Pianoforte e archi per chiudere il festival concertistico di Asso

Le “Amantine", formazione della Fondazione Accademia di Imola, chiuderà la seconda edizione del festival di musica cameristica "Asso in Musica”.

Ultima data del festival per chiudere la stagione

Appuntamento sabato 29 giugno alle 21 in Sala consiliare a Asso. Le "Amantine", chiuderà la seconda edizione della rassegna di musica cameristica "Asso in Musica" con musiche di Fauré e Brahms. “Tra epoche e confini” è il titolo del programma che vedrà impegnate Beatrice Ferrari al violino, Giulia Guardenti alla viola, Georgia Morse al programma violoncello, Martina Sighinolfi al pianoforte. Grande soddisfazione dell’Amministrazione Comunale assese e dell’assessore Cultura Clara Giacconi che ha organizzato la manifestazione affidando la direzione artistica a due giovani professioniste comasche, la violista Sara Fazio e il soprano Dafne Colombo. "Asso in Musica" ha preso il via il 17 maggio in occasione della Festa del Libro per proseguire fino al 29 giugno, coinvolgendo un uditorio sempre più numeroso ed entusiasta.

Sei concerti differenti come proposta

In cartellone, sei concerti dove organici differenti si sono proposti al pubblico con musiche e generi diversi, spaziando da Mozart fino ai giorni nostri. Accolti dalle risonanze suggestive della Sala consiliare di Asso, diciotto giovani musicisti all’inizio della loro carriera artistica, tra cui gli allievi della Fondazione Accademia di Imola, protagonisti delle ultime due serate del Festival. Per tutti gli appassionati, l’appuntamento è a Asso, sabato 29 giugno ore 21 in Sala consiliare, via Matteotti 66, ingresso libero. Disponibile il Libretto di Sala con approfondimenti sui brani proposti e sui musicisti.