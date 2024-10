Cosa fare ad Halloween con i bambini a Como e provincia: gli eventi 2024

La giornata più paurosa dell'anno sta per arrivare. Giovedì 31 ottobre 2024, infatti, sarà Halloween. E cosa si potrà fare in provincia di Como per festeggiare con i vostri bambini? Ecco per voi una selezione di eventi... da brivido.

La festa più spaventosa dell'anno

Per Halloween o notte di Tutti i Santi, festa cristiana occidentale di origine celtica associata al macabro, all'orrore e al soprannaturale, il programma di eventi è davvero ricco. In ogni caso, la regola principale è solo una: indossare travestimenti da paura!

Cosa fare a Erba ad Halloween

ASSO: giovedì 31 ottobre, alle 17.30 "Happy Halloween", un pomeriggio da paura per grandi e piccini: la Pro Asso aspetta tutti i bambini vestiti a tema con costumi spaventosi per preparare insieme la "candy bag" e girare poi insieme per le vie del paese facendo il tradizionale "dolcetto o scherzetto". Ritrovo sotto il porticato della biblioteca. Per info: Facebook

BOSISIO: giovedì 31 ottobre, Bosisio Rock Festival insieme alla Pro Bosisio e col patrocinio del Comune organizzano un "Halloween party" a Garbagnate Rota (zona Villa Mira): dalle 17.30 laboratorio e truccabimbi, alle 18 spettacolo del mago (a pagamento, 3 euro) e alle 19 "percorso della paura". Per tutta la durata dell'evento sarà attivo il servizio bar. Per info: Facebook CAGLIO Facebook : giovedì 31 ottobre, arriva "Caglioween" con la Pro Caglio: l'appuntamento più mostruoso dell'autunno! Dalle 17 in Arena ritrovo per tutte le maschere, dolcetto e scherzetto e giochi a tema. Infine una mostruosa merenda tutti insieme. Per info: MERONE: Facebook l'associazione Attivamente, in collaborazione con la Pro loco e con il patrocinio gratuito del Comune di Merone, organizza l'evento "La casa stregata". Dalle 19.30 sarà possibile recarsi presso la scuola dell'infanzia Zaffiro Isacco per una serata da brivido, ma anche divertente, adatta a tutti. Alle 21 ci sarà un bellissimo spettacolo di luci led dal titolo “Una strada sperduta”. Per info: SORMANO Facebook : Festa di Halloween con sfilata per le vie caratteristiche del paese insieme alla Pro Sormano: alle 18 partenza da piazza santa Maria, si attraverseranno le vie di Dicinisio con sosta nelle case con "dolcetto o scherzetto". Conclusione con rinfresco presso bar MB. Ogni bimbo può essere ciò che sogna: un drago sputafuoco, una principessa incantata o un divertente clown. Alcuni indossano maschere scintillanti, altri portano zucche decorate! Per info: VALBRONA Halloween parade | Pro Loco Valbrona : L'associazione Genitori scuole Valbrona Aps organizza la "Halloween parade": una sfilata spaventosa aperta a tutti! Alle 16 ritrovo al tendone dell'area ricreativa, alle 16.30 partenza del gruppo "baby zombie" (scuola materna, prima e seconda elementare), alle 16.35 partirà invece il gruppo "percorso della paura" (dalla terza elementare in poi), a seguire una merenda spaventosa e alle 18 lettura di storie paurose nella sala consiliare del Comune. Per info:

Cosa fare a Cantù e provincia

GRANDATE: Giovedì 31 ottobre, al campo da basket di via Manzoni, si terrà un evento per celebrare Halloween. Tanti ragazzi, dalle 18:30 alle 22, potranno divertirsi in una serata dedicata ai mostri più paurosamente divertenti dell’anno. L’evento è organizzato dalla Pro loco e dall’Age, l’associazione dei genitori di Grandate. «Siamo al terzo anno di questa iniziativa. Noi vediamo questo evento come un punto di ritrovo. Il nostro obiettivo è lasciare i ragazzi liberi di divertirsi anche fuori, nel bussare per le case del paese - specifica Arnaldo Varesti, membro dell’Age e segretario della Pro Loco - ma quando vogliono hanno l’opportunità di passare dal campo da basket per rifocillarsi con tè e dolcetti. Abbiamo previsto anche qualche laboratorio truccabimbi per i piccoli». Infine, per tutti i bambini è previsto un omaggio.

