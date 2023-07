Pallacanestro lariana: tanti movimenti di mercato per le squadre e atleti comaschi.

Pallacanestro lariana: in casa Virtus Cermenate un nuovo progetto per puntare in alto e alla B

Si muove e non poco il mercato estivo della pallacanestro lariana. In campo maschile nella nuova serie C è molto attiva la Virtus Cermenate che dopo avere confermato coach Gilberto Spinelli (che avrà come assistente Matteo Borghetti al posto di Marco Rota): "Felice di avere rinnovato con un contratto biennale", ha di fatto iniziato una vera e propria rivoluzione nell'organico.

Sono stati lasciati liberi tutti i senior mentre rimangono i soli Verga, Cairoli e Caironi. In entrata però sono stati già messi a segno alcuni colpi importanti dal play di talento Iacopo Lepri ai due lunghi di spessore e futuro (che alloggeranno nella nuova foresteria virtussina) il 202 cm Ibrahim Konate classe 2002 e il 200 cm Mamadou Camara classe 2005.

"La Virtus ha deciso di partire con un progetto nuovo e ambizioso. Un progetto che prevede anche una foresteria e soprattutto vuole allestire un roster super competitivo per provare a salire in Serie B e io sono contento di aver accettato questo progetto" conclude coach Spinelli.

Poche novità invece in casa Rovello Porro dove dopo la conferma di coach Luca Rossini è stata in pratica confermata in blocco la squadra della cavalcata promozione che perde solo Pessina e Donega mentre riabbraccia Tomaselli.

Scendendo in serie D grandi manovre anche in casa della neopromossa il Gigante Inverigo che è al lavoro per allestire al meglio la squadra che affronterà la stagione 2023/24 nel campionato di Divisione Regionale 1 he si annuncia di alto livello quasi una sorta di C Silver. Per questo Inverigo ha preso il play Simone Smaniotto proveniente da Le Bocce Erba, il lungo Giacomo Garotta da Pescate e l’under 2004 Riccardo Galli da Calolziocorte.

La società è alla ricerca di altri 2/3 elementi per completare il roster, dove sono in gran parte confermati ad eccezione dei due play Marco Corbetta e Luca Meroni, così come i lunghi Stefano Fantecchi e Francesco Redaelli oltre all’infortunato Kim che però continueranno a giocare a Inverigo con la squadra Csi.

In Promozione tra le più attive la Pallacanestro Figino che dopo aver annunciato Gianluca Chiorboli, nuovo head coach ha messo a segno il primo acquisto della nuova stagione. Si tratta di Dario Chinello, esterno classe 2000, proveniente dal Playground Team. Chinello con i confermati Gabriele Del Pero e Riccardo Gatti avrà in mano la regia del Figino. Confermato anche il pacchetto di guardie/ali formato da Matteo Bragotto, Giacomo Colombo, Filippo Casadio e capitan Samuele Mazzucchi. Nel roster anche gli under 2004 Posca, Bernasconi e Mascheroni senza dimenticare il 2001 Tommaso Bergna.

Movimenti anche in campo femminile. In serie A2 l'arsina Angelica Tibè ha rinnovato con Costa Masnaga mentre la comasca Paola Novati dopo aver festeggiato la promozione in A1 con il Sanga Milano si è trasferita al San Giorgio Mantova restando in serie A2. Neopromosso in categoria il Giussano di coach Aldo Corno confermatissimo che ha rinnovato anche la forte esterna di Albavilla Laura Meroni.