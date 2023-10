Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 6 e domenica 7 ottobre 2023

Ottobre è arrivato, ma non ancora il freddo che calma tutto e rende meno numerosi gli eventi nel fine settimana. Quello in arrivo è un weekend davvero ricchissimo che si apre con uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'anno a Como e provincia, ovvero il Giro di Lombardia che passa proprio per le strade della nostra città e che passa dai luoghi leggendari del ciclismo, come la Madonna del Ghisallo.

Ma il fine settimana non si riduce solo a questo, da Como a Cantù, da Erba a Olgiate, ce n'è per tutti i gusti. Ecco a voi una selezione degli eventi del fine settimana!

L'evento principe: Il Lombardia

La 117ma edizione de Il Lombardia, ultima Classica Monumento dell’anno, si correrà il 7 ottobre con partenza da Como e arrivo a Bergamo al termine di 238 km per oltre 4400 metri di dislivello. Le 25 squadre che parteciperanno a “La Classica delle Foglie Morte” scaleranno in successione salite che hanno fatto la storia di questa corsa tra cui Madonna del Ghisallo, Roncola, Berbenno, Passo della Crocetta, Zambla Alta e Passo di Ganda prima dello strappo di Colle Aperto, ultima fatica verso l’arrivo di Bergamo.

Il varo della 117^ edizione ha visto tra gli ospiti due corridori che hanno lasciato impronte indelebili nella storia della corsa come Damiano Cunego (2004, 2007 e 2008) e Vincenzo Nibali (2015, 2017), che proprio al termine dell’edizione 2022 ha lasciato il ciclismo. Per avere tutte le info riguardo a questa imperdibile corsa che prende il via proprio nel cuore della nostra provincia segui questo link.

Oltre a Il Lombardia, però, c'è anche un altro appuntamento che coinvolge a tutto tondo un'altra città della nostra provincia. Infatti il giorno dopo la Classica Monumenti (che si corre il 7 ottobre) ci sarà anche la Gran Fondo che partirà e terminerà a Cantù. Questo il nostro articolo a riguardo.

Como

Ogni secondo sabato del mese il Castel Baradello di Como apre le sue antiche porte ai bambini, per diventare un luogo di divertimento, sperimentazione, libertà e… magia! Una serie di laboratori sempre diversi, divertenti ed educativi, nella cornice di un fantastico Castello. Nel laboratorio di sabato 7 ottobre, grazie alla collaborazione con una delle migliori scuole di scherma storica del territorio, i bambini avranno la possibilità di vedere e provare, in modo sicuro ed educativo, le armi in uso nei periodi di massimo splendore del castello, comprendendone logiche e caratteristiche. Un pomeriggio tra storia, curiosità e divertimento. Prenotazione obbligatoria online. Costo a bambino: 12€. Durata laboratorio: un'ora e mezza circa. Per i genitori che lo desiderano sarà possibile durante il laboratorio partecipare alla visita guidata del Castello, alla torre museo e alla terrazza panoramica. Il laboratorio viene effettuato con un minimo di 4 bambini iscritti fino ad un massimo di 10 bambini per gruppo.

Sabato 7 e domenica 8 ottobre, in occasione delle giornate degli animali 2023, è in programma una castagnata benefica presso il Parco Canile della Valbasca. L'iniziativa ha lo scopo di raccogliere fondi per aiutare Enpa nella gestione della struttura, oggetto in queste settimane di rilevanti lavori ai box, finalizzati al miglioramento del benessere degli ospiti a quattro zampe. Con un'offerta minima di 3 euro sarà possibile gustare deliziose caldarroste sostenendo le iniziative Enpa. All'ingresso del canile ci sarà inoltre uno stand con oggettistica Enpa, torte, libri, pesca di beneficenza e un piccolo rinfresco!

