Gli eventi di sabato 6 e domenica 7 aprile 2024

Finalmente finiscono i week-end di pioggia e arriva il primo fine settimana di bel tempo. Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti ed eventi da non perdere!

Olgiate Comasco - Domenica 7 aprile, alle 18, al Medioevo di via Lucini, "Il Covid e l'era della pandemia raccontata dai ragazzi". Ultimo appuntamento organizzato dal circolo culturale Dialogo con Ragazzi Generazione Z e la professoressa Simona Barberio. Incontro-dibattito e mostra di lavori dei giovani. Ingresso libero.

domenica 7 aprile. L'evento si svolgerà al campo sportivo di via san Giorgio alle 14.15 con laboratori, giochi e attività per ragazzi, bambini, adulti e nonni in cui sperimentare, divertirsi e stare insieme. Si potrà provare l'Hip-hop, suonare o far roteare il bastone, giocare a pallavolo, calcio, ping-pong, fare street art, leggere un libro o giocare a carte. Non mancherà la merenda con tante sfiziosità. Organizzato dall'Amministrazione comunale.

Lurate Caccivio - Una mostra sui mondi di Pinocchio in ricordo di Angelo Sampietro. Oggi, venerdì 5 aprile, alle 21, lo Spazio Volta 3 inaugurerà la mostra "I mondi di Pinocchio - Nella collezione di Angelo Sampietro e negli ex libris". I visitatori verranno introdotti alla figura di Pinocchio e alla sua fama internazionale da Martino Negri, professore di Letteratura per l'infanzia e Didattica della letteratura all'università Bicocca. Una serata per entrare nei tanti mondi che le avventure di Pinocchio hanno aperto nel corso di più di un secolo. Inoltre, "I mondi di Pinocchio" offrirà la possibilità di ammirare la collezione a tema collodiano di Sampietro. L'artista, infatti, collezionò e talvolta realizzò direttamente pezzi unici e manufatti artigianali del celebre burattino. Raccolse innumerevoli edizioni italiane dell'opera accompagnate da quelle tradotte in svariate lingue straniere e nella quasi totalità dei dialetti della Penisola. La mostra sarà poi completata dall'esposizione della raccolta di ex libris ispirati dalla storia di Pinocchio e promossa dall'"Associazione Italiana Ex Libris". "I mondi di Pinocchio - Nella collezione di Angelo Sampietro e negli ex libris" sarà aperta dal 6 al 17 aprile (lunedì 14.30-18.30, martedì 14.30-18.30, mercoledì 9-20, giovedì 14.30-18.30, venerdì 9-12.30, sabato 9-12.30 e 14.30-17.30).

Appiano Gentile - Dodici anni di "Mostra zootecnica", alla scoperta del mondo contadino. Valorizzare allevatori e agricoltori, aggregare e condividere: questi gli obiettivi dell'evento appianese per eccellenza, organizzato dalla Pro loco con la collaborazione di Amministrazione comunale, "Appiano Agricoltura Ambiente" e Parco Pineta. Ricco il programma: inizio oggi, venerdì 5 aprile, alle 21, al cineteatro "San Francesco", con la commedia dialettale "La purtinara del cinquantadu'". Sabato 6 aprile, invece, la manifestazione entrerà nel vivo, a partire dalle 10, nel parco di Villa Rosnati: apertura della manifestazione, benedizione, indovina il peso del carro di legna, dimostrazione di battitura del ferro curata da Denis Lanzanova. Alle 12.30 apertura della cucina e dimostrazione del taglio del tronco. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, lezione di "Apididattica - Scopriamo l'alveare", scambio di semi antichi, fiori e piante e attrezzatura da giardino con "InRegalo" (ospite Alice Pasin), dimostrazione unità cinofila della Protezione civile di Olgiate Comasco, seminiamo la zucca gigante, laboratori didattici del Parco Pineta, inaugurazione mostre, visione degli animali, spiegazione del lavoro del veterinario con Manuela Pauri, gara di lumache, ritratti istantanei per bambini con "Autoscatto". Cena alle 19.30. Presenti i "Trematera" e banchi mercato. Domenica apertura dell'evento alle 9. Dalle 10 possibilità di servizio navetta e via agli appuntamenti: «Uomini, cavalli e muli, una grande alleanza» a cura del Cde "Centro Doma Etologica", laboratori didattici e "Libri e cuscini" del Sistema bibliotecario dell'ovest Como. Alle 12.30 apertura della cucina e, nel pomeriggio, corso di scacchi ("Scacchi la Torre"), laboratorio di panetteria curato dall'oratorio, concorso dei vitelli da latte, dimostrazione del taglio del tronco, "Apididattica", indovina il peso del carro di legna, battesimo della sella, ritratti istantanei, premiazione del concorso "I colori della natura", gara con lumache, esibizione della banda e mostra fotografica dell'associazione "Autoscatto" con "Cartoline di Appiano". Alle 18 chiusura della manifestazione.

Cosa fare a Erba e dintorni

Bosisio - La 49esima Camminata dell’amicizia, evento ludico-motorio organizzato dal gruppo Amici de La Nostra Famiglia, sezione di Bosisio, si svolgerà il 7 aprile. Due i percorsi, di 7 e 12 km, con partenza presso la sede dell’associazione dalle 8.30 alle 10. Alle 11 ci saranno le premiazioni e alle 11.45 si potranno gustare il risotto preparato dalla Confraternita della Pentola di Senago e la polenta con la Pro loco di Barzanò. Diverse le attività proposte dalle 14: le esibizioni del centro cinofilo Longobarda di Barzanò e del gruppo Danza Lecco, i gonfiabili e musica dal vivo con la Noxout cover band. Alle 16.45 verrà celebrata la messa con la corale "don Giuseppe Sacchi" di Cesana e in giornata saranno attivo il servizio bar, lo stand di dolci del Bumbunat e ci saranno lo stand de La Nostra Famiglia e quello dei Panificatori di Erba/Como. Per la camminata è richiesto un contributo di 6 euro che servirà per sostenere le attività a cura dell’area Neurofisiatrica destinate a bambini con cerebrolesioni acquisite, garantendo percorsi riabilitativi personalizzati, sostegno psicologico a bambini, ragazzi e ai loro famigliari. La partecipazione sosterrà infine anche l’acquisto delle attrezzature e delle apparecchiature necessarie e i progetti di Ovci per garantire l’accesso agli ausili per bambini con disabilità in Ecuador, Marocco, Sudan, Sud Sudan e Cina.

Per informazioni e prenotazioni: 031.877111, 031.877596, camminata@lanostra famiglia.it.

Bosisio - Il Comune, in collaborazione con la biblioteca comunale, presenta il progetto "Fiabe a Primavera". L’evento, curato da Francesca Corti, si terrà oggi, sabato 6 aprile alle 10.30 presso la biblioteca comunale, offrendo un’esperienza magica per tutta la famiglia. I bambini avranno l’opportunità di immergersi in un mondo di fantasie e avventure, ascoltando le più affascinanti fiabe primaverili. L’ingresso è libero per tutti. Fiabe a Primavera è un progetto pensato per stimolare la creatività e l’immaginazione dei più piccoli, offrendo loro la possibilità di vivere esperienze letterarie indimenticabili. Un’occasione perfetta per trascorrere del tempo di qualità in famiglia e per coltivare l’amore per la lettura fin dalla giovane età.