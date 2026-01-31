Addio a Eva, migliaia di persone alle esequie a Merone: “Non dimenticheremo il tuo sorriso”

“Un giorno ci rivedremo al di là del cielo”. Sono state le note di Anto Paga e decine di palloncini bianchi librati in cielo ad accompagnare l’ultimo saluto a Eva Ghiglietti, morta a soli 14 anni. I funerali si sono tenuti oggi pomeriggio, sabato 31 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Merone .

“Non dimenticheremo il tuo sorriso dolce”

A celebrare le esequie è stato don Marco Zanotti, davanti a una chiesa gremita di fedeli: migliaia di persone hanno affollato il sagrato della parrocchiale per dare un abbraccio ai genitori Daniele e Marianna e alla piccola Diana.

A margine della celebrazione, papà Daniele ha rivolto parole dolcissime alla piccola Eva.

“Parlavo sempre di te, ero orgogliosa di te, della mia patata. E ora non c’è più nessuno a sfidarmi a chi è più alto in famiglia, a dire “ciao vecchio”. Eri una forza della natura e riempivi le nostre giornate, ma ora non ci sei più. Ricordo quel giorno in cui siamo andati in montagna io e te: in tre ore di viaggio non mi hai fatto parlare nemmeno un secondo.Non ti dimenticheremo mai e so già, a queste parole, cosa avresti risposto: “Pensa che fortuna”. Ciao Eva, sarai sempre la mia patata”.

Un dolcissimo messaggio per Eva è stato letto anche a nome della sorellina Diana, di 10 anni.

“Ciao Eva, la notte in cui sei stata male e mentre eri in ospedale io ero dai nonni ed ero spaventata. Ero sicura saresti tornata e ce la avresti fatta, ma ora mi dispiace tanto che non ci sei più. Non voglio dormire da sola. Spero che torni e mi aiuti ancora a fare i compiti… Ti voglio bene, fratella”.

A margine della cerimonia, la folla commossa ha accolto l’uscita del sagrato con un lungo applauso e tantissimi amici, compagni di scuola, conoscenti e famigliari hanno rivolto dolcissimi pensieri a Eva, a ricordarne il sorriso sempre stampato sul volto, i grandi occhi azzurri e il carattere solare e pieno di vita. “Ciao stellina, continua a brillare in alto nel cielo. Sorridi sempre, non ti dimenticheremo mai” le parole rivolte dagli amici della quattordicenne. “Non riesco ad accettare che un’anima innocente come la tua ci abbia lasciato, ma voglio pensare che tu sia stata portata in un posto migliore. Sarai sempre con noi, continueremo a parlarti, a pensarti. Eri bellissima, dentro e fuori. Sarai una stella, brilla sempre di più”. “Oggi per la nostra comunità è un giorno di immenso dolore per la prematura scomparsa della nostra studentessa Eva, della IE. E’ impossibile trovare le parole per descrivere lo stato d’animo di tutti noi, negli occhi e nel cuore lacrime e profonda tristezza. La dolcezza e il sorriso di Eva rimarranno nei ricordi dei compagni e dei docenti della classe prima E e di tutta la comunità del Romagnosi”, le parole di un’insegnante della scuola a nome dell’istituto in cui la 14enne frequentava la prima E.

Poi, decine di palloncini bianchi con dediche d’affetto per Eva e con le parole “Eva vive”, e le note di Anto Paga. Oggi l’intera comunità di Merone si è fermata nel ricordo del dolce sorriso di Eva: per lei è stato proclamato il lutto cittadino.