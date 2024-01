Albese Volley: una super Tecnoteam stende 3-0 anche la Talmassons e vede più vicini i playoff

Una super Albese Volley non si ferma più! Già perché ieri sera a Casnate la Tecnoteam ha offerto l'ennesima prova convincente e vincente che conferma il suo ottimo stato di forma stoppando anche la temuta quarta forza del girone A di serie A2, la Cda Volley Talmassons Fvg demolita con un netto 3-0. Una prova di forza della squadra diretta da coach Mauro Chiappafreddo che a due giornate dalla fine si avvicina sempre di più all'obiettivo playoff come ammette un raggiante presidente Graziano Crimella: "Sono felice perché abbiamo giocato la nostra miglior partita dell'anno. Dalla gara con Soverato siamo cresciuti partita dopo partita e ora stiamo facendo vedere un grande gioco di squadra. Complimenti a tutte le ragazze, allo staff e anche al pubblico che ci ha dato una grossa mano. Un segnale importante e speriamo di continuare così. Ora ci attendono due partite con Padova prima e l'ultima in casa con Perugia ma questi punti sono davvero pesanti per il nostro futuro. I playoff ora sono più vicini. Sono davvero felice".

Il tabellino di Tecnoteam Albese– Volley Talmassons Fvg 3-0

Parziali: 25-23, 25-10, 25-21

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 7, Zatkovic 20, Longobardi 11, Meli 16, Nicolini 1, Bulaich Simian 9, Fiori (L). Non entrate: Patasce, Bernasconi, Brandi, Radice, Zanotto. All. Chiappafreddo.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 6, Eckl 7, Eze 3, Hardeman 15, Costantini 5, Kavalenka 1, Negretti (L), Bole 2, Monaco. Non entrate: Grazia, Feruglio. All. Barbieri.

ARBITRI: Faia, Guarneri.

Programma del 7° turno di ritorno del girone A serie A2 donne

Sabato 6 gennaio ore 17 Tecnoteam Albese Volley Como – Cda Volley Talmassons Fvg 3-0

Domenica 7 gennaio

Citta’ Di Messina – Valsabbina Millenium Brescia

Nuvoli’ Altafratte Padova – Volley Soverato

Lunedì 8 gennaio

Sirdeco Volley Pescara – Vtb Fcredil Bologna

Classifica del girone A serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 43 (15 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 41 (14 – 2); Citta’ Di Messina 36 (12 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 31 (11 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (9 – 7); Valsabbina Millenium Brescia 22 (7 – 8); Vtb Fcredil Bologna 13 (4 – 11); Volley Soverato 12 (4 – 11); Nuvoli’ Altafratte Padova 5 (1 – 14); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 15)