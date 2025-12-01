Coniugare arte, impegno civile e sensibilizzazione: questo l’obiettivo di “Passi rossi: in punta di danza e note di libertà – Danza e musica contro la violenza sulle donne”. Lo spettacolo, ospitato dal comune di Brenna in collaborazione con le associazioni “Lo Snodo” e “Fermiamoci” venerdì 28 novembre, ha riscosso ottenuto grande partecipazione. L’iniziativa ovviamente rientrava tra quelle dedicate al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il commento dell’Amministrazione di Brenna

Lo spettacolo, andato in scena venerdì 28 novembre, si è svolto alla scuola primaria “F.Casati”. Una scelta vincente, visto che la cittadinanza ha partecipato in buon numero all’evento.

In un comunicato stampa, l’Amministrazione targata Noi Brenna ha parlato dell’evento, partendo dai ringraziamenti verso le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.

“L’Amministrazione Comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento all’associazione “Lo Snodo” e all’associazione “Fermiamoci” che con professionalità e sensibilità hanno reso possibile questa serata intensa e significativa. La loro dedizione nell’organizzare attività culturali e sociali rivolte alla comunità rappresenta un valore prezioso per il nostro territorio“.

Ancora l’Amministrazione ha ringraziato chi è salito sul palco nel corso della serata, sottolineando l’importanza dell’arte.

“Un ringraziamento speciale va inoltre a tutti gli artisti che si sono esibiti, regalando al pubblico performance di grande qualità. Attraverso la danza, la musica e la parola sono riusciti a trasmettere messaggi profondi e a trasformare l’arte in un potente strumento di consapevolezza“.

Infine, l’Amministrazione ha sottolineato nuovamente l’importanza di combattere quotidianamente la violenza di genere.