Animali fantastici animano il Melotti grazie alla mostra "Pupazzi Ragazzi"

"Pupazzi ragazzi". Non giovani, bensì "messaggeri", dal significato del termine arabo "raqqas". Quale messaggio porterà ognuno dei pupazzi di stoffa realizzati dagli studenti di quattro classi del Liceo artistico Melotti per tutto il mese di dicembre in mostra nella biblioteca scolastica?

L’esposizione, che comprende una novantina di creature di stoffa e che sarà aperta al pubblico fino al 22 dicembre, è nata da un progetto realizzato dalle classi 1^B, 1^D, 1^E, 1^F e 1^G dello scorso anno durante le ore di Discipline plastiche e pittoriche con la docente Alexandra Morandi.

L'idea della docente Alexandra Morandi

"Parlando con una collega avevo saputo che un ragazzo della nostra scuola, Alessandro Costa, realizzava meravigliosi pupazzi di stoffa e ho pensato potesse essere interessante proporlo come attività didattica alle mie classi - ha spiegato - Gli studenti sono partiti dallo studio della tecnica del frottage del surrealista Max Ernst realizzando paesaggi e creature fantastiche a cui poi hanno dato vita con il cucito e le tecniche illustrate dallo stesso Alessandro".

"Hanno dovuto lavorare sia sull’anima scegliendo i materiali più adatti per l’imbottitura sia sulla pelle per dare vita a sculture che sia anche opere tattili - ha aggiunto la docente - Una bella esperienza che mi piacerebbe riproporre in futuro".