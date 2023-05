A Erba un successo la giornata medievale

Si anima il quartiere storico di Villincino grazie alla giornata medievale organizzata dal gruppo culturale La Martesana di Erba.

Festa medievale risparmiata dal maltempo

Successo, come sempre per la festa medievale organizzata a Erba dall'associazione culturale guidata da Antonello Marieni per rievocare la vittoria avvenuta nella Battaglia di Tassera contro il Barbarossa e la concessione dei privilegi dati alla Castellanze di Erba ed Orsenigo che aiutarono i Milanesi a sconfiggere l’imperatore.

Un appuntamento storico per la città di Erba, sospeso solo nel momento del Covid.

Nella mattina di domenica il quartiere storico si è animato con i mestieri di un tempo. Mentre al pomeriggio si è tenuta la sfilata arricchita da vari gruppi di figuranti tra cui alcuni rappresentanti in costumi storici del rinomato Palio del Baradello di Como, il Canturium gruppo storico di Cantù in abiti medievali, e gli immancabili Sbandieratori e Musici Lariani.

Inoltre presenti al corteo erano i rappresentanti dei Comuni di Erba, Orsenigo, Albavilla ed Alserio interpreti principali della famosa

battaglia di Tassera. A questo evento non potevano mancare i rappresentanti della Corte di Casale che hanno partecipato in gruppo al corteo. Una gradita sorpresa è stata invece quest’anno la presenza numerosa di ragazze e ragazzi della Scuola Media Puecher che sfilavano portando a braccia gli antichi stemmi delle famiglie nobiliari del territorio e gli emblemi delle corporazioni medievali. Intrattenitori importanti della giornata Milfo il giullare di Torino e Pierpaolo Pederzini il RimAttore che come comico improvvisatore in rima aveva conquistato lo scorso anno la simpatia della gente. A cura delle Dame della Martesana il compito di raccogliere i fondi per l'associazione attraverso la vendita di oggetti della tradizione medievale.