone e bere un caldo bicchiere di vin brulé.

Canzo - "Il futuro del monte San Primo - Tra riqualificazione necessaria e insostenibile innevamento". E’ questo il titolo dell’incontro pubblico organizzato dal Partito democratico provinciale di Como per sabato 3 febbraio. L’appuntamento è alle 10 presso la sala di Palazzo Tentorio. Interverranno la capogruppo Pd alla Camera dei Deputati Chiara Braga, il consigliere regionale Angelo Orsenigo, la componente del direttivo regionale di Legambiente Costanza Panella e Matteo Frigerio dei Giovani Democratici di Como.

Albavilla - Festa della Giubiana nel segno della tradizione con la manifestazione organizzata dal gruppo folkloristico I Paisan. Appuntamento a sabato sera: dalle 18.30 aprirà la cucina nella sede del gruppo in via Carcano 71/A. Si potranno gustare risotto con luganiga, salamelle, frittelle e vin brulé. Dalle 21 corteo medievale, tribunale dell’Inquisizione e condanna al rogo della Giubiana, a Corogna. Seguirà spettacolo pirotecnico. La manifestazione è organizzata dal gruppo folkloristico e rientra nell’ambito dell’iniziativa Restiamo Insieme promossa e finanziata da Regione Lombardia; è patrocinata dal Comune. Ingresso libero, la cittadinanza è invitata. Informazioni: 334/9271730 o 349/1928669.

Orsenigo - Festa di San Biagio: celebrazioni a Parzano per il patrono della frazione. Iniziano oggi, 2 febbraio, con la tradizionale candelora, le messe e la benedizione dei panettoni, e proseguiranno fino a lunedì 5 febbraio. Il programma delle prossime celebrazioni prevede: sabato 3, alle 10.30, messa solenne a Parzano; a seguire benedizione dei panettoni (ciascuno deve portare il proprio). Successivamente, alle 18, messa in parrocchia. Domenica 4 febbraio: messa alle 10.30 a Parzano. Seguirà aperitivo in piazza con la "ruota della fortuna". Alle 14.30 vesperi. Nel pomeriggio, ci sarà la tradizionale sagra in piazza, accompagnata dal Corpo musicale orsenighese "La Trionfale". In giornata passeranno gli incaricati a raccogliere i "canestri". Alle 18, messa. Durante le celebrazioni di sabato e domenica sarà possibile benedire la gola. Lunedì 5 febbraio, alle 15, messa per Sant’Agata a Orsenigo, alle 20.30 a Parzano. Per la tradizionale "ruota della fortuna" i numeri sono stati forniti prima e dopo le celebrazioni dello scorso fine settimana; la ruota sarà fatta girare dopo la messa del 4 febbraio. Tutta la comunità è invitata alle celebrazioni.

Alzate - Guardaroba solidale: c’è il primo appuntamento dell’anno con la consueta iniziativa solidale. E’ in programma per questa mattina, sabato 3 febbraio. E’ il primo appuntamento dopo la "pausa" delle feste. Gli orari di apertura sono sempre gli stessi: dalle 9.30 alle 10.30, presso il magazzino comunale di via Roggia Lubiana. In quella sede si potranno conferire capi di vestiario e per la casa, che saranno ritirati dai volontari del progetto per essere poi destinati dai Servizi sociali comunali alle persone e alle famiglie in difficoltà sul territorio. Per ottenere maggiori informazioni in merito al Guardaroba solidale è possibile rivolgersi direttamente all’ufficio Servizi sociali inviando una mail a servizisociali@alzatebrianza.org o contattando telefonicamente il numero 031/6349308.

Montorfano - Festa di San Biagio: a Montorfano ci sono le celebrazioni religiose con la parrocchia San Giovanni Evangelista. Dopo la messa "della candelora" di oggi, venerdì, in chiesa parrocchiale, il programma del fine settimana di sabato 3 e domenica 4 febbraio prevede alcuni momenti per celebrare San Biagio e la Giornata della vita. Al termine delle messe festive è in programma il ricordo di San Biagio, vescovo e martire, con la benedizione ai fedeli per chiedere il dono della salute. Dopo la messa è inoltre prevista una celebrazione nell’ambito della Giornata per la vita con la benedizione delle mamme in attesa. Tutta la comunità religiosa è invitata a partecipare alle celebrazioni del fine settimana organizzate dalla parrocchia montorfanese.

