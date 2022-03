"Ripartiamo insieme": spettacolo musicale al Sociale

Iniziativa

Prende il via il progetto giovani 18-30 anni.

Appuntamento a Canzo alle 18 di oggi.

Il tema è "Orientylife"

Prende il via con lo spettacolo di oggi, domenica 20 marzo, alle 18, presso il Teatro Sociale, il progetto giovani 18-30 anni che avrà come tema «Orientylife». Sul palco andrà in scena «Raise me up - ripartiamo, insieme, con passione», in occasione dell’avvio delle progettualità educative rivolte ai ragazzi del territorio.

Evento in collaborazione con il Politecnico

Si tratta di uno spettacolo musicale in collaborazione con alcuni musicisti dell’associazione Polifonia del Politecnico di Milano. Un momento di festa dove la musica diventa strumento di aggregazione, ritmo, espressione gioiosa e di ripartenza dopo la pandemia.