Basket femminile Basket Como e Vertematese chiudono vincendo gli ultimi derby

Pallacanestro minors rosa risultati

Basket femminile ancora a seco il fanalino Comense mentre il Btf Cantù si deve arrendere in casa

Si è chiusa la prima fase de campionato di serie C di basket femminile in Lombardia. Nel girone Giallo1 sabato sera è calato il sipario con due attesi derby lombardi. La sfida stracittadina è stata vinta dal Basket Como che in casa ha superato il fanalino di coda Comense per 54-40 (12-10, 24-24, 37-32) dopo una gara equilibrata che ha visto l'allungo delle biancorosse locali solo nella seconda parte. A Vighizzolo invece era di scena il derby brianzolo che ha visto la Vertematese compiere il colpo corsaro superando a domicilio le furie rosse del Btf Cantù per 64-67 (20-18, 33-35, 54-44). Furie rosse che dopo una prima parte equilibrata sembravano aver preso in mano la gara chiudendo al 30' sul + 10 ma hanno poi dovuto inchinarsi al parziale finale delle ospiti di 10-23 che ha ribaltato a lorp favore le sorti del match.

Questo il cartellone del 7° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 25 febbraio ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Gavirate 71-54, Tradate-Gallarate 52-55; sabato 26 ore 21 Basket Como-Comense 54-50 , Btf Cantù-Vertematese 64-67.

La nuova classifica del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano 26; Gallarate 24; Tradate 18; Btf Cantù, Basket Como 14; Vertematese 10; Gavirate 6; Comense 0.