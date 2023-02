Basket femminile: nel weekend si è giocato il 6° turno di ritorno di Promozione donne.

Basket femminile: il Villa Guardia non incanta ma vince il testacoda contro Carnate

Vince senza incantare, ma vince il Villa Guardia nel campionato di Promozione di basket femminile. La squadra lariana di coach Fabrizio Molteni ha sfruttato il fattore campo per imporsi nel 6° turno di ritorno contro il fanalino di coda Carnate mantenendo così la vetta della classifica in coabitazione con Ornago. Il GS Villa Guardia tornerà in campo ancora in casa sabato 25 contro il San Rocco Seregno già battuto all'andata per 41-44.

Il tabellino di Villa Guardia-Carnate 44-33

Parziali: 13-4; 19-9; 30-17

Villa Guardia: Benzoni 16, Montorfano 4, Galbiati 4, Fasola S. 1, Fasola G., Della Bosca 2, Fomasi 6, Dalle Ave 5, Limonta, Clerici 3, Longoni 3, Monti.

Irisultati del 6° turno di ritorno del girone B di Promozione donne

Giovedì 16 Carugate-Usmate 59-53; Sabato 18 ore 21 Villa Guardia-Carnate 44-33, Seregno-Giussano 41-65; domenica 19 Binzago-Ornago 42-48. Riposa Biassono.

La classifica aggiornata del girone B

Ornago, Villa Guardia, 20; Biassono, Carugate 18; Usmate 14; Giussano 12; Seregno 8; Binzago 6; Carnate 4,

Il programma del 7° turno di ritorno del girone B di Promozione donne

Sabato 25 febbraio ore 21 Villa Guardia-San Rocco Seregno, Carnate-Giussano, domenica 26 Ornago-Biassono, Binzago-Carugate.