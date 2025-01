Amedeo chiude la lavanderia: dopo 50 anni la città perde un pezzo di storia

Lunedì, 27 gennaio, sarà premiato dal Comune

Una vita dietro il bancone

Amedeo Bianchi, 73 anni, ha chiuso la sua lavanderia in pieno centro a Erba. Un'attività che aveva avviato nel 1974 e che guidava da cinquant'anni. Ora che è completamente svuotata in tanti ne sentono la mancanza. Amedeo era una presenza storica della città e per questo lunedì, 27 gennaio, sarà premiato dal Comune.

Si dedicherà alla famiglia e ai suoi hobby

Amedeo ora avrà più tempo da dedicare a se stesso, alla famiglia, ai tre cani e ai due gatti di casa e ai suoi hobby, come il modellismo e la costruzione di piccole barche a vela. E poi metterà a disposizione qualche ora all’"insegnamento del mestiere", visto che i suoi macchinari sono stati ritirati da alcuni ragazzi di Canzo che vogliono ampliare la loro lavanderia.

Dispiaciuto per molti clienti

Racconta Bianchi: