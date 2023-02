Cinquanta storie di speranza – come recita il sottotitolo –, cinquanta esperienze di donne, in maggioranza, ma anche di uomini, più o meno giovani, comprese adolescenti di 14 anni, sparse un po’ in tutta Italia, sono il cuore del libro "Una chat per la vita", che il Centro di Aiuto alla Vita di Mariano Comense e di Cantù, il Centro culturale Paolo VI e il circolo territoriale di Como di Pro Vita & Famiglia, con l’adesione del Banco di Solidarietà di Como e il patrocinio del Comune di Cantù, presentano venerdì 17 febbraio, alle 21, nella Sala Rossi di Villa Calvi di Cantù.

A Villa Calvi la presentazione di "Una chat per la vita. Cinquanta storie di speranza"

Saranno le autrici, Vittoria Criscuolo e Susanna Primavera, rispettivamente presidente e membro del direttivo del Movimento per la Vita di Varese, a far conoscere come sia sorta l’idea di attivare uno strumento quale quello di una “chat”, che possa essere una nuova modalità di presenza e di accoglienza di molteplici bisogni, dalla richiesta di un consiglio alla necessità di condividere il proprio dolore, fino alla domanda di aiuti materiali.

E da questa “chat” sono state scelte le cinquanta storie, cariche di sofferenza:

"Non riesco ad affrontare il dolore. Fa troppo male. Aborto volontario, nove mesi fa"; "Mi sto separando da mio marito, ho una figlia di cinque anni che soffre moltissimo l’assenza del padre"; "Ho appena scoperto di essere incinta, non so chi sia il padre, ho deciso di portare avanti la gravidanza da sola, ma sto incontrando dei problemi nella mia famiglia".

Storie che grazie anche alle volontarie del Movimento per la Vita, a medici e psicologi e a tante persone che hanno prestato aiuto, sono diventate un segno di speranza, per sostenere sempre la vita, in ogni sua fase.

Le autrici

Vittoria Criscuolo è moglie, madre, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico di Varese. È presidente del Movimento per la Vita di Varese.

Susanna Primavera è grafologa, artista, perito giudiziario e svolge consulenze in campo grafologico e psicologico nelle scuole e nelle aziende. È membro del direttivo del Movimento per la Vita di Varese, con una lunga esperienza di volontariato nella scuola e in ospedale.