Lo Spazio Gloria presenta così il suo evento del fine settimana: "Nell'infinità di feste (mai) avvenute a Como ce n'è una che sa di periferie e vernice, di turismo incontrollato e comunità, di cinema e dancefloor, di abitare la città. È Urbana, la prossima iper—festa di Popcore. Un altro salto nel vuoto, in uno spazio dove mille piani si incrociano (forse). Programma: dalle 16.30: workshop, murales, exhibition, serigrafia corner, ciclofficina, food corner; dalle 18.30: cineforum; dalle 21.30: live e dj set.

Domenica 8 ottobre, alla Capanna CAO, si festeggiano i 100 anni dell'attività. Il programma prevede: gara di bocce (Trofeo Fiorella Noseda); pranzo in capanna; a seguire castagnata aperta a tutti.

Anche quest'anno il Museo della Seta vi aspetta per la giornata nazionale delle famiglie al museo. Per l'occasione è in programma una visita guidata speciale dedicata alle famiglie in cui saranno proposti attività creative e indovinelli. Costo: ingresso ridotto per le famiglie (€7,00 per ciascun genitore; €3,50 per ciascun minore di 18 anni; gratuito per bambini sotto i 3 anni). Prenotazione obbligatoria: prenota@museosetacomo.com

Domenica 8 ottobre dalle 15 alle 17 si terrà la Lettura dei Promessi Sposi con la partecipazione di 142 Voci (è il numero dei capitoli nell’adattamento di Gerardo Monizza | NodoLibri). I lettori si identificano con il numero del capitolo; gli ascoltatori devono cercarli nel parco, secondo un “indice” che viene loro consegnato all’inizio del percorso. Tutti possono partecipare come Voci o come Spettatori. Ingresso libero. Prenotazioni online.

Infine, due appuntamenti sportivi:

Il Como incontrerà domenica 8 ottobre al Sinigaglia la Cremonese per continuare a far sognare i suoi tifosi dopo un inizio stagione davvero clamoroso. Calcio d'inizio alle 16.15;

L'Hockey Como, invece, inizierà la sua partita alle 18.45 e di fronte avrà l'Hc Falcon Brixen. Si gioca allo stadio del ghiaccio di Casate.

Cantù

Cantù - Domenica 8 ottobre alle 16 al Teatro San Teodoro si terrà la 120esima edizione della Fiera secolare del Santo Crocifisso. Per l'occasione verrà presentato il libro "La fiera di Ottobre o del Crocifisso" e ci sarà anche la partecipazione dell'associazione Charturium e del Liceo Melotti per la consegna del premio alla vincitrice del concorso per la realizzazione del logo dei 120 anni. Inoltre ci sarà anche l'accompagnamento musicale grazie al “Famoso Coro” che si esibirà in “Una Fèra de Paes”.

Mariano Comense - Una delle filosofie dell’associazione "Gli amici del randagio" è quella del rispetto dell’ambiente e della natura. Da qui la decisione di organizzare una mattinata per ripulire i boschi di via Del Radizzone e via Al Pollirollo, in collaborazione con il patrocinio del Comune di Mariano. "La gente purtroppo ha la buona abitudine di gettare rifiuti nei boschi e per le strade, inquinando e rovinando il bello – ha detto Marco Folloni, responsabile del canile – Una delle nostre filosofie è il rispetto per la natura, a maggior ragione quando giriamo per le strade e nei boschi con i cani, capiamo davvero chi è il vero animale. A tal proposito, abbiamo deciso di organizzare per domenica 8 ottobre, una mattina con volontari e persone che hanno la cura di questi posti, per ripulire i boschi e le strade. L’attrezzatura per la raccolta la forniremo noi, i partecipanti dovranno solo munirsi di guanti e giubbotto catarifrangente". L’appuntamento per "Puli...amo la natura" è per domenica 8 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, per la pulizia dei boschi.