Da evidenziare il fatto che l’evento sia totalmente gratuito per i partecipanti: «Noi come Age, insieme alla Pro loco, abbiamo deciso di lasciare gratuito l’accesso alla serata - sottolinea Varesti - tra l’altro, stiamo notando un aumento nel flusso delle persone e ora anche diversi genitori vengono volentieri, quindi ci siamo attrezzati con una macchinetta per il caffè, così da dare un benvenuto pure agli adulti». Per info: Facebook

VERTEMATE: In paese si festeggia Halloween. Giovedì 31 ottobre, ci sarà una festa per tutti i bambini. L’appuntamento è in piazza del mercato, in via Vigna. Dalle 18 alle 21 si potrà fare un giro «spaventoso» nelle case dove si potranno trovare degli spettacoli itineranti. Alle 21.30, i bambini potranno divertirsi con uno spettacolo «terrificante». A partire dalle 19 sarà attiva la cucina: si potranno mangiare panini con la salamella o vegetariani; o, per chi lo preferisce, con wurstel e crauti. Ci saranno anche i burritos e le patatine, come anche le crepes e lo zucchero filato. Per mamma e papà ci saranno boccali di birra artigianale, mentre i più piccoli potranno sorseggiare una bibita. E poi, tutti in giro per il paese per «dolcetto o scherzetto». Inquadrando il Qrcode che si trova sulle locandine si potrà avere la mappa precisa delle case stregate dove i bambini si potranno fermare. In piazza ci saranno anche i giochi mostruosi, il truccabimbi, vari show, dj set e tante altre sorprese. La partecipazione è gratuita. L’iniziativa deve il proprio merito organizzativo all’Associazione genitori di Vertemate con Minoprio. E’ finanziata dal dipartimento per le Politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei Ministri ed è co-finanziata dal Comune. Per info: Facebook

Cosa fare a Como ad Halloween

LURATE CACCIVIO Associazione Genitori Associati Giovedì 31 ottobre appuntamento alle 16.30 nello Spazio Volta 3 con le "letturine brividine" per i bimbi dai 5 ai 7 anni. A seguire, i "superbrividi" dagli 8 ai 12 anni a cura dei volontari lettori della biblioteca. Dalle 17.30, invece, nel parchetto comunale di via XX Settembre al via l'Halloween party a cura dell'"", in collaborazione con il Centro ricreativo pensionati. Premiazione della zucca e della maschera più spaventose. Servizio ristoro con wurstel, crauti e birra. Cioccolata ai bambini.

APPIANO GENTILE: Eureka Halloween da favola insieme all’associazione genitori di Appiano Gentile. Come da tradizione, anche quest’anno ritorna l’appuntamento più spaventoso, in grado di far divertire i più piccoli ma, volendo, anche i bambini cresciutelli Maniche rimboccate e tanta voglia di fare: i volontari di “", guidati dal presidente Carlo Freri, hanno così deciso di scendere nuovamente in campo con un’iniziativa spaventosa per grandi e piccini. Seguendo un serrato programma, ormai consolidato, il sodalizio invita tutti per una festa in maschera che andrà in scena giovedì 31 ottobre a partire dal tardo pomeriggio, sul calare delle tenebre: dalle 17.30 alle 19.30, giochi stregati e dolci succulenti aspettano i partecipanti tra le vie appianesi.

Insomma, un appuntamento di quelli veramente imperdibili che non mancherà di stupire e divertire al grido di "dolcetto o scherzetto?". La manifestazione dell’associazione genitori è resa possibile anche grazie alla collaborazione dei commercianti.

ALBIOLO Festa di Halloween nell'oratorio di Albiolo. Giovedì 31 ottobre, per la serata più spaventosa dell’anno, il gruppo genitori della parrocchia albiolese organizza una festa in maschera all’insegna della paura. "Abbiamo ricevuto più di 100 richieste di partecipazione - racconta Dayana Dieni, organizzatrice dell’evento - Per il secondo anno consecutivo riscuotiamo grande successo. Ne siamo molto entusiasti". Dalle 20 le famiglie potranno gustare un’ottima pizza e assistere allo spettacolo dell’animatrice Monica Guerini, che divertirà i più piccoli con giochi e balli.

