10eLotto, la fortuna bacia Alzate Brianza con un 9 da 20mila euro

Il 10eLotto premia la Lombardia, con vincite per 51mila euro: la più alta è il 6 Oro da 25mila euro di Barzano (LC), poi il 9 da 20mila euro di Alzate Brianza (CO) e il 6 Doppio Oro da 6mila euro di Paratico (BS). L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 3 miliardi dall'inizio dell'anno.

Per quel che riguarda il Lotto, la fortuna si ferma a Segrate, in provincia di Milano: l'ultimo concorso del Lotto ha premiato un giocatore con oltre 124mila euro, grazie a una puntata complessiva da 3 euro sui numeri 3-9-54-67 sulla ruota di Bari, che gli ha permesso di centrare sei ambi, quattro terni e una quaterna. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 7,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 801,4 milioni di euro dall'inizio dell'anno.