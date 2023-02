Basket femminile, per il Villa Guardia stasera big match da non perdere a Biassono 

Basket femminile: si apre oggi il 5° turno di ritorno del girone B di Promozione donne.

Basket femminile: il GSV dopo due ko di fila arriva allo scontro sul campo della capolista per rialzarsi

Si apre oggi il 5° turno di ritorno del campionato di basket femminile di Promozione che vedrà in campo nel girone B il GS Villa Guardia impegnata nel big match ospite del Biassono (ore 18) attuale nuova capolista con Ornago. La squadra lariana diretta da coach Fabrizio Molteni è reduce da due sconfitte di fila ed è chiamata a rialzarsi e magari ribaltare la sconfitta subita all'andata in casa contro Biassono per 42-48.

Il programma del 5° turno di ritorno del girone B di Promozione donne

Sabato 11 ore 18 Biassono-GSV; domenica 12 Usmate-Binzago, Giussano-Ornago, Serego-Carnate.

La classifica aggiornata del girone B

Ornago, Biassono 18; Villa Guardia, Carugate 16; Usmate 12; Giussano 8; Seregno, Binzago 6; Carnate 4,