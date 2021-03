Adolescenti sdraiati in mezzo alla strada a Caccivio: la paura di una nuova sfida estrema.

Adolescenti sdraiati in mezzo alla strada a Caccivio

Adolescenti, praticamente ancora dei bambini, sdraiati in mezzo alla strada in una sfida che fa paura. L’inquietante episodio è avvenuto sabato 27 febbraio in centro a Caccivio, nei pressi dell’ex scuola primaria e del Municipio. In via Volta, una decina di ragazzini sono stati visti sdraiarsi sulle strisce pedonali. Inutile sottolineare la pericolosità del gesto.

A raccontare quanto accaduto un motociclista che stava passando in quella zona: “Ho pensato ai loro genitori ed è proprio ai genitori che vorrei rivolgermi: parlate ai vostri figli, chiedete se per caso hanno partecipato o conoscono questa “sfida”. Il rischio cui vanno incontro è alto. Credo sia necessaria la massima attenzione da parte di tutti, perché se è vero che in quel tratto di strada la velocità è contenuta non si sa mai quello che potrebbe comunque accadere”.