Carugo - Torna l’ottobre carughese, un evento tradizionale dell’autunno paesano iniziato oramai negli anni Novanta. Quest’anno la festa animerà le vie centrali del paese di domenica 8 ottobre dalle 10: via Toti, una parte di via Cadorna, via Garibaldi e il parcheggio davanti alla Chiesa. Ci saranno bancarelle e associazioni tra cui Insieme per Jacopo, i Giovani per Carugo, il corpo musicale Santa Cecilia, lo Sci club, la San Vincenzo e i Giovani per Carugo. Sono stati i consiglieri di "Partecipo per Carugo" Luca Avellis e Davide Bottan a curare gli aspetti organizzativi, non banali. Oltre alle associazioni, ci saranno le caldarroste, il mercatino degli hobbisti e i giochi gonfiabili. Non mancherà, inoltre, l’esibizione del corpo musicale, i laboratori creativi di Insieme per Jacopo e, alle 14.30, la caccia al tesoro dei Giovani per Carugo.

Erba

Erba-Madonna del Ghisallo - Domenica 8 ottobre a Erba partirà la 21esima cronoscalata da Erba alla Madonna del Ghisallo. Qui sotto trovate tutte le info di cui avete bisogno.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Canzo - Sabato 7 ottobre alle 21 al teatro Sociale andrà in scena "La Locandiera" di Carlo Goldoni rappresentata dalla Filodrammatica canzese. La replica della commedia che aveva debuttato lo scorso aprile è stata organizzata dalla compagnia per ricordare il presidente e regista Roberto Testa scomparso improvvisamente a luglio. Ingresso libero.

Asso - Per l'intero fine settimana, 7 e 8 ottobre, il paese celebrerà il 22° Anniversario del Gemellaggio ufficiale con la città francese di Saint-Péray. Oltre alla delegazione francese quest'anno saranno presenti le delegazioni di Santo Tirso (Portogallo) e Groß-Umstadt (Germania). Per l'occasione verrà riproposta la tradizionale Festa del Cavallo, giunta alla 40esima edizione. Sabato alle 15, presso piazza del Mercato, l'Amministrazione comunale terrà un momento ufficiale con le premiazioni della festa del Cavallo; mentre alle 17, nella sala consiliare, sarà dato il via al gemellaggio con la cerimonia ufficiale.

Ponte Lambro - Domenica 8 ottobre si svolgerà la 21esima camminata dell'associazione Arcobaleno. Si intitola "In cammino con Nicola", in ricordo del volontario Nicola Tagliabue. L'appuntamento è alle 9 davanti alla Casa di Dario in via Dante. Ci si potrà iscrivere sia on line (https://arcobalenoassociazione.com/in-cammino-con-nicola) che direttamente domenica. Doppio il percorso possibile: uno da 5 chilometri e uno da 8. Il fine è benefico: i proventi (la partecipazione è legata a una donazione minima di 7 euro) andranno per l'acquisto di un van elettrico per le attività quotidiane degli ospiti della casa di Dario.

Albavilla – Ormai è risaputo, quando le foglie iniziano a tingersi di rosso, giallo ed arancione, Albavilla si accende con l’annuale Festa dei Crotti. Quest’anno il Corpo Musicale Santa Cecilia torna alle origini, rallegrando la prima delle due domeniche con la “Banda itinerante”. La partenza è fissata da Piazza Mercato alle 15 di domenica 08 ottobre, e la Banda passerà il pomeriggio a suonare tra le vie del paese, gomito a gomito con le persone, concludendo il suo percorso al Crotto Italia, famosamente gestito dal Gruppo Alpini di Albavilla. È davvero un ritorno alle origini, alla funzione chiave di una Banda paesana, quella di arricchire le sagre in modo totalizzante, perdendo la staticità (seppur fondamentale) di un concerto, a favore del raggiungimento del maggior numero possibile di persone. Insomma, tenete le orecchie aperte, domenica sicuramente sentirete la Banda di Albavilla ravvivare la Festa dei Crotti!