VALMOREA Due giorni da urlo per festeggiare Halloween. Mercoledì 30 ottobre, dalle 15 alle 19, in programma le "letture spaventose" nella Biblioteca "Petra Bernasconi". Giovedì 31, invece, doppio appuntamento. Alle 17, nella scuola primaria “Munari", verrà messo in scena lo spettacolo "La notte di Halloween", organizzato dall’associazione malnatese, per i bambini dai 3 ai 10 anni, "Le anime delle mamme". A seguire, dolcetto o scherzetto pensato dalle scuole dell’infanzia.

UGGIATE CON RONAGO Consulta Giovani Halloween da paura, giovedì 31 ottobre a rendere spaventoso il paese ci penserà la. L’evento da brividi inizierà alle 18, in piazzale Europa, con "Dolcetto o scherzetto?", distribuzione di caramelle ai bimbi e concorso per il costume più terrificante. Ovviamente sarà premiato quello più spaventoso. E quando calerà il buio, dalle 20 a mezzanotte, musica con Dj Sanfy, servizio griglia e bar. Ingresso libero.

BIZZARONE: ProBizza Halloween party insieme alla “”. Giovedì 31 ottobre, alle 19, appuntamento da brividi al parco comunale. Ad aspettare i partecipanti, pioggia tenebrosa di bolle, palloncini magici, dolcetto o scherzetto per le vie del paese. La maschera più spaventosa e la zucca più bella saranno premiate. Prenotazione obbligatorie entro oggi, sabato 26 ottobre, telefonando al 338-2398808. Pizza e bibita, 12 euro per adulto e 8 euro per bambino.

OLGIATE COMASCO: Festa grande nella serata di giovedì 31 ottobre con la nona edizione dell'Halloween Party, evento che vede unire le forze tra un solido gruppo di commercianti in via San Gerardo e in via Luraschi e l'associazione genitori "La Lanterna" Inoltre, la festa è patrocinata dal Comune. Il programma prevede di tutto e di più per aggregare grandi e piccini in via San Gerardo, con invito particolare alle famiglie. Ristorazione, spettacoli, laboratori creativi e musica. Ricca la proposta gastronomica con l’adesione all’evento da parte di "Il buon pane", "La piadineria di Elena, Marco e Ale", Pasticceria Ghielmetti e Lucca", pizzeria "La Tentazione" e un truck kitchen. La prima proposta è per le 16: laboratorio di lingua inglese con centro studi "Eureka". Dalle 18 spazio a laboratori, spettacoli e personaggi a tema pirati insieme all’associazione genitori "La Lanterna”. La colonna sonora della festa sarà la musica di Dj Botty e Dj Arthur Zuccarino, che intratterranno il pubblico nella piazza nei pressi della scuola primaria di via San Gerardo. Il "Teatro dei Sussurri" coinvolgerà i bimbi raccontando storie da paura. Non basta: come sempre, gli organizzatori hanno pensato al momento clou dell’Halloween Party: alle 21.30, fuori dalla scuola, giocoleria acrobatica e danza col fuoco. E lungo via San Gerardo trampolieri itineranti stupiranno i partecipanti.

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA: E' per giovedì 31 ottobre l'invito dei rossocrociati: porte spalancate alla festa di Halloween organizzata per i bambini. Dalle 16 alle 20, i volontari aspetteranno le famiglie fuori dalla sede del piazzale Don Prayer. I partecipanti potranno trovare tante sorprese, iniziando dalla postazione del truccabimbi da "brividi", per acconciarsi a tema della festa. Saranno preparati tantissimi pacchetti di caramelle pronti per fare «dolcetto o scherzetto», come la tradizione americana richiede. Non poteva mancare l'ambulanza dei peluches, come in ogni evento organizzato dalla Cri San Fermo della Battaglia, posizionata per far conoscere ai piccoli l'attività di Croce rossa: sensibilizzazione in modo divertente e facile, con tanti pupazzi da curare come "pazienti". Infine, i partecipanti, potranno cimentarsi in un divertente gioco dove in palio ci saranno tantissimi peluches da portare a casa. All'evento parteciperanno anche alcuni aspiranti volontari, impegnati nel corso per diventare ufficialmente rossocrociati.