Basket femminile: si è giocato il 5° turno di ritorno del campionato di Promozione donne.

Basket femminile: Villa Guardia sbanca Biassono e ritrova sia successo che vetta

Buone notizie per il basket femminile lariano nel campionato di Promozione femminile. Nel weekend fatti è tornato al successo il GS Villa Guardia che dopo due sconfitte di fila ha rotto il digiuno andando a vincere il big match d'alta quota sul campo del Biassono raggiungendolo in vetta alla classifica del girone B. Una bella prova di maturità per il GSV di coach Fabrizio Molteni che ha sempre condotto la gara. Il Villa Guardia tornerà in campo tra le mura amiche sabato 18 febbraio quando ospiterà il fanalino di coda Carnate già battuto all'andata in trasferta per 47-62 e per mantenere la vetta.

Il tabellino di Biassono-GS Villa Guardia 34-59

Parziali: 11-17; 17-29; 27-42

GSV: Benzoni 9, Montorfano 9, Galbiati 2, Della Bosca 3, Fomasi 14, Dalle Ave 12, Porta , Limonta, Clerici 2, Fasola S. 4, Longoni 4, Carcano. All. Molteni

Il programma del 5° turno di ritorno del girone B di Promozione donne

Sabato 11 ore 18 Biassono-GSVilla Guardia 34-59; domenica 12 Usmate-Binzago73-47, Giussano-Ornago 62-55, Seregno-Carnate 51-47.

La classifica aggiornata del girone B

Ornago, Biassono, Villa Guardia 18; Carugate 16; Usmate 14; Giussano 10; Seregno 8; Binzago 6; Carnate 4,

Il programma del 6° turno di ritorno del girone B di Promozione donne

Giovedì 16 Carugate-Usmate; Sabato 18 ore 21 Villa Guardia-Carnate, Seregno-Giussano; doenica 19 Binzago-Ornago. Riposa Biassono.