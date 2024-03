Asili nido comunali a Cantù: arriva l'open day

Open day degli asili nido.

Il programma

E’ in programma per sabato 13 aprile dalle 10 alle 12.30 la visita da parte dei genitori delle due strutture comunali, gli asili nido Arcobaleno e Colibrì in via Rossini e la Trottola in viale Madonna. Tutte le famiglie con bambini da 0 a 3 anni, residenti in Cantù, possono ritirare e riconsegnare le domande d’iscrizione presso l’asilo nido di preferenza.

Le domande

Le domande posso pervenire anche via mail scaricando il modulo dal sito del Comune. Per la compilazione della domanda è necessario munirsi di documentazione del reddito familiare. Le graduatorie per le ammissioni vengono stilate due volte all’anno (a dicembre e a giugno) e verranno prese in considerazione tutte le domande pervenute entro il 15 novembre ed entro il 15 maggio di ogni anno.

La retta

La retta di frequenza viene determinata in base alla certificazione Isee. Per gli asili nido a tempo pieno e part time nella retta è tutto compreso, tranne il post nido. L’Amministrazione comunale stabilisce i criteri per il calcolo del contributo di frequenza. Le assenze verranno scalate al 50% dal quinto giorno consecutivo e lavorativo e detratte nella retta del mese seguente. I giorni lavorativi di chiusura delle strutture verranno scalati al 100% e detratti nella retta del mese seguente.