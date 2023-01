Basket femminile, Villa Guardia a riposo ma raggiunta in testa dall'Ornago

Basket femminile: si è aperto il 3° turno di ritorno del campionato di Promozione donne.

Basket femminile: la squadra lariana di coach Fabrizio Molteni tornerà in campo il 5 febbraio a Carugate

Si è aperto il 3° turno di ritorno nel campionato di basket femminile di Promzione ma non vedrà in campo il Villa Guardia. L'unica rappresentante lariana infatti osserva nel weekend il turno di riposo che purtroppo si è rivelato già negativo perchè nell'anticipo di giovedì sera l'Ornago ha vinto in casa contro Carnate raggiugendo in vetta proprio il team lariano. Il GSV di coach Fabrizio Molteni dopo il ko subito sette giorni fa ora può sfruttare questo weekend di riposo per recuperare energie e forze in vista del prossimo impegno in programma domenica 5 febbraio a Carugate contro una squadra in crescita. All'andata il GSV s'impose in casa per 51-38.

IL porgramma del 3° turno di ritorno del girone B

Giovedì 26 gennaio Ornago-carnate 50-48: sabato 28 Biassono-carugate, Seregno-Busnago, doenica 29 Usmate-Giussano. Riposa Villa Guardia.

Classifica aggiornata del girone B

GS Villa Guardia, Ornago 16; Biassono 14; Carugate 12; Usmate 10; Giussano 8; Binzago, San Rocco Seregno, Carnate 4,