Olgiate

Olgiate Comasco - Sabato 7 e domenica 8 ottobre, Festa dell'autunno in oratorio a Somaino e inaugurazione del riqualificato lavatoio comunale. Il programma è ricco, a partire dalle 18 di sabato con aperitivo, crotto (salamelle, porchetta, costine, patatine fritte, trippa), caldarroste, banco vendita (formaggi tipici, salami e dolci) e animazione. Domenica 8 ottobre messa alle 10 nella chiesa della Visitazione. Alle 11 inaugurazione, da parte del Comune, del riqualificato lavatoio: al termine, aperitivo. Alle 12.30 il pranzo valtellinese, su prenotazione: menù fisso (anche da asporto) a 20 euro a base di pizzoccheri, bresaola, formaggio valtellinese, bevande, dolce, caffè. Il pomeriggio offrirà altri momenti da gustare: dalle 15.30 caldarroste e servizio bar attivo. E ancora: alle 18 apertura del crotto.

Villa Guardia - Domenica 8 ottobre, alle 16, al palazzetto dello sport in via Tevere messa e rinfresco per i 50 anni del Gruppo sportivo Villa Guardia.

Villa Guardia - Sabato 7 ottobre, appuntamento alle 20.45 in via Europa Unita 5, nel salone della Scuola di Musica e Danza per l’esibizione della pianista Silvia Bellani. Il programma prevede l’esecuzione di melodie di J.S. Bach, W. A. Mozart, J. Brahms e Bach-Busoni. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Villa Guardia, è a ingresso libero.

Villa Guardia - Concerto d’organo con Søren Gleerup Hansen. Domenica 8 ottobre, alle 21, nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano, a Civello, tornerà l’evento musicale organizzato in collaborazione con il diciottesimo«Festival Internazionale Città di Cantù che mancava dal 2020.

Lurate Caccivio - L’importanza del verde nel contesto urbano: vendita solidale di felci. Anche l’Amministrazione comunale di Lurate Caccivio ha deciso di aderire al progetto nazionale lanciato dal Wwf che mira a diffondere la cultura "green". Domani, sabato 7 ottobre, e domenica, volontari in piazza per la vendita delle piante a sostegno del progetto solidale "La natura si fa cura", una raccolta fondi per regalare alle strutture pediatriche spazi naturali dedicati ai bambini. Insomma, un alto fine benefico per dare speranza, futuro e gioia a chi sta vivendo un momento di difficoltà. Dalle 10 alle 12 all’ingresso della biblioteca e al centro culturale Spazio Volta 3.

Lurate Caccivio - Uno spazio dedicato ai più piccoli, uno spazio per divertirsi e stare insieme. Uno spazio per leggere. Continua la ricca proposta messa in campo dalla biblioteca comunale e indirizzata alle nuove generazioni e alle loro famiglie. Il prossimo appuntamento da segnare in agenda è quello calendarizzato per domenica 8 ottobre. L’inizio dell’incontro, all’interno dello Spazio Volta 3, è previsto per le 15.30. Letture, pupazzi, burattini e kamishibai per bambini dai 2 ai 6 anni. A cura dei volontari lettori della biblioteca, con la regia di Sara Ghioldi. La partecipazione gratuita ma è obbligatoria la prenotazione al link: https://servizi.comuneluratecaccivio.it. A seguire, inaugurazione della mostra "Spazio per immaginare".

Valmorea - "Pane e Libri", rassegna culturale nell’atrio della scuola elementare. Le commissioni Cultura di Albiolo, Rodero e Valmorea organizzano tre eventi di presentazione degli autori, ognuno a ingresso gratuito e seguito da un rinfresco. Domenica 8 ottobre, alle 17.30, il tema riguarderà la guerra in Bosnia e sarà possibile portare aiuti per la città ucraina di Korosten. Il libro è "Non buttate via niente", scritto dall’ex sindaco di Appiano Gentile Giovanni Pagani, 74 anni.