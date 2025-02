A Cantù una targa per ricordare l'artista Paolo Minoli

Una targa per ricordare l’artista Paolo Minoli.

L'evento

Domenica 2 marzo alle 11 nel rinnovato Salone dei Convegni della Città di Cantù, in piazza Marconi, verrà posata una targa commemorativa per il XX anniversario della morte dell’artista canturino, scomparso nel 2004. Paolo Minoli è nato infatti a Cantù nel 1942. Nella sua vita ha frequentato, in giovanissima età, la casa del pittore Enrico Sottili e, da studente, lo studio dello scultore Gaetano Negri. Alla Città del Mobile è legato, oltreché per esserci nato, anche per il suo percorso di studi e la sua attività professionale. L’artista si è diplomato in qualità di «Maestro d'arte» nel 1961 all'Istituto Statale d'Arte di Cantù, dove ha inoltre insegnato dal 1964 al 1978.

L'iniziativa

«L’ Associazione Amici dei Musei di Cantù, di cui Minoli è stato presidente, in collaborazione con il Comune di Cantù e con il patrocinio di Casaperlarte, Fondazione Paolo Minoli, desidera ricordare la scomparsa dell’artista, avvenuta il 20 dicembre 2004, e ribadire il valore, nel panorama artistico nazionale e internazionale, dell’opera di Minoli, già resa evidente in vita dalle numerose esposizioni e pubblicazioni, oltre che dalla sua docenza presso l’Accademia di Belle Arti di Brera», hanno fatto sapere dall’associazione canturina. Durante la mattinata di domenica 2 marzo, accompagnati dalla musica di un musicista della Nuova scuola di musica di Cantù, alla presenza del primo cittadino di Cantù Alice Galbiati e dell’assessore alla Cultura Isabella Girgi, ci sarà occasione di ricordare i significativi contributi dell’artista, in qualità di presidente degli Amici dei Musei di Cantù, alla vita culturale cittadina, ancora oggi evidenti come nel caso delle importanti sculture collocate in punti nevralgici all’ingresso della città.

L'importanza dell'artista a Cantù

«L’importanza degli artisti chiamati a Cantù da Minoli sarà ricordata anche dal critico d’arte Luigi Cavadini, che accennerà all’opera dell’artista Paolo Minoli e al suo lavoro di insegnante», hanno aggiunto dall’associazione Amici dei Musei. L’impegno accademico di Minoli è valorizzato dall’Associazione Amici dei Musei anche attraverso la promozione e organizzazione, sempre con il patrocinio di Casaperlarte Fondazione Paolo Minoli, del Premio di Studio Paolo Minoli, Concorso di arti visive. Vista la scadenza del 20 febbraio per l’iscrizione al concorso, durante la mattinata del 2 marzo sarà data comunicazione della partecipazione di studenti delle diverse accademie e licei italiani. La cerimonia verrà quindi conclusa spostandosi all’esterno del Salone dei Convegni, dove il sindaco e il presidente dell’Associazione Amici dei Musei Valerio Gaeti, dopo aver citato e ringraziato le molte persone che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento e all’organizzazione del Premio di Studio Paolo Minoli, scopriranno la targa commemorativa dedicata a Minoli.