Olgiate

Olgiate Comasco - Sabato 3 febbraio, dalle 14.30, carnevale dei bambini organizzato dalla Pro loco all’Area Feste 24 nel parco di Villa Peduzzi. Alle 16.30 Nutella party, a seguire aperitivo. In cucina si daranno da fare Alpini e Avis. organizzato dalla Pro loco all’Area Feste 24 nel parco di Villa Peduzzi. Alle 16.30 Nutella party, a seguire aperitivo. In cucina si daranno da fare Alpini e Avis.

San Fermo della Battaglia - Domenica 4 febbraio alle 17, all'Auditorium di via Lancini si terrà il concerto "La dolce malinconia del crepuscolo: Brahms e il Quintetto per clarinetto". Qui trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Cavallasca - La parrocchia San Michele organizza una cena per le 19.30 di sabato 3 febbraio all’oratorio di San Michele. Per ulteriori informazioni e per prenotare la propria partecipazione, basterà contattare la cartoleria di Paola Negretti, Acconciature Emi o Acconciature Franca.

Solbiate con Cagno - Sabato 3 febbraio, alle 15, appuntamento per giovani atleti e per le loro famiglie al centro sportivo di Concagno. Junior Tennis Training, in collaborazione con la Polisportiva Intercomunale, il Comune, attraverso la Commissione biblioteca, e l’oratorio, propone un incontro dedicato alla "Psicologia dello sport nella vita quotidiana". Interverrà la dottoressa Alessandra Visconti, mental coach della Fitp.

Appiano Gentile - Domenica 4 febbraio, alle 18, al ristorante Tarantola in via della Resistenza 29, inaugurazione della mostra fotografica "Ripped Off" di Davide Santillo. A seguire, aperitivo/cena (su prenotazione).

Lurate Caccivio - Un viaggio alla scoperta degli strumenti musicali. La scuola di musica "Pietro Luraschi" del Corpo musicale Santa Cecilia di Lurate Caccivio, in collaborazione con la biblioteca, ha deciso di organizzare una giornata speciale, così da promuovere il magico mondo delle sette notte. L’appuntamento da segnare in programma è quello di sabato 3 febbraio per un incontro rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni. L’inizio dell’open day è stato fissato alle 10.30. Gli organizzatori raccomandano di portare le calze antiscivolo. I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria . Per informazioni è possibile chiamare il numero 031-390061 o scrivere a biblioteca@comune.luratecaccivio.co.it.

Bulgarograsso - La comunità pastorale San Benedetto Abate si prepara a festeggiare la patrona di Bulgarograsso: Sant’Agata Vergine e martire. Un’importante tradizione che, ogni anno, richiama molti fedeli nella chiesa parrocchiale bulgarese. La santa venne martirizzata nel 251, quando da giovane consacrata a Dio, fu torturata dal proconsole di Catania, Quinziano. La sua figura, inoltre, è legata molto alla realtà territoriale comasca, in quanto si dice che Sant’Agata sia venerata anche come protettrice dei tessitori. La preparazione all’importante ricorrenza inizierà oggi, venerdì 2 febbraio, con la messa delle 20.30. Sabato 3 febbraio, si inizierà alle 8.30 con la funzione religiosa e la benedizione della gola. Dalle 15 alle 17, confessioni e, alle 17.30, la messa vigilare. Nel corso della serata, per l’esattezza alle 21, "La musica della pace", serata di musica e riflessione con i fratelli Bulgheroni, organisti della parrocchia. Domenica 4 febbraio, alle 8 e alle 10.30, funzioni religiose. Alle 12.15, in oratorio, avrà luogo il consueto pranzo comunitario. Sempre nella memoria liturgica di Sant’Agata, lunedì 5 febbraio, alle 20.30, la parrocchia accoglierà l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Sarà lui a presiedere la celebrazione solenne con il rito del faro. Durante questa funzione verrà salutato don Pietro Snider, parroco emerito di Bulgarograsso.