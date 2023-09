Festa delle Api, torna con una novità: per la prima volta sarà a Ponte Lambro

A fine settembre l'iniziativa organizzata dal circolo ambiente “Ilaria Alpi”, in collaborazione con gli apicoltori locali.

Da Erba agli spazi di Villa Guaita

Torna, i prossimi 23 e 24 settembre, la "Festa delle Api". Dopo tre anni di stop a causa della pandemia, la manifestazione dedicata alle api verrà riproposta ma con una novità che riguarda la sede: la location non sarà più a Erba ma a Ponte Lambro presso gli spazi di Villa Guaita, messi a disposizione dall'Amministrazione comunale pontelambrese che ha patrocinato iniziativa.

Quattordicesima edizione dell'evento

L’evento, giunto alla 14^ edizione, è come sempre organizzato dal circolo ambiente “Ilaria Alpi”, in collaborazione con gli apicoltori del territorio, che saranno presenti con i loro banchetti per la vendita del miele e degli altri prodotti dell’apicoltura. La manifestazione è dedicata ad approfondire il favoloso mondo delle api, insetti impollinatori indispensabili per la natura e per l'agricoltura e quindi per la vita sul nostro pianeta. Insetti però minacciati dal riscaldamento globale, dall’inquinamento e soprattutto dall’uso di pesticidi in agricoltura. E di questi temi, ovvero del rapporto tra api e ambiente, se ne parlerà nel corso della Festa.

Due giorni di attività, i prossimi 23 e 24 settembre

La Festa si svolgerà nel pomeriggio di sabato 23 e per tutta la giornata di domenica 24 settembre, con il tradizionale mercato agricolo biologico, dove sarà possibile acquistare mieli e prodotti agricoli biologici degli apicoltori e agricoltori del territorio.