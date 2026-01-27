Giovedì 29 torna la Giubiana in Corte Castello: ecco il programma

Come ogni anno, anche in questo 2026 a Cucciago l’ultimo giovedì sera del mese di gennaio è dedicato al rogo della Giubiana. Un evento tradizionale e storico, che porta in piazza tanti cucciaghesi per un momento di condivisione collettiva.

Giubiana a Cucciago: il programma

Il rogo della Giubiana cucciaghese inizierà alle 20, organizzato in primis dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Molteni. A curare, in particolare, il progetto è stato l’assessore Edoardo Guaglianone. Tante associazioni del territorio però non si sono tirate indietro, a partire dall’associazione Scusciagat, il Gruppo Giovani Cucciago. Hanno collaborato poi all’organizzazione dell’evento anche la biblioteca comunale Pietro Panzeri e l’Istituto Comprensivo di Cucciago, Grandate e Casnate con Bernate. La serata sarà infatti celebrata dando voce ai bambini e ai ragazzi delle scuole cucciaghesi. Un modo per coinvolgere anche le nuove generazioni in un rito tradizionale, così da favorirne la conservazione in futuro.

Il menù

I presenti potranno poi soddisfare anche le proprie esigenze gastronomiche: il menù prevede la possibilità di saziarsi con un risotto, accompagnato dal vin brulé per combattere il freddo. A curare la parte alimentare Gruppo Amici della Festa di Settembre e Amici del Portico, storiche istituzioni dell’associazionismo cucciaghese. Oltre al cibo, spazio anche alla musica e alle tradizionali danze popolari, guidate da altri due sodalizi: la Compagnia Antiche Danze e la Corcordanza Danze Popolari. Tutto pronto quindi per l’evento, che si terrà in pieno centro storico, in Corte Castello a partire come detto dalle ore